Juan Carlos Pallarols hizo un cáliz y un sillón de plata para el papa León XIV

“Me gusta este Papa, es un buen tipo”, dice a LA NACION el platero y orfebre Juan Carlos Pallarols que, por iniciativa propia, forjó dos obras para León XIV: un cáliz de plata “hecho con donaciones del pueblo argentino”, aclara, y un sillón de 155 centímetros que pesa más de cincuenta kilos. “La mitad es de plata”, puntualiza. Prevé que, este lunes, el sillón estará en el Pequeño Cottolengo de Don Orione, durante la visita matutina del Pontífice, y, a la tarde, en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, cuando se reunirá con referentes del mundo del trabajo. Pallarols, de 84 años, irá al Cottolengo, que brinda asistencia para personas con discapacidad física y mental, en Claypole.

El sillón de plata que Juan Carlos Pallarols preparó para el papa León XIV Gentileza Juan Pallarols

El cáliz -que pesa 1050 gramos, con una patena de 22 gramos de oro- ya fue entregado al Papa en Uruguay, por una amiga de Pallarols. Luego del viaje apostólico de León XIV a la Argentina, el sillón quedará en propiedad del orfebre. “También estuve en Chiclayo, en Perú, donde vivió el Papa y donde aman a San Martín; los peruanos son más sanmartinianos que los argentinos”, sostiene.

El sillón de plata, entre dos símbolos: la Virgen de Luján y un cuadro del general San Martín, obra del padre de Pallarols, el catalán Carlos Pallarols Cuní Gentileza

“No los hice por pedido de nadie; a mi edad, ya no espero que me digan lo que tengo que hacer -dice sobre el cáliz y el sillón-. Soy católico desde chico, tengo muchos amigos curas y fui muy amigo de Jorge Bergoglio, el papa Francisco; nos cortábamos el pelo en la misma peluquería. Después de cortarse el pelo, pasaba a visitarme por el taller”. El orfebre, que vive y trabaja en el barrio porteño de San Telmo, visitará a León XIV en enero de 2027 en el Vaticano.

El regalo de Juan Pallarols al papa León XIV fue entregado en Uruguay Gentileza Juan Pallarols

Para la “liga” de los materiales en el cáliz papal, mezcló 900 gramos de plata pura con 100 gramos de material bélico por cada kilo de aleación; entre ese material, revela, había vainas y municiones de la guerra de Malvinas. “Hubo casi 700 muertos y eso no tiene reparación; quise que el material bélico se transformara en un símbolo de paz”, señala.

En la patena del cáliz se lee la leyenda “A su santidad el papa León XIV”. El diseño se apoya en tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad.

Detalle del sillón papal realizado por Pallarols Gentileza

La familia Pallarols mantiene relación con el Vaticano desde hace mucho tiempo. El tatarabuelo del orfebre ya elaboraba cálices y ornamentos litúrgicos para el papa León XIII hacia fines del siglo XIX. Él mismo colaboró con su padre, el catalán Carlos Pallarols Cuní, en piezas para Pío XII a mediados de la década de 1940,y que continuó con otras para Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y su amigo Francisco. En esta ocasión, su nieta Meritxell intervino en la forja del cáliz.

El Gobierno “no tuvo nada que ver” con el cáliz ni con el sillón de plata. “Desde que me negué a incluir a los perros de Milei en el bastón presidencial, no quieren saber nada más conmigo”, concluye con un dejo de ironía.