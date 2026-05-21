El prestigioso Premio Booker Internacional, por primera vez, para una novela escrita en chino mandarín

Por primera vez desde su creación, este año el Premio Booker International reconoce a una obra escrita originalmente en chino mandarín traducida al inglés. La ganadora fue Taiwan Travelogue, de la escritora taiwanesa Yáng Shuāng-zǐ, traducida por Lin King. Además del hito lingüístico, el galardón marca otro antecedente: es la primera vez que una autora de Taiwán recibe esta distinción.

El Booker Internacional, que entrega 50.000 libras repartidas en partes iguales entre autor y traductor, distingue cada año obras de ficción traducidas al inglés y publicadas en Reino Unido o Irlanda. La edición 2026 coincidió con el décimo aniversario de este formato, que busca dar visibilidad tanto a escritores como al trabajo de traducción literaria. Entre los trece títulos que integraron la lista larga de este año, estuvo también la argentina Gabriela Cabezón Cámara con Las niñas del naranjel (We Are Green and Trembling en su edición inglesa), traducida por Robin Myers. La autora ya había sido finalista en 2020 por Las aventuras de la China Iron, pero esta vez no logró ingresar a la shortlist de seis obras.

La escritora taiwanesa Yáng Shuāng-zǐ con un ejemplar de su libro "Taiwan Travelogue" ADRIAN DENNIS - AFP

Publicada originalmente en Taiwán en 2020, Taiwan Travelogue se presenta como una especie de memoria de viaje ficticia. La trama sigue a una escritora japonesa que recorre Taiwán en 1938 (durante la ocupación japonesa de la isla) acompañada por una intérprete local. Entre recorridos, platos tradicionales y conversaciones, surge una relación afectiva atravesada por tensiones de poder, diferencias culturales y las marcas del colonialismo.

Lejos de una novela histórica convencional, el libro juega con múltiples capas narrativas: notas al pie, supuestos comentarios editoriales y documentos ficticios que difuminan los límites entre memoria, traducción y autoría. Según destacó el jurado del Booker, la obra logra funcionar al mismo tiempo como una historia de amor, una reflexión sobre la identidad y una mirada crítica sobre la experiencia colonial.

La presidenta del jurado, Natasha Brown, describió la novela como “multicapa” y celebró su sofisticación narrativa. También elogió el trabajo de traducción de Lin King, clave para trasladar al inglés una obra donde conviven distintos registros lingüísticos y referencias culturales.

La novela ya había recibido otros reconocimientos antes del Booker: ganó el premio Golden Tripod en Taiwán y el National Book Award estadounidense para literatura traducida en 2024. Ahora suma el galardón internacional más visible para la ficción traducida al inglés, en un momento de creciente interés global por las obras escritas fuera del circuito anglosajón. Por el momento, no está traducida al español.

Yáng Shuāng-zǐ, de 41 años, es la primera escritora taiwanesa en ganar el Premio Booker Internacional ADRIAN DENNIS - AFP

Más allá del reconocimiento literario, la victoria fue interpretada por algunos medios como The New York Times como una oportunidad inédita para la proyección internacional de la cultura taiwanesa. Aunque la isla cuenta con una escena editorial consolidada y una producción literaria propia, sus autores suelen circular menos en el mercado anglosajón que escritores de China continental o Japón. El triunfo de Taiwan Travelogue coloca por primera vez a una novela taiwanesa en el centro del principal premio internacional dedicado a la ficción traducida al inglés y amplía la visibilidad de una tradición literaria todavía poco conocida fuera de Asia.