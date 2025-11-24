Infernales

LA NACION

A reveller dressed as traditional folkloric figure "Krampus", takes part in the traditional parade during the "Night of Hell" in Lana, northern Italy, on November 22, 2025. An old tradition that takes place in the Alps of Tirol northern Italy, the traditional Krampus creature (half-goat, half-demon figure) punishes people who misbehaved during Christmas season. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)
Nadie diría que se trata de un festejo prenavideño. Y sin embargo, lo es. De origen evidentemente pagano, y muy presente en la zona de los Alpes del Tirol, al “Krampus” lo llaman el “gemelo de Santa Claus”. Su misión (algo excesiva, dado su aspecto terrorífico): castigar a los niños que se portan mal durante la Navidad. Lo cierto es que, más allá de las creencias, la parte vistosa de la tradición se mantiene: aquí vemos un participante de la “Noche del Infierno” en Lana, al norte de Italia, consagrada al desfile de estos seres de máscara diabólica, cuernos y mantos de pieles. Podemos sospechar que hay mucha gente menuda entre el público del desfile, y que ya nada queda del pavor que alguna vez esta tradición generara. Ahora solo resta la fascinación por los disfraces y el perenne encanto del fuego, la noche y el hilo indefinible que suele unir a las multitudes.

