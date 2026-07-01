La Biblioteca del Congreso recibe a los fanáticos para ver los partidos de la Selección en vivo (y se pueden gritar los goles)

La Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN) no para la pelota durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y desarrolla la campaña “El Mundial en la BCN” que busca vincular uno de los acontecimientos deportivos de mayor relevancia internacional con los servicios, colecciones y actividades de la institución, en las sedes de Hipólito Yrigoyen 1750 y Alsina 1835, de 8 a 23 de lunes a viernes, y de 10 a 20 los sábados y domingos, con entrada libre. Ese viernes, en la Sala Pública de H. Yrigoyen, se transmitirá en vivo el partido del seleccionado argentino contra Cabo Verde.

Una experiencia similar tuvo lugar durante el Mundial de Qatar, en 2022. “Lo hicimos y salió bárbaro; participó una cantidad de gente muy importante -dijo a LA NACION Alejandro Santa, director de la BCN-. Apuntamos a que aquellas personas que no pueden acceder a una conexión y quieren ver y compartir la transmisión puedan hacerlo en la biblioteca. Y fomentamos la lectura con iniciativas a partir de la puerta que abre el Mundial”. Se programaron actividades presenciales y virtuales.

El lunes 22, los asistentes a la Biblioteca del Congreso festejaron el triunfo de la selección argentina Biblioteca del Congreso de la Na

En la Sala Pública se transmiten en pantalla grande los encuentros de la selección argentina que coincidan con el horario de atención al público, como pasó el 22 con Argentina-Austria. El equipo de redes sociales de la BCN realiza la cobertura audiovisual, registra testimonios de los asistentes y muestra la experiencia de vivir el Mundial dentro de la biblioteca.

Hoy celebramos el aniversario del primer título mundial de Argentina en la Copa del 78🏆



📰 Podés revivirlo con el archivo de nuestra Hemeroteca Diarios 👉🏼https://t.co/EdhDJRvXUE pic.twitter.com/gvAr1BaubS — Biblioteca del Congreso (@BCNArgentina) June 25, 2026

Además, se puso en valor el acervo bibliográfico con una muestra de libros sobre fútbol, historia de los mundiales, periodismo deportivo y cultura popular pertenecientes al patrimonio de la BCN.

Para fomentar la lectura, está disponible una selección bibliográfica presentada como una formación futbolística (1-4-3-3), con títulos de Andrés Burgo, Guillem Balagué, Ariel Scher (Messiánico), Ayelén Pujol, Francisco Mazzeo, Ciro Ferrara, Diego Estévez y Cecilia González, compiladora de La fiesta más grande del mundo. Y en redes sociales, se jugará el “Mundial de cuentos” con fragmentos literarios relacionados con el fútbol de autores argentinos como Osvaldo Soriano, Roberto Fontanarrosa y Eduardo Sacheri.

La BCN hizo videos con contenidos para redes relacionados con los mundiales y la celebración de efemérides del fútbol argentino: el Día del Futbolista Argentino (22 de junio), el cumpleaños de Lionel Messi ( 24 de junio), la conmemoración del triunfo en el campeonato mundial de 1978 (25 de junio) y el aniversario de la consagración argentina en el Mundial de México 1986, que se celebró el 29.

En la Hemeroteca y Archivo Histórico, se exhibe la muestra El día que ganamos, con las tapas históricas de los diarios correspondientes a las jornadas posteriores a las consagraciones argentinas en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022. También se comparan las coberturas periodísticas de distintas épocas mundialistas, lo que pone de relieve, por un lado, la riqueza documental de la Hemeroteca de la BCN y, por otro, las transformaciones del periodismo deportivo.

Cuando juegue la selección argentina, se publicarán en las cuentas de redes de la BCN contenidos sobre el país rival, utilizando materiales disponibles en el catálogo institucional, con el objetivo de difundir libros de historia, geografía, cultura y literatura de cada nación participante. En BCN Radio, se producen contenidos especiales con fragmentos de entrevistas realizadas a periodistas deportivos.

Durante junio, se realizó el ciclo de cine “Mundialísimo” en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN (Alsina 1835), con la proyección de películas futboleras. En julio habrá dos ciclos para todo público: los martes a las 18.30, cine italiano, y los jueves en el mismo horario, “Aventuras extraordinarias”, destinado los jóvenes.