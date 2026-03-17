Feria del Libro: anunciaron los nombres de los seis ganadores del primer “fellowship” del evento cultural

De 150 postulaciones de 37 países para primer fellowship o beca de perfeccionamiento durante las Jornadas Profesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Fundación El Libro (FEL) seleccionó a cinco editoras y un editor extranjeros del hemisferio norte. La italiana Alexia Caizzi, la portuguesa Susana Baptista, las estadounidenses Leticia Vila-Sanjuán y Kathleen Merz, la neerlandesa Jolijn Swager y el británico Rory Williamson participarán en forma directa del programa ideado para profesionales de la industria en la 50ª edición del evento cultural, que recibirá al público del 23 de abril al 11 de mayo, en La Rural.

El programa –que se llevará a cabo del 20 al 24 del mes próximo– se financia con fondos de la FEL y PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesca, que cubrirá los costos de los pasajes. La FEL se ocupará de los demás gastos de los seis invitados.

“Con esta primera edición del fellowship, buscamos potenciar los negocios internacionales dentro de la Feria, promoviendo especialmente la venta de derechos en otros idiomas –dijo a LA NACION el presidente de la FEL, el editor Christian Rainone–. A través de esta iniciativa invitamos a editores y agentes literarios de distintos países a visitar nuestro evento con todos los gastos pagos. En esta ocasión, resultaron elegidos seis editores entre más de cien postulaciones, lo que refleja el éxito de la convocatoria y demuestra el interés que despierta la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en todo el mundo editorial. Nuestro objetivo es fortalecer la estrategia de internacionalización de la Feria”.

Alexia Caizzi es editora del prestigioso sello Giulio Einaudi Editore, fundado en 1933 en Turín. Estudió en Italia y en Francia, y tras licenciarse en Lenguas y Literatura obtuvo un máster en Edición. Susana Baptista trabaja como editora de libros infantiles en el Grupo Porto Editora, el grupo editorial más importante de Portugal, y su experiencia abarca la adquisición de derechos, la gestión de licencias y el desarrollo de proyectos internos y el liderazgo de equipos.

Kathleen Merz se desempeña como directora editorial de Eerdmans Books for Young Readers, creada en 1995 en Michigan. Estudió literatura y lingüística y, a lo largo de su carrera, ha trabajado con libros traducidos y libros ilustrados de no ficción. Leticia Vila-Sanjuán es editora en Maria B. Campbell Associates y directora de Scouting Internacional en la agencia homónima en Nueva York, donde trabaja desde 2020 para editoriales en diecinueve países.

Jolijn Swager trabaja como editora en Volt Children’s Books, en Ámsterdam. Edita y publica libros para niños, de ficción como de no ficción. Y Rory Williamson es editor en Pushkin Press, creada en 1997, donde se ocupa de ficción literaria, no ficción traducida y clásicos modernos. Editó libros de la peruana Gabriela Wiener, Leila Guerriero, Agustina Bazterrica y los chilenos Pedro Lemebel y Benjamín Labatut, entre otros.

El jurado estuvo integrado por Ramiro Villalba de la editorial AZ, Luciana Kirschenbaum de Limonero, el escritor Sergio Olguín, Claudio Iannini de la editorial Granica, Alejandra Ramírez del Grupo Planeta, Abel Moretti de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines y Sebastián Helou, presidente de la Comisión de Profesionales.

Este año, las Jornadas Profesionales de la Feria celebrarán su 40° aniversario a lo grande, en el Pabellón Rojo. Entre el 21 y el 23 de abril, profesionales del mundo editorial se reunirán en La Rural para fomentar acuerdos comerciales nacionales e internacionales, actualizarse en tendencias del sector y promover la profesionalización. La FEL organizará el ciclo “Miradas de la industria editorial”, el Espacio Tendencias, jornadas para ilustradores, traductores, editores académicos y bibliotecarios, el Encuentro para Libreros y el Foro de Audiolibro, entre otros.

La inscripción para las jornadas es sin cargo y el trámite es online. Más información en este enlace.