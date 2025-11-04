Honrar los años

Jiangsu, China.– Desde las alturas, a simple vista puede dar la sensación de que son flores dispuestas de manera esquemática, como formando un mosaico compacto. La aproximación permite observar que son mesas prolijamente organizadas y que el colorido lo brindan las sillas y los manteles rojos, salpicados por los enseres propios que remiten al acto de comer: platos, vasos, fuentes, servilletas y demás. También se advierte la presencia de comensales, pero no se percibe que la homogeneidad en la disposición del entorno también se replica en que todos los asistentes al banquete son personas mayores. Se encuentran en la provincia de Jiangsu, en China, y están celebrando el Festival Chongyang, también conocido como el Día de los Ancianos. Así, se pone de relieve el respeto, la gratitud y el cuidado que ellos merecen en el gigante asiático, gesto que sería más que bienvenido que mínimamente adoptáramos en nuestra geografía.

Xinhua/Gu Jihong