“Te lo vuelvo a preguntar: el dólar, ¿está intervenido?”. Fiel a su estilo, Alejandro Fantino actuó de periodista, en un gesto ensayado y promovido por la producción del programa. “¡Flotaaaaaa!” “¡El dólar flotaaaaaa!”, respondieron a coro y a los gritos Luis “Toto” Caputo, José Luis Daza, Pablo Quirno, Santiago Bausili, Federico Furiase, Martín Vauthier, Felipe Núñez y Martín Maccarone, invitados estelares, en una actitud más propia de una estudiantina que de la importancia de sus cargos. Como jefe de todos, Javier Milei hasta golpeó la mesa con sus puños, mientras daba gritos de barrabrava. Para el final, Quirno, secretario de Finanzas, pasó su aviso: “¡Y la tasa también!”

Como “amigo” del Presidente, Fantino volvió a facilitar el mensaje oficialista en su canal de streaming Neura. “¡Es mooy bueno!”, respondió el conductor a aquella euforia, antes de despedirlos con un “gracias chicos”. No fue la única “curiosidad” en un programa que duró 3 horas y siete segundos: el Presidente también quiso mostrar dotes de ventrílocuo y usó un títere en forma de termo que le regalaron para volver a recitar sus principios libertarios.

El programa se emitió el 31 de julio, poco más de un mes antes de que la “flotación” de la divisa ya no sea tan libre y las tasas de interés “vuelen” por encima del 70% anual.