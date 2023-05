Feria del Libro: el ferviente recibimiento a Joana Marcús y la emotiva presentación de Benjamín Vicuña

escuchar

Como quien da con un tesoro, los lectores encuentran en ocasiones en las páginas de un libro historias que los atraviesan. Del humor a las emociones íntimas más personales se dieron cita este sábado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con dos presentaciones multitudinarias: el ferviente recibimiento a la autora española de literatura juvenil Joana Marcús y el revelador testimonio del actor Benjamín Vicuña sobre la pérdida de su hija Blanca.

Benjamin Vicuna presentó su libro en conversación con Luis Novaresio en la Sala Cortázar de la Feria del Libro. Hernán Zenteno

En el último fin de semana de la Feria, La Rural se llenó desde primera hora con larguísimas colas de fans esperando reunirse con los autores. Desde antes del mediodía, una marea de público adolescente esperó el ingreso para participar de la presentación de la saga Meses a tu lado, editada por Pengüin Random House, a cargo Marcús en la Sala José Hernández.

Charla de la best seller juvenil Joana Marcús a sala llena en la 47a Feria del Libro. Hernán Zenteno

Una auténtica ‘hinchada’ de más de mil chicas con sus libros en mano recibió a la exitosa escritora llegada del otro lado del Atlántico como a una ídola de las letras bajo el grito mundialístico de “Muchachos”, frente a lo que la española propuso hacer un “karaoke”. De jeans y buzo y en tono descontracturado, la autora de 22 años que empezó a leer y escribir como tratamiento para la dislexia, se mostró emocionada. “Madre mía, ¿poca gente, no?”, bromeó al ingresar. “Está bien ir al otro lado del mundo y ver tu cara en los carteles. Es muy lindo estar aquí, está siendo una aventura, ¿quién me lo habría dicho cuando empecé a leer a Harry Potter?”, compartió.

Marcús firmó libros en el "firmódromo" durante seis horas Hernán Zenteno

Marcús se confesó “escritora romántica” y rápidamente propuso un juego en el diálogo con su editora Gemma Villagines instando a sus fans a “gritar” mientras mencionaba uno a uno los personajes de sus libros, recibiendo la respuesta enérgica de sus lectoras. ¿Qué tipos de escenas gusta más de escribir esta joven autora que empezó su carrera en Wattpad? “Mis escenas favoritas son las del tonteo previo al primer beso, esa tensión cuando los interrumpen. Soy una básica y quiero que os intriguéis, eso me encanta”, reveló. ¿Qué le queda por escribir a quien ya es protagonista de un fenómeno editorial? “Finales felices”, bromeó, y, repensando la respuesta, corrigió: “O algo medieval”.

Mil jóvenes pudieron escuchar a Marcús y acceder al "firmódromo" Hernán Zenteno

“Los libros de Joana Marcús me hicieron empezar a leer”, contó Victoria, adolescente que nunca había agarrado un libro hasta Tardes de otoño, recomendado por una amiga. “Me gusta que combina comedia con romance o ciencia ficción y los cruces que hace entre sus propios libros”, agregó en la cola, donde conoció a otras tantas jóvenes aficionadas a la obra de la escritora. Como ella, Rocío, Ornella y Lourdes cuentan que los textos de la mallorquina fueron su primer desembarco en la experiencia del libro papel. “Yo leía con el celular, por Wattpad, y la primera vez con el libro no sabía ni cómo pasar las hojas, tenía el modo de darle con el dedo para arriba, como en la pantalla”, cuenta Ornella. Cuando recibió Antes de diciembre, se lo devoró “desquiciada” en una semana. “Reí, lloré… Decís este capítulo lo sigo mañana, pero no podés parar”. Lourdes cuenta que su papá le decía: “dejá el celular” al verla leer por Wattpad. “Comprame los libros, entonces”, respondía quien con el mismo título lloró en el desenlace. “Amo el tipo de romance que hace Joana, modo cliché pero que tiene su toque: me gustan los diálogos, cómo se relacionan los personajes y cómo pone humor en todas las situaciones”, aporta Rocío.

“Son de los únicos libros con los que yo me río en voz alta. Llegué a ellos por una canción, Next to me, de Imagine Dragon, que ella incluye en su novela La última nota. Me encanta porque trata sobre cómo una persona bipolar convive con la gente y cómo repercute en los acompañantes”, cuenta Luana entre las más de mil jóvenes que se reunieron con la autora.

Todas con los libros de Joana Marcús en alto Hernán Zenteno

En la sala Julio Cortázar, una gran acogida de público acompañó al actor Benjamín Vicuña en la presentación de su libro Blanca, la niña que quería volar, éxito de ventas de Grupo Planeta. En diálogo con el periodista Luis Novaresio, el chileno dijo de su obra: “Trata sobre la transformación del dolor”.

El actor estuvo acompañado desde el público por su hijo mayor, Bautista Vicuña, fruto de su matrimonio con Carolina “Pampita” Ardohain. Emocionado hasta el llanto en varios momentos de la presentación, el actor se refirió al proceso de sanación que lo llevó a la escritura y destacó la importancia de la transitar los ritos, “por más dolorosos que sean”, como en su caso, al vestir a su propia hija para su funeral, algo que creía “que no sería capaz de soportar”, pero que experimentó como “fundamental para entender de qué se trata la vida”. En ese sentido, mostró “compasión por los familiares de desaparecidos que no han podido enterrar un cuerpo, lo mismo pasó con la pandemia, con quienes no pudieron despedir a sus seres queridos”, dijo.

Benjamin Vicuna presentó su libro en conversación con Luis Novaresio en la Sala Cortázar de la Feria del Libro. Hernán Zenteno

Luego, Vicuña volvió a su historia personal: “Si yo no vestía a mi hija no iba a poder entender que ya no habitaba ese cuerpo”, apuntó. Su libro, aclaró, “no da consejos”, pero está dirigido a quienes atraviesan situaciones similares de “dolor y misterio ante la muerte, eso que nos da tanto miedo”, dijo recibiendo un cálido aplauso.

El actor contó que las amistades y el “armar un gran equipo en familia” fueron cruciales en su proceso. “Esos amigos que te abren la cortina y te hacen un asado, o poner música y bailar, aunque no se tenga ganas, pueden ser una gran herramienta, o a lectura, por eso este es un libro de servicio. Si podemos transmutar el dolor en amor, el trabajo está hecho”, dijo antes de despedirse con una carta que leyó en la sala: “La vida es un misterio hermoso. Intento explicar el amor con palabras que sanan, este libro es un acto de amor, un vehículo para estar mejor que comparto con el mundo, un canto a la vida. Blanca, hoy el libro de tus ojos ilumina corazones cansados de tanto sufrir. ¿Quién se iba a imaginar que te ibas a disfrazar de doctora y sanar miles de corazones?”.