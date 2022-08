Estallidos familiares: con sus libros detonaron enfrentamientos furibundos entre parejas, padres, hermanos

Ciudad de México- Puede ser de mal augurio tener un escritor en la familia. Tarde o temprano, su existencia trae tempestades.

Acaba de suceder con El salto de pap√°, libro del periodista Mart√≠n Sivak, hijo del banquero que se suicid√≥ en 1990, cuya adaptaci√≥n cinematogr√°fica gener√≥ la desaprobaci√≥n y el inicio de acciones legales de un hermano del autor (‚ÄĚes una crueldad‚ÄĚ, dijo Gabriel) y cuatro primas (‚ÄĚun atropello total‚ÄĚ). ‚ÄúNos resulta obsceno y doloroso tener que pasar por esta situaci√≥n y por esta exposici√≥n p√ļblica‚ÄĚ, se lee en el comunicado que difundieron Camila, Anal√≠a, Malena y Mar√≠a, hijas de Osvaldo Sivak y Marta Oyhanarte.

Rodrigo de la Serna encabeza el elenco de la adaptación cinematográfica de "El salto de papá", sobre la novela de Martín Sivak Collage

El que hab√≠a pensado en dar un salto desde el balc√≥n aquel verano de 1994, en Miami, fue el escritor y periodista Jaime Bayly. ‚ÄúSi publicas esa novela, no nos ver√°s m√°s‚ÄĚ, le hab√≠a dicho su esposa, en Washington DC, donde viv√≠an con su peque√Īa hija. Se refer√≠a a No se lo digas a nadie, el libro con el que el peruano sali√≥ del cl√≥set. Que era la verg√ľenza de la familia, le dijo su padre; que su novela era una basura, la madre; ‚ÄúTu hija sentir√° verg√ľenza de ser tu hija‚ÄĚ, retruc√≥, cruel, la suegra. Todo este famoso episodio lo recuerda el propio autor en una reciente columna en este diario.

Enseguida viene a la memoria que, en plena pandemia, Emmanuel Carr√®re tuvo que hacerle frente a un indeseado rev√©s que le volvi√≥ de su separaci√≥n de la periodista H√©l√®ne Devynck. Su exesposa procur√≥ que la sentencia de divorcio incluyera una nota seg√ļn la cual el escritor est√° obligado a obtener su consentimiento para poder mencionarla en sus obras. Esa precauci√≥n fue la causante del retraso de la publicaci√≥n de su √ļltimo libro, Yoga, que lo llev√≥ a retirar los cap√≠tulos en los que habla de ella y de la hija de ambos. ‚ÄúDurante los a√Īos que hemos vivido juntos, Emmanuel pod√≠a utilizar mis palabras, mis ideas, entrar en mis duelos, mis penas, mi sexualidad‚ÄĚ, declar√≥ Devynck a Vanity Fair. Con el fin del amor, caduc√≥ el lucro del patrimonio intangible.

En todo escritor, su moral choca con la de su oficio. Si se despoja de sentimentalismos, la balanza caer√° del lado de su arte, al comprender que ning√ļn ardor es verdadero si est√° atravesado por dobleces. Ya en 1956, el Nobel de Literatura William Faulkner lo explic√≥ a The Paris Review: ‚ÄúEl artista es responsable s√≥lo ante su obra. Si es un buen artista, es completamente despiadado. Arroja todo por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad -todo-, con tal de escribir su libro.

A partir de "Yoga", Emmanuel Carrère tuvo que responder a la demanda de su exmujer, que tras el divorció le prohibe mencionarla en sus libros Eric Fougere - Corbis - Corbis Entertainment

Los principios del autor de Mientras agonizo sobrevuelan la historia de la literatura, llena de escritores que, con sus obras, causaron quiebres en sus relaciones familiares. Simone de Beauvoir cre√≠a que ‚Äútoda familia es un nido de perversiones‚ÄĚ. Adem√°s de abstenerse de formar una, se ocup√≥ de la suya en Memorias de una joven formal.

De Tolstoi a Kafka, pasando por Thomas Mann, Sylvia Plath o Carrère, pareciera que muchos obtienen algo más que libertad al vulnerar la intimidad de los lazos.

La ropa sucia se lava frente al p√ļblico

Los tormentos en el seno de las familias han sido la materia m√°s a mano de grandes escritores. Algunos los compil√≥ Colm T√≥ib√≠n en Nuevas formas de matar a tu madre. Escritores y sus familias (Lumen, 2013). Ah√≠, entre el ensayo y la narraci√≥n, el escritor irland√©s repasa la jugosa relaci√≥n familiar de W. B. Yeats con su padre, la paternidad de Thomas Mann o el pesado matrimonio de John Cheever. De Jorge Luis Borges menciona la incomodidad que soport√≥ con el legado literario de su padre. Al parecer, estando enfermo, el padre del autor de ‚ÄúEl Aleph‚ÄĚ le pidi√≥ que reescribiera su novela in√©dita. Se sugiere que el cuento ‚ÄúEl Congreso‚ÄĚ puede ser el resultado final de aquella reescritura.

Thomas Mann entre su esposa y su hija Erika

Thomas Mann ocupa m√°s p√°rrafos, con la identidad homosexual de varios de sus integrantes, incluyendo la del propio autor de La monta√Īa m√°gica y la de sus tres hijos. Adem√°s se menciona la tendencia al suicidio en la familia, con las dos hermanas del escritor y dos de sus hijos.

En su trabajo, Mann se interes√≥ m√°s por el incesto de su familia pol√≠tica. La relaci√≥n de su esposa Katia con su hermano (cu√Īado del escritor) fue narrada en La sangre de los Walsungs, que public√≥ pese a los intentos en contrario del suegro del autor.

La tormentosa vida conyugal junto a Sonia fue tema habitual de los diarios de Le√≥n Tolst√≥i, donde volcaba las flaquezas de su esp√≠ritu y los resentimientos que aquellos provocaban en su esposa. Al punto que ella misma decidi√≥ escribir su propio diario. Cada nota estaba precedida por una visita furtiva al diario de su famoso esposo, para despacharse con maldiciones. El asedio que se profiri√≥ la pareja est√° contado por William Shirer en Amor y odio. El tormentoso matrimonio de Sonia y Le√≥n. Ni la muerte del autor de Guerra y Paz consigui√≥ un b√°lsamo √ļltimo. Mientras √©l estaba en su cama agonizante, Sonia solo pudo mirar desde una ventana c√≥mo se apagaba la vida de quien hab√≠a sido su esposo por casi medio siglo. Fue la m√°xima cercan√≠a permitida por decisi√≥n del escritor, sus hijos y los m√©dicos.

Mientras Tolstói estaba en su cama agonizante, Sonia solo podía mirarlo desde una ventana, la máxima cercanía permitida por decisión del escritor, sus hijos y los médicos

Los peligros de la literatura en casa

Ning√ļn escritor acaso es m√°s peligroso que el confesional o de autoficci√≥n. En Reborn: Early Diaries 1947-1963, Susan Sontag ahonda en detalles de su matrimonio fallido y su homosexualidad, as√≠ como de las peleas con su madre. En 1950, a un mes de su compromiso con Philip Rieff, anot√≥: ‚ÄúMe caso con Philip con plena conciencia y con miedo a mi vocaci√≥n por la autodestrucci√≥n‚ÄĚ. Su hijo, David Rieff, editor de sus diarios, destac√≥ el rechazo de su madre al trabajo autobiogr√°fico. Pero si todo diario se escribe con la esperanza de su lectura en el futuro, cabe pensar que fue ah√≠ donde Sontag ejecut√≥ su venganza.

En Manual para mujeres de la limpieza, Lucia Berlin vuelca la personalidad alcohólica de su madre, que ella misma heredó, y la vida errante a la que se entregó, con cuatro matrimonios marcados por las adicciones y el abandono, para construir relatos de ficción de mujeres sobrevivientes, que no consiguen ocultar la fuente de su inspiración, la familia de la autora.

Sylvia Plath, pionera de la poes√≠a confesional y primera ganadora a t√≠tulo p√≥stumo de un premio Pulitzer, dedic√≥ sus √ļltimos a√Īos a escribir poemas donde expresaba la ansiedad y confusi√≥n que la acompa√Īaron desde su primera internaci√≥n e intento de suicidio, a los veinte a√Īos. Los altern√≥ con la escritura de diarios. Algunos cr√≠ticos se√Īalaron a su exesposo Ted Hughes por destruir el √ļltimo de ellos, donde se refer√≠a a la vida juntos. Al a√Īo siguiente a su divorcio, Plath se suicid√≥ por asfixia con gas. Su esposo qued√≥ como editor de sus textos.

Devoción por la historia

A diferencia del periodista, que se debe a la verdad de los hechos, el escritor se entrega a una mentira: su ficción y la de sus personajes, aunque ello suponga una traición a las personas que inspiraron esa historia.

‚ÄúTodo lo que tiene el escritor para trabajar es el material que ha reunido como resultado de su propio esfuerzo y de sus observaciones. Se podr√° condenar su uso, pero no neg√°rselo‚ÄĚ, hab√≠a dicho Truman Capote Archivo

El padre de la non fiction novel, Truman Capote, lo dej√≥ claro en 1975 al publicar en la revista Esquire un adelanto del primer relato de Plegarias atendidas, ‚ÄúLa C√īte Basque‚ÄĚ, donde expuso los chismes del jet set y la far√°ndula con la que se codeaba (ya se hab√≠a despachado sobre el abandono y el alcoholismo de su madre y de la err√°tica relaci√≥n con su padre). Con aquellas infidencias, Capote dej√≥ de ser el golden boy mimado por las celebridades. Solo y repudiado, entregado al alcohol, el autor de A Sangre Fr√≠a se suicid√≥ nueve a√Īos m√°s tarde. Antes, ensay√≥ una modesta defensa: ‚ÄúTodo lo que tiene el escritor para trabajar es el material que ha reunido como resultado de su propio esfuerzo y de sus observaciones. Se podr√° condenar su uso, pero no neg√°rselo‚ÄĚ.

En Kafka, su vida puede resumirse a su lucha contra todo lo que pudiera interponerse a su escritura: la familia y sus derivados. En 1914, cinco a√Īos antes de Carta al padre, donde acusa a su progenitor de conducta abusiva, en sus Diarios anot√≥: ‚ÄúAhora recibo la paga de la soledad. Por lo dem√°s, no es exactamente una paga; la soledad reporta castigos (‚Ķ). Escribir√© a pesar de todo, indefectiblemente; es mi lucha por la supervivencia‚ÄĚ. La confesi√≥n sugiere una suerte de sosiego inesperado, del que Tolstoi avis√≥ mucho antes: ‚ÄúTodas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera‚ÄĚ.