“Queda Uclés para rato”: versiones de retiro y desmentida del joven escritor español del momento

MADRID.— “Queda Uclés para rato”, resumía en su último posteo el escritor español con más premios y lectores cosechados en la actualidad. En los últimos días se levantó una polvareda de versiones sobre el supuesto retiro del autor de La península de las casas vacías. David Uclés ha salido a desmentir las especulaciones y esta mala interpretación sobre su mudanza temporal a Venecia para realizar una estancia de escritura, así como sobre su decisión de reducir su exposición a la brevedad para dedicarse de lleno a su creación, también lejos de España. Su alejamiento consiste en apartarse de la vida pública; pero no de la literatura.

Uclés (Úbeda, 1990) sigue en el ojo de la tormenta. El premio otorgado en la última edición del Nadal por su novela La ciudad de las luces muertas, una oda a Barcelona, y su extensa gira de presentación de esta ficción, además del éxito que sigue cosechando La península de las casas vacías, la historia de una familia atravesada por la guerra civil española, lo ubica tanto en un primer plano de elogios como en la trinchera cultural, próximo a recibir todo tipo de embates. Estos golpes provienen últimamente de algunos sectores de la crítica que fueron cáusticos con La ciudad de las luces muertes, como el texto firmado en El País por Jordi García, titulado “un pastiche plano, mohíno y desaborío”.

Otros látigos provienen de la grieta ideológica que se evidencia en la sociedad española. Uclés se ha manifestado públicamente contra las políticas sanitarias y de vivienda que propone el gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular). También ha tenido una controversia con Arturo Pérez-Reverte por la IX de Letras en Sevilla, evento que fue finalmente postergado tras el anuncio de Uclés de declinar la invitación por no querer compartir un ciclo donde también acudirían el expresidente José María Aznar (PP) e Iván Espinosa de los Monteros (Vox). “No voy a ir porque dentro del plantel de invitados no solamente hay escritores, sino que también hay políticos y concretamente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales del hombre”, expresó. Pérez-Reverte calificó esta actitud de “imperdonable descortesía”.

“Ay, que me mudo a Venecia!”, publicó Uclés en su cuenta de Instagram el pasado 20 de marzo —decidió cerrar su cuenta de X ante la cantidad de agravios que recibía—, cuando supo que había sido galardonado con el premio que cada año se le concede a un escritor menor de 40 el Festival Internacional de Literatura Incroci di Civiltà y la Fondazione dell Albero d’Oro. Este premio consiste en una estancia de escritura en la ciudad de los canales durante el otoño europeo, que compartirá con la británica Zadie Smith.

Algunos días después del posteo donde compartía con sus seguidores su flamante premio en Italia se presentó en el programa de radio del músico inglés James Rhodes, en Cadena Ser, donde admitió: “Pensé que la fama era más tranquila”. He aquí, en esta entrevista, la confusión que generó leer el resumen de sus declaraciones en algunos artículos que llevaban títulos rimbombantes y asertivos sobre su retiro, pues en la entrevista completa quedaba claro que hablaba de su retiro “del trabajo”, pero no “de la escritura”. La primera léase como sus giras de promoción y presentaciones públicas: “En verano me voy a retirar, en julio, y estaré un año y medio o dos sin hacer nada, nada, nada. Me mudaré al extranjero y volveré con mucha energía”. Rhodes le repreguntaba: “¿Qué vas a hacer? Te vas a volver loco”. Y de inmediato Uclés aclaraba: “Voy a escribir, pero voy a vivir. Ahora no estoy viviendo, estoy trabajando. Allí viviré y escribiré. Me levantaré a la hora que yo quiero, tendré citas, comeré cosas que no sean en ruta, viviré anónimo sin que me paren y me digan: «Ah, eres tú el de la boina». Y me pondré rubio en un país centroeuropeo y podré escribir olvidándome de mí mismo. Me llamaré Josef”.

La fama y la exposición demandan no solo tiempo empleado en las presentaciones públicas, sino también en las batallas posteriores que surgen tras sus declaraciones; por eso, Uclés ha salido a ahuyentar las versiones de que, a sus 36 años, planea retirarse: “Llevo escribiendo desde que tengo uso de razón y lo seguiré haciendo hasta el último día”. Tengo mil ideas oníricas, decenas de proyectos en mente que me entusiasman y cada vez más lectores agradecidos. ¡Lectores en más de veinte idiomas! No me retiro. Nunca pensé hacerlo ni lo haré”, concluyó en un posteo ayer.