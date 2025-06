Hugo Alconada Mon, en la inauguración del ciclo Urgente de periodismo: “Estamos bajo ataque”

En la primera jornada del Encuentro Urgente, organizado por el Ministerio de Cultura porteño y al cuidado de la periodista Silvia Mercado, el periodista de LA NACION y escritor Hugo Alconada Mon inauguró la primera edición del ciclo con la ponencia “Informar es formar”, en la sala del primer piso de la Biblioteca Ricardo Güiraldes. Los periodistas Gabriel Michi y Norma Morandini, la escritora Josefina Delgado, la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso; el secretario de Medios de la ciudad, Gustavo Gago, y la presidenta del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), Paula Moreno Román, entre otros, se ubicaron en primera fila para escuchar al autor del best seller Topos.

“¿Lo viejo funciona?”, citó Alconada Mon la frase de la serie El Eternauta al preparar una “ayuda memoria” antes de comenzar.

“Formar es explicar, es educar, en un concepto que hoy parece un poco arcaico: el periodismo como servicio público. La pregunta del millón es si realmente lo somos”, dijo. Reconoció que, “de manera creciente”, hay una merma en la confianza pública y en la credibilidad de los periodistas. “Cada vez tenemos menos respaldo ciudadano y es por nuestra responsabilidad, pero también porque hay un trabajo sistemático, deliberado, de diferentes estamentos con poder para que eso también se agudice”, agregó.

“Estamos bajo ataque como periodismo independiente y no es solamente acá”, sostuvo antes de recordar al periodista estadounidense Martin Baron. En una sola fórmula resumió el libro de Baron, Frente al poder: “Estamos trabajando, no en guerra”.

Los libros de periodistas, en el centro del encuentro Urgente en la Biblioteca Güiraldes Rodrigo Nespolo

El ataque a la prensa se da en un contexto global, dijo. “Tenemos a Donald Trump en Estados Unidos, a Viktor Orban en Hungría, a Bukele en El Salvador, tuvimos a Bolsonaro en Brasil, y a Javier Milei en la Argentina, y todos ellos retroalimentándose, incluso con los eslóganes”, ilustró. Con ironía, puntualizó que Milei había adaptado el eslogan trumpista “No odiamos lo suficiente a los medios de comunicación”, al reemplazar “medios” por “periodistas”. “Prefirió meterse con los periodistas individuales, que son menos fuertes que los medios, pero en esto hay un copy paste entre los líderes de la nueva derecha”, sostuvo.

“Esto conlleva que en cada uno de estos países haya ataques sistemáticos, coordinados, sobre el periodismo, pero no solamente sobre el periodismo”, dijo, y dio como ejemplo de este desborde de autoridades y sus “huestes” en redes sociales lo que había ocurrido tras las declaraciones de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas. “Le cayeron por días, en un ejemplo de retroceso en la libertad de expresión en tiempos de democracia”.

Hugo Alconada Mon y Silvia Mercado en la Biblioteca Ricardo Güiraldes; en primera fila, Norma Morandini, Josefina Delgado, Laura Aloso y Javier Martínez Rodrigo Nespolo

“Yo tengo redes de contención de infinidad de colegas, pero además trabajo en un medio importante, con un equipo jurídico que me respalda, y de medios estadounidenses para los que trabajé, pero soy una excepción”, contó, en alusión a las amenazas que recibió tras revelar el proyecto de la SIDE libertaria para hacer espionaje interno (prohibido por ley). Otros periodistas, “a diez kilómetros de la General Paz”, no tienen la misma suerte, destacó.

También recomendó la lectura del discurso del director de The New York Times, A. G. Sulzberger, donde la prensa se define como vehículo de un flujo noticias e información confiable, que fomenta el entendimiento mutuo, que plantea las preguntas difíciles y expone las verdades ocultas. “¿Estos cuatro postulados es lo que vemos en televisión, portales, medios gráficos?“, preguntó. ”El periodismo debe dar armas para que la ciudadanía haga responsables a los poderosos, que no son solo los políticos; hablo de poderosos en serio: empresarios, sindicalistas, religiosos, jueces”, enumeró.

“Tenemos múltiples dudas y desafíos, algunos son por factores internos y otros, por factores externos -explicó-. Entre los externos, hay una crisis del modelo de negocios en los medios de comunicación, con caída de anunciantes y de ingresos; también tenemos los desafíos que nos presentan las empresas digitales, que reciben nuestro contenido gratis y ellos cobran la publicidad”. También mencionó a las redes sociales, “que propagan las fake news mucho más rápido que los datos reales”.

“Y hay dos ejes adicionales: los cambios generacionales, los sub-30 se informan a través de TikTok, con todo lo que eso conlleva, todas las noticias son con ‘trompita’, y están los ataques de políticos y otros”, listó.

Entre los factores internos, mencionó la “obsesión por el infotainment” y el clickbait (en ese momento hizo un “experimento” con la asistencia). “Y tenemos la partidización, no es lo mismo ver C5N que La Nación+; la corrupción, que es galopante en nuestro oficio, tenemos los enormes conflictos de intereses, además de la autocensura y la dinámica de generar más polarización en vez de tender puentes, además de ignorancia y soberbia”, señaló.

En broma, Alconada Mon y Mercado lamentaron que sus hijos no comentaran sus trabajos periodísticos. “La única vez fue cuando fui al streaming de Tomás Rebord”, recordó e imitó el entusiasmo de los jóvenes de su familia, evidentemente fans del streamer.

“¿Cómo recuperamos ese sitial de esenciales a los ojos de la comunidad para dejar de ser irrelevantes? -se preguntó Alconada Mon-. Aprendiendo de los maestros como Marty Baron y otros; tenemos que elevar nuestros estándares, tenemos que ser más transparentes cuando informamos, de manera honesta, completa, diversa, imparcial, rigurosa, equilibrada e independiente”, aconsejó.

Mercado le preguntó por el futuro del periodismo en una época como la actual, donde se privilegian formatos que apelan a la “emoción rápida” y el entretenimiento. “Son nuevos canales de difusión que traen nuevas oportunidades”, respondió el invitado, y relató su experiencia como autor que difunde sus libros en diferentes redes sociales (fiel a su estilo, dio porcentajes precisos).

Sobre los agravios de Milei y los libertarios a los periodistas locales, consideró que le resultaba “notable” que las críticas se concentraran en líderes de opinión de medios que van “del centro a la derecha”, como LA NACION, Clarín e Infobae. “Son aquellos que pueden complicarle el relato ante su electorado porque son los que lee su electorado”, especificó.

Al final de la charla, un asistente prestó su ejemplar de Topos -que narra la apasionante historia de una pareja de espías rusos radicada en el barrio de Belgrano- para que el autor y la curadora del ciclo pudieran tomarse una foto. Con esa imagen, el ciclo Urgente, que se extiende hasta el sábado, Día del Periodista, quedó formalmente inaugurado.

Para agendar

Urgente continúa viernes y sábado en la Biblioteca Ricardo Güiraldes (Talcahuano 1261), de 14 a 20. Más información en este enlace.

Para leer Topos y otras novedades de investigación periodística, es posible asociarse a la Red de Bibliotecas Públicas de la ciudad de Buenos Aires y luego elegir títulos del catálogo de la Biblioteca Digital Jorge Luis Borges, que presta libros y audiolibros en formato virtual.