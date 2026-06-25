Jacobo García: “El corresponsal en zonas complicadas es un constructor de democracia”

El periodista Jacobo García es el ganador de la sexta edición del Premio Anagrama de Crónica/Fundación Gianiacomo Feltrinelli por su primer libro, Años luz, una recopilación de su experiencia como corresponsal en Latinoamérica entre 2000 y 2023. La obra, que se publicará el 9 de septiembre, ha sido elegida entre 49 publicaciones por el jurado compuesto por Martín Caparrós, Carlo Feltrinelli, Leila Guerriero, Juan Villoro y Silvia Sesé. “Me siento muy orgulloso, muy honrado, muy feliz de recibir un premio que lleva el sello de calidad de Anagrama y el nombre de Feltrinelli”, comenta por teléfono García, que actualmente trabaja en EL PAÍS. “Es un premio a la crónica que es prácticamente el único género que conozco”.

García fue corresponsal durante más de dos décadas en distintos países de Latinoamérica como México, Venezuela, Colombia o Haití, para medios como Associated Press, EL PAÍS, El Mundo, Clarín o la COPE. Toda su experiencia la decidió condensar en esta publicación cuando se trasladó a Madrid en 2023: “De alguna forma se culminó una etapa de 22 años cubriendo desde desastres naturales hasta magnicidios como el de Haití, o incluso dos golpes de estado”. Había muchas cosas que se quedaron en anotaciones y en su memoria, que no se publicaron en las crónicas y reportajes y que el periodista quería contar a su manera: “Tenía la perspectiva suficiente para poder valorar acontecimientos que han sido muy importantes tanto para el continente como para mí”.

El papel del corresponsal, a su parecer, sigue siendo una figura importantísima en medio de la “vorágine informativa”, donde se necesita “una cabeza que procese todo, que trate de digerir, interprete, explique y detalle lo que pasa”. En muchos de los países donde trabajó vivían procesos democráticos en construcción, por lo que cada crónica tenía una responsabilidad mayor. “El corresponsal extranjero en zonas complicadas como Centroamérica es un constructor de democracia”, asegura. La responsabilidad significa, en gran parte, la dignidad del trato a las víctimas, desde el respeto y la consideración “de que cada sufrimiento tiene una historia detrás”.

García cuenta que no conoce otra forma de vivir que no sea ser corresponsal: “Es una de las figuras más privilegiadas dentro de una estructura informativa porque eres los ojos de un país y tienes la enorme responsabilidad de contárselo a un lector, que en mi caso, estaba a 10.000 kilómetros de distancia”.

Años luz recorre la historia latinoamericana reciente a través de cinco ejes temáticos: violencia, autoritarismo, cambio climático y desastres naturales, mujeres valientes o la fuerza de la cultura. Entre los entrevistados hay personalidades de la política como Hugo Chávez o Nayib Bukele, hasta voces de la cultura como Chavela Vargas o Shakira, pasando por pandilleros, narcos o sacerdotes.

Sobre este popurrí de temas, García dice que el continente tiene una capacidad de sorprender que para un redactor es una mina: “Vas a hacer una historia y vuelves con cinco a la redacción”. Hay imágenes bonitas y tiernas, cuenta, y humor y dulzura hasta en los lugares más macabros: “En un basurero donde mientras las mujeres buscan los restos de sus hijos desaparecidos las ves cantar. Eso a uno le hace sentir muy pequeñito frente a ese poder tan potente para levantarse y seguir luchando con dignidad”. América Latina ha sido para él una gran lección, el lugar donde se ha hecho periodista y persona.