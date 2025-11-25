Héroe imbatible
Nsawam, Ghana.– Superman nunca decepciona. Siempre está donde lo necesitan para hacer el bien. Aquí vemos al hombre nacido en el planeta Krypton jugando con niños durante una visita a un centro ortopédico en Nsawam, en Ghana. Este Clark Kent en realidad se llama Leonardo Muylaert y es conocido como el “Superman brasileño”. Abogado de 36 años, nacido en Brasilia, dejó la rutina de la oficina cuando su parecido con el superhéroe lo llevó a grabar videos para subirlos a las redes sociales. Con más de dos metros de altura, se calzó el traje de la S gigante con el fin de realizar acciones solidarias, desde visitar hospitales hasta ayudar a cruzar la calle a una anciana. El éxito fue rotundo y sus actividades trascendieron fronteras. Al igual que Superman, ahora Muylaert es universal y extiende sus poderes por todo el mundo. A diferencia del personaje de DC Comics, en su caso, no hay kryptonita que lo debilite ni lo detenga.
