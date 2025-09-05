LA NACION

“¡Flotaaaaaa!"

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACIONLuis Cortina
Javier Milei posa con el títere que le regaló la producción de Alejandro Fantino
Javier Milei posa con el títere que le regaló la producción de Alejandro Fantino

“Te lo vuelvo a preguntar: el dólar, ¿está intervenido?”. Fiel a su estilo, Alejandro Fantino actuó de periodista, en un gesto ensayado y promovido por la producción del programa. “¡Flotaaaaaa!” “¡El dólar flotaaaaaa!”, respondieron a coro y a los gritos Luis “Toto” Caputo, José Luis Daza, Pablo Quirno, Santiago Bausili, Federico Furiase, Martín Vauthier, Felipe Núñez y Martín Maccarone, invitados estelares, en una actitud más propia de una estudiantina que de la importancia de sus cargos. Como jefe de todos, Javier Milei hasta golpeó la mesa con sus puños, mientras daba gritos de barrabrava. Para el final, Quirno, secretario de Finanzas, pasó su aviso: “¡Y la tasa también!”

Como “amigo” del Presidente, Fantino volvió a facilitar el mensaje oficialista en su canal de streaming Neura. “¡Es mooy bueno!”, respondió el conductor a aquella euforia, antes de despedirlos con un “gracias chicos”. No fue la única “curiosidad” en un programa que duró 3 horas y siete segundos: el Presidente también quiso mostrar dotes de ventrílocuo y usó un títere en forma de termo que le regalaron para volver a recitar sus principios libertarios.

El programa se emitió el 31 de julio, poco más de un mes antes de que la “flotación” de la divisa ya no sea tan libre y las tasas de interés “vuelen” por encima del 70% anual.

Por Luis Cortina
Conforme a
The Trust Project
Tipo de trabajo:
opinión
Más leídas de Cultura
  1. 7 recomendados de arte y cultura para esta semana
    1

    7 recomendados de arte y cultura para esta semana

  2. “Retrato de dama” fue secuestrado por la Justicia
    2

    “Retrato de dama” fue secuestrado por la Justicia

  3. Susurros del Japón en el Salón Dorado
    3

    Susurros del Japón en el Salón Dorado

  4. Disponen la prisión domiciliaria para los herederos del cuadro robado por los nazis
    4

    Nuevos allanamientos y prisión domiciliaria para los herederos del cuadro robado por los nazis

Cargando banners ...