Filba: diez propuestas imperdibles del festival literario en modo virtual

Este viernes empiezan el Filba y el Filbita en modo virtual: será una edición conjunta a través de las pantallas que se extenderá hasta el sábado 24. Con la escritora estadounidense Joyce Carol Oates a cargo de la conferencia inaugural y los conceptos de transformación, cambio y literatura como ejes temáticos, el festival literario ofrece este año un programa amplio y variado para disfrutar a la distancia. Charlas, talleres, clases magistrales, ciclo de cine, performances, lecturas: a continuación, una selección de diez actividades imperdibles para armar un menú a medida.

El festival se podrá seguir a través de las plataformas Zoom y Meet y de la cuenta de Instagram y el canal de YouTube del Filba. Excepto tres clases magistrales, que son aranceladas, todas las demás actividades de la programación son gratuitas. Eso sí: los cupos para los talleres ya están agotados.

Palabras inaugurales

Invitada especial para la apertura del Filba 2020, Joyce Carol Oates no dará un discurso convencional sino, más bien, una especie de charla sobre la literatura y su capacidad de transformación. El escenario esta vez no será el auditorio del Malba, como en las últimas ediciones. La inauguración está anunciada para las 20 del viernes y se podrá seguir en vivo a través del canal de YouTube de Filba.

Ciclo de cine y letras

El formato digital del festival permite sumar propuestas como un ciclo gratuito de cine y literatura integrado por siete películas de diversos géneros y estilos que se podrán ver en horario nocturno. Invernadero, de Gonzalo Castro, dedicado a Mario Bellatin, abre el programa este sábado a las 23. Luego, del domingo 18 al viernes 23, se proyectará un film por día. Para agendar: el estreno de Cómo hablar con Lorrie Moore, de Majo Moirón, el martes 20 a la misma hora.

Los 10 años del Filbita

Además de una gran cantidad de talleres para distintas edades (la mayoría ya con cupos agotados), en 2020 Filbita celebra su primera década con un homenaje a Gianni Rodari, en el año del centenario de su nacimiento (23 de octubre de 1920). Así, la propuesta "Filbita cuenta" está inspirada en el autor italiano. En el canal de Spotify de Filba se podrá ver y escuchar a escritoras como Sara Bertrand,María José Ferrada,Claudia Rueda y Catarina Sobral leyendo textos propios y ajenos.

Lanzada al inicio de la cuarentena, la campaña #Filbitacuenta se propuso incentivar la lectura en familia durante los meses de aislamiento en casa. Por eso, Filba invitó a chicos y grandes a compartir sus lecturas en las redes sociales y a escuchar un cuento por día en su sitio web y en Spotify.

En primera persona

Siri Hustvedt, una de las invitadas para las entrevistas en primera persona Crédito: DPA

Un ciclo de entrevistas con invitados internacionales como Mircea Cartarescu, Vivian Gornick, M. John Harrison, Siri Hustvedt, Jamaica Kincaid y Nic Pizzolatto. La fecha de cada uno se puede consultar en filba.org.ar. Para agendar: Kincaid, en diálogo con Valeria Tentoni, el martes 20 a las 20 por el canal de Youtube de Filba.

El martes 20, a las 20, habrá una charla a la distancia para conocer a Jamaica Kincaid Crédito: Sofie Sigrinn / CC / wikipedia

Lecturas poéticas

El miércoles 21 hay un programa doble de poesía en una actividad organizada en conjunto con la Feria Internacional del Libro de Oaxaca: a las 21, Raúl Zurita protagonizará un recital poético dedicado a su obra. Luego, desde las 21.30, será el turno de Anne Carson.

Autores en prisma

Una de las secciones más íntimas del programa invita a viajar de manera virtual al espacio de trabajo de un autor. El francés Laurent Moreau abrirá las puertas de su atelier el sábado 17 a las 19 para hablar sobre su proceso creativo y mostrar su escritorio, sus rincones, sus libros y herramientas. Por YouTube.

Performances digitales

"¿Qué pasa cuando la literatura se interna en espacios alternativos y se combina con otros mecanismos y lenguajes?". La pregunta es el disparador de Poesía URL: escritura virtual y otros códigos, un ciclo performático digital que estará online durante los nueve días del festival. Artistas, escritores y editores latinoamericanos presentan proyectos de literatura "expandida": videopoemas, ecopoesía, oráculos de internet y otras propuestas tan extrañas como atractivas pensadas especialmente para ver mediante pantallas. Disponible desde el viernes 16.

Consultorio lector

Un clásico del Filba, esta vez para visitar a través de Instagram. El primer invitado que atenderá el consultorio literario y "recetará" libros en vivo es el filósofo Darío Sztajnszrajber (sábado 17, a las 19). Pero hay más: acompañados por las libreras Carmela y Milagros Pérez Morales, participarán también Mario Méndez (domingo 18 a las 19) y Nicolás Artusi (viernes 23, a la misma hora).

Entrevista dibujada

Dos potencias se saludan: Isol y Oliver Jeffers se reunirán en modo virtual el sábado 24, a las 19, para dialogar sobre sus respectivos trabajos como autores e ilustradores consagrados de libros para chicos. Una charla creativa a la distancia, para seguir por YouTube.

Autor de libros álbums extraordinarios como Arriba y abajo, Atrapados y Aquí estamos. Notas para vivir en el planeta Tierra, Jeffers (Port Hedland, 1977) ha recibido, entre otros, el Premio al Mejor Libro Ilustrado del New York Times, el Premio de la Feria del Libro de Boloña, el Premio Irlandés del Libro y el premio de la Asociación Literaria del Reino Unido. Su último libro, el 18° como autor integral, es What We'll Build, que sus lectores en español esperan con ansiedad.

Gran despedida

El cierre del Filba 2020 será con una performance: "Pongamos por caso", con concepción, dirección y puesta en escena de Alejo Moguillansky y Rafael Spregelburd. Es una puesta realizada con traductores durante un supuesto simposio, en el que los participantes se enfrentarán con problemas típicos del oficio: poéticas intraducibles, colonialismos culturales, remuneraciones insólitas. Sábado 24, a las 22, por YouTube.

