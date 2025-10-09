“Es muy fascinante leerlo”: repercusiones por el Nobel de Literatura al húngaro László Krasznahorkai

El Premio Nobel de Literatura al húngaro László Krasznahorkai, autor de una obra visionaria, lírica y distópica, fue recibido con entusiasmo por los lectores que no le temen a la exigencia. El autor de Tango satánico, Guerra y guerra y Melancolía de la resistencia, tres de sus novelas más destacadas, es admirador de Franz Kafka desde la infancia: al recibir el Premio Formentor, en 2024, contó que había leído El castillo a los doce años. “Soy el escritor del fracaso; es lo que hay”, dijo y agregó: “Si me dieran el Nobel, usaría el Formentor como escudo”, dijo. Esa hora ha llegado.

Krasznahorkai se convierte en el 104° escritor en ser premiado (solo dieciocho escritoras recibieron el Nobel) y en el segundo húngaro, luego de Imre Kertész, que lo ganó en 2002.

El editor del sello Sigilo, Maximiliano Papandrea, se siente “feliz y orgulloso” de haber comenzado a publicar títulos del Nobel en la Argentina. “Para nosotros es muy importante, porque todos sabemos que el Nobel le da una gran visibilidad a escritores y escritoras que suelen ser pasados por alto por la gran mayoría. Lásló Krasznahorkai es un escritor extraordinario, con una obra vasta y riquísima, que se hizo mundialmente conocido hace diez años, en 2015, cuando ganó el Premio Man Booker Internacional [cuando se impuso a César Aira, Mia Couto y Amitav Ghosh]. Sus libros suelen ser de muchas páginas, intensos, de frases larguísimas pero misteriosamente envolventes, cautivantes. Es muy fascinante leerlo, y con un estilo y una mirada del mundo y del ser humano verdaderamente original, con tintes satíricos y nihilistas”.

#NOVEDAD

«Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río» del Premio Nobel 2025, László Krasznahorkai.

Lo consiguen en: https://t.co/xY3k51pJxp pic.twitter.com/onWJv03TrS — Editorial Sigilo (@EdSigilo) October 9, 2025

En redes sociales, distintos usuarios sumaron información sobre Krasznahorkai, conocido también por las adaptaciones de algunas de sus novelas al cine, hechas por su amigo, el director húngaro Béla Tarr. Ambos cultivan un lenguaje estético singular, anticomercial y alejado de las premisas del entretenimiento masivo.

Desde una cuenta creada por el italiano Tommaso Debenedetti, el “asesino de X” (que no acertó en su pronóstico del Nobel a César Aira), un falso Krasznahorkai agradeció en inglés a la Academia Sueca en tiempo real. “Recibo una llamada de Suecia. La Academia Sueca me otorgó el Premio Nobel de Literatura 2025. ¡Encantado! ¡Gracias!“. Luego, acotó: “¡Muy feliz, increíblemente feliz! ¡Gracias!”. Miles de usuarios creyeron que la publicación era verdadera e interactuaron con el “Nobel”; otros le siguieron el juego.

El "asesino de X" se hizo pasar por László Krasznahorkai Captura de pantalla

Acaso con cierta dosis de cinismo, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, felicitó al ganador del Nobel. “Es un orgullo para nuestra nación”, posteó Orbán. En 2024, el escritor había declarado a la prensa que Orbán era “una tragedia” para su país y “un soberbio” de la misma estirpe de Donald Trump y otros líderes autocráticos. (El “falso Nobel de Literatura 2025” le respondió a Orbán a X, tal vez como lo hubiera hecho el verdadero.)

📖 László Krasznahorkai, Hungary’s Nobel Prize laureate in literature, brings pride to our nation. Congratulations! pic.twitter.com/uJZJumVhOx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 9, 2025

La traductora y escritora estadounidense Jennifer Croft posteó en X una foto tomada en 2018 de Krasznahorkai junto con la Nobel Olga Tokarczuk (cuya obra Croft tradujo al inglés) con la frase “larga vida a Europa Central libre de dictadores (extranjeros y domésticos) y colmada de mentes magníficas como las de ellos”.

I took this picture of Olga and László in London in 2018. Congrats to Krasznahorkai and his translators, including @george_szirtes and @caringerel, and long live a Central Europe free of dictators (foreign and domestic) and full of magnificent minds like these! pic.twitter.com/3slhau2GLv — Jenny Croft (@jenniferlcroft) October 9, 2025

Varios escritores argentinos celebraron el Nobel al escritor húngaro. Claudia Piñeiro felicitó a los editores de Sigilo por la publicación de El último lobo (con traducción del chileno-español Adan Kovacsics), al igual que Robi Chuit Roganovich. “Merecidísimo el Nobel a Laszlo. Sigilo debe estar saltando en una pata porque publicó hace una semana Al norte la montaña… Es un libro muy cortito y muy nostálgico. Es muy lento y muy visual. Lo re recomiendo. Lo quiero mucho y está demente”. El título completo de la novedad de Sigilo es Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río. El ensayista y editor Tomás Borovinsky sostuvo: “A veces premian a los buenos”.

Merecidísimo el Nobel a Laszlo. Sigilo debe estar saltando en una pata porque publicó hace una semana "Al norte la montaña...". Es un libro muy cortito y muy nostálgico. Es muy lento y muy visual. Lo re recomiendo. Lo quiero mucho y está demente. — Robi Chuit Roganovich (@robichuit) October 9, 2025

El editor Patricio Rovelli, de El Cuenco de Plata, agradeció al traductor de Krasznahorkai, que nació en Chile y es amigo del Nobel. “Debemos un gran reconocimiento a Adan Kovacsics -filólogo y traductor de origen chileno- por sus traducciones de László Krasznahorkai y del también Nobel Imre Kertész, entre otros grandes autores. Sin él nada de esto sería posible!”, posteó.

El sello español Acantilado, que ha publicado gran parte de la obra del autor (que en la Argentina distribuye Riverside), también celebró en redes. “László Krasznahorkai, uno de los narradores más originales de la literatura europea, ha sido distinguido con el Premio Nobel de Literatura 2025. ¡Enhorabuena! Nos complace enormemente haber puesto su obra a disposición de los lectores”.

László Krasznahorkai, uno de los narradores más originales de la literatura europea, ha sido distinguido con el premio Nobel de Literatura 2025. ¡Enhorabuena!



Nos complace enormemente haber puesto su obra a disposición de los lectores.



ℹ️https://t.co/z48yJ5hQos pic.twitter.com/ikduJ5F9WM — Acantilado (@Acantilado1999) October 9, 2025

La escritora española Mercedes Mommany, amiga de Krasznahorkai, lo definió como “un grande-grande” de las letras. Desde Chile, la escritora María José Navia aplaudió al autor y a la editorial con sede en Barcelona.

László Krasznahorkai, qué gran premio/premiado. Aplausos a la editorial Acantilado que ha publicado la gran mayoría de su obra en español. — María José Navia (@mjnavia) October 9, 2025

Con humildad, muchos usuarios de X admitieron que no habían leído libros del Nobel de Literatura 2025, aunque estaban dispuestos a comenzar hoy mismo. El editor español Pere Sureda contó que empezaría a leer Melancolía de la resistencia, por recomendación de su amigo, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez.

No he leído nada del Premio Nobel de Literatura 2025.



László Krasznahorkai.



Ahora es un buen momento para descubrir una nueva voz.



Empezaré por el que Juan Gabriel Vásquez me dice que es su mejor obra: pic.twitter.com/eJP4zwKBRO — PERE SUREDA (@Pere19571) October 9, 2025

El autor español Juan Carlos Yebra, así como otras cuentas vinculadas a la promoción de la lectura en redes, compartió varias publicaciones con retratos y testimonios del escritor húngaro.