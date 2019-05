Búsqueda del tesoro: diez joyas para encontrar y comprar en la Feria del Libro

Maravillas impresas en la Feria del Libro Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

En el laberinto de libros que cada otoño se levanta en La Rural, aguardan sorpresas a los buscadores de tesoros impresos. Los libros electrónicos tienen por ahora pocos "altares" en los stands de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y siguen siendo los libros físicos los que captan la atención de los visitantes.

Un libro bien producido no es, parafraseando un título de Flannery O'Connor, tan fácil de encontrar. La calidad del papel (que no se transparente de una página a otra, por ejemplo), la nitidez de las ilustraciones, que el libro se abra bien y no obligue a los lectores a forcejear para llegar al final de las líneas así como la calidad de las traducciones son algunas de las variables para juzgar si un libro estuvo bien hecho o no. También se agregan la originalidad y la audacia de las temáticas, que a veces se pueden encontrar en el pasado más remoto, y la actualización de la agenda social.

El "buen" libro no es necesariamente el libro más caro, aunque, como se verá en la lista que sigue, muchas veces a los buenos libros hay que pagarlos. Esto se debe a un factor que en las editoriales, debido a la competencia por publicar la novedad que se imponga entre los libros más vendidos de manera súbita, se suele olvidar: editar un libro de calidad lleva tiempo. Elegimos algunos títulos que se pueden encontrar en esta edición de la Feria del Libro porteña.

Las mil y una noches, autor anónimo (Atalanta)

Dentro de una caja, en el stand de Waldhuter (317 del Pabellón Azul) esperan como en un sueño los tres tomos de Las mil y una noches, con más de tres mil páginas y una traducción anotada que se hizo directamente del árabe en los años 1960 y que había caído en el olvido. A cargo de los arabistas de la Universidad de Barcelona Juan Antonio Gutiérrez-Larraya y Leonor Martínez, la "historia de historias" que salvaron a Scherezade de una condena a muerte revive en un formato digno de la mejor literatura oriental. Si la cotización del dólar se mantiene estable, el precio de la caja con los tres tomos es de $8030. En el mismo stand, y del mismo sello, se pueden hojear La luna: símbolo de transformación, de Jules Cashford, y Cinco de llaves del mundo secreto de Remedios Varo, con ensayos de varios autores que indagan en la enigmática obra de la artista mexicana.

"Las mil y una noches": tres mil páginas de ensueño, misterio y picardía Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La hija de Rappaccini, de Octavio Paz y de Nathaniel Hawthorne (Libros del Zorro Rojo)

En el número 417 del Pabellón Azul, se exhiben libros álbumes, enciclopedias ilustradas para niños y adultos y otras delicias impresas de Libros del Zorro Rojo. En esta edición del célebre cuento de Nathaniel Hawthorne (y además uno de los preferidos por Jorge Luis Borges), la aventura del joven Giovanni Guasconti llega precedida por la pieza teatral homónima de Octavio Paz. Ambos escritores se basaron en la misma leyenda india ambientada en un jardín donde crecen flores tan espléndidas como peligrosas, al cuidado de un anciano. Las ilustraciones del argentino Santiago Caruso (que rinde tributo tanto a El Bosco como a Arcimboldo), la elección de la tipografía y las tintas para cada texto (negro para Paz, verde para Hawthorne) y el epílogo de María Negroni son otras de las virtudes que despliega esta bella especie editorial ($1480).

Una vista de las páginas de "La hija de Rappaccini", cuento de Nathaniel Hawthorne y pieza teatral de Octavio Paz Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El taller de Pío Collivadino, AA. VV. (Unsam Edita)

No hay que pasar por la Feria sin haber visitado el stand de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN), en el 315 del Pabellón Azul, donde se exponen y comercializan los catálogos de más treinta editoriales de universidades nacionales. Una de las novedades destacadas es El taller de Pío Collivadino, que se presentó en la reciente edición de arteBA. El volumen reúne trabajos compilados por las investigadoras de Tarea-IIPC, Nora Altrudi y Carolina Vanegas Carrasco, y aborda la técnica pictórica, la paleta y las firmas del pintor, grabador y escenógrafo argentino. También se incluyen análisis de sus redes de sociabilidad, su construcción como artista y sus actividades como muralista. El libro incluye reproducciones de las obras de Collivadino ($860). En el mismo stand, se puede ver también De la Terra Australis a la Antártida, de Luis de Lasa, sobre la representación cartográfica de un territorio que estuvo en la mira de varias naciones. Publicó Ediciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego ($750).

Ulises, de James Joyce (Edhasa)

Edhasa ocupa su tradicional isla en el 720 del Pabellón Azul. Además de las cajas con los cuatro títulos de El cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, y con Robinson Crusoe y Nuevas aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe (traducido por Enrique de Hériz), está la versión de Ulises a cargo del profesor y crítico literario Rolando Costa Picazo, que trabajó diez años en la traducción de la epopeya urbana escrita por Joyce. Gracias a la guía que proveen las notas y los comentarios de un especialista, es una edición ideal para aquellos que quieran cumplir con el sueño de leer, por fin, la obra maestra joyceana (que, por otro lado, permite intuir cuántas situaciones se podían vivir en un solo día, en Dublín, a inicios del siglo XX). Los dos tomos cuestan $1500.

El Ulises de James Joyce Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Sartre, de Mathilde Ramadier y Anaïs Depommier (Godot)

Novela gráfica, y en clave biográfica, sobre el padre del existencialismo y el autor de El ser y la nada, en el stand de Carbono (727 del Pabellón Verde). Con texto de Ramadier e ilustraciones de Depommier, este trabajo a todo color ilumina la trayectoria vital y filosófica de Jean-Paul Sartre, el hombre que rechazó el Premio Nobel de Literatura, en 1964. La historia de su amor juvenil por la escritura y el pensamiento y de su relación sentimental e intelectual con Simone de Beauvoir se conjugan en este recomendable título, que tradujo Aníbal Díaz ($1200). El libro recién se distribuirá en librerías a partir de junio. En Carbono se comercializan además los catálogos de Godot, Entropía, Gourmet Musical, Leteo, Hueders y La Parte Maldita.

Sartre, de Mathilde Ramadier y Anaïs Depommier Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END, de Paula Bonet (Lunwerg)

En el stand de Barcelona (1809, en el Pabellón Amarillo) se exhiben decenas de libros donde el nombre de la ciudad opera como título: ensayos fotográficos, guías para viajeros, cuadernos de ilustraciones e incluso Barcelonas, el clásico de Manuel Vázquez Montalbán. Entre esa excluyente toponimia editorial sobresale Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END, un libro ilustrado sobre los finales, en especial amorosos, que ya lleva cientos de miles de ejemplares vendidos desde su lanzamiento, en 2013, en España ($969). De visita en la Feria, la joven pintora e ilustradora española firmó ejemplares de ese libro y de La sed en el stand barcelonino. Actualmente, Bonet trabaja en las ilustraciones para uno de los desgarradores libros de Joan Didion: El año del pensamiento mágico.

"Qué hacer cuando en la pantalla aparece THE END", de la ilustradora Paula Bonet , es un éxito sostenido Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Nuestra Señora de París, de Victor Hugo, con ilustraciones de Benjamin Lacombe (Edelvives)

Editada en dos sólidos tomos, la obra clásica de Victor Hugo, que protagonizan Esmeralda y Quasimodo, a los que acompañan cientos de personajes secundarios, está ambientada en la ya legendaria catedral de Notre Dame. Ahora habita en el stand de Edelvives (1617, del Pabellón Amarillo), donde compite en relevancia con otros monumentos de la literatura occidental, como los cuentos de Edgar Allan Poe o Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, también ilustrados por Lacombe. Cada tomo cuesta $1161. El stand de Edelvives, uno de los más atractivos de la Feria, fue decorado con imágenes de la francesa Rébecca Dautremer, que conversará con sus admiradores jueves y viernes a las 17 en el stand. La artista participará de un encuentro en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires el sábado a las 15.

Códice Laúd. Pintura de la muerte y los destinos (Fondo de Cultura Económica)

Aunque es un códice originario del centro de México, que fue hecho antes de la conquista española, toma su nombre de un arzobispo británico, que fue dueño de ese tesoro de la cultura universal. El Códice Laud se encuentra actualmente en una biblioteca de Oxford. Se trata de un manuscrito precolonial que registra el calendario adivinatorio y los rituales mexicas. La edición de FCE ($3000) incluye un facsimilar desplegable e ilustrado del códice y un volumen con ensayos de destacados especialistas en iconografía y antropología, como Ferdinand Anders, Maarten Jansen y Luis Reyes García. Se lo puede ver y desear en el stand de Fondo de Cultura Económica (1410, del Pabellón Amarillo).

El Códice Laud se encuentra en la Biblioteca de Oxford; la edición de FCE acerca un facsimilar del calendario mexica a los lectores Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Historietas reunidas de Jorge Varlotta, de Mario Levrero (Criatura)

Antes de que (algo tardíamente) el uruguayo Mario Levrero fuera reconocido como el genial autor de La novela luminosa y El discurso vacío, sus historietas y tiras cómicas eran veneradas por una minoría de seguidores. Levrero fue creador de varias series, que firmaba con el seudónimo de Jorge Varlotta. El sexo, el humor, la sabiduría atribuida a los animales, la autoficción y el delirio como motor creativo figuran entre los temas y recursos de su obra gráfica. Muchas historietas, entre otras El llanero solitario (una especie de ameba con sombrero) y Nuevas aventuras del ingeniero Strúdel, permanecieron inéditas y se conocieron cuando se publicó este volumen, en 2016 ($1290). El libro, que tiene reproducciones facsimilares en color, se encuentra en dos puestos colectivos de la Feria: el de Los Siete Logos y el de Sólidos Platónicos, en los stands 1920 y 1915 del Pabellón Amarillo, respectivamente.

"Historietas reunidas de Jorge Varlotta", de Mario Levrero, en dos stands de la Feria Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Libros proféticos, de William Blake (El Hilo de Ariadna-Atalanta)

Dos tomos de literatura e imágenes apasionantes, concebidas por el escritor inglés que construyó su propia mitología a través de una obra que combina una contradictoria religiosidad, fervor místico y un simbolismo que exige lectores atentos e informados. Se los puede encontrar en el stand conjunto de El Hilo de Ariadna, La Bestia Equilátera y Ampersand (1917, del Pabellón Amarillo). Cada volumen cuesta $2800. Por su parte, Ampersand llegó a la Feria con una novedad imperdible: el libro de José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, Historia natural y mítica de los elefantes, que revisa en clave historiográfica e iconográfica el papel de este sabio animal en diferentes culturas. Para Burucúa, "son los animales más parecidos a los seres humanos y hasta con algunas ventajas sobre ellos, como su fidelidad, lealtad y conciencia de la fuerza que poseen". La tapa del volumen imita la piel de un elefante ($1200).

Los dos tomos de los "Libros proféticos" de William Blake Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

El pequeño príncipe, de Agnes de Lestrade, con ilustraciones de Valeria Docampo (Unaluna)

Esta es otra novedad que los lectores encontrarán primero en el stand de Claridad (1014 del Pabellón Verde) antes que en las librerías. El pequeño príncipe es una adaptación del clásico de Saint-Exupéry hecha para los niños más pequeños. La ilustradora y dibujante argentina Valeria Docampo recrea el universo, los escenarios y personajes de El principito con mayor cercanía e intimidad, mientras De Lestrade suma líneas de diálogos (que insinúan críticas al estado de las cosas en el mundo contemporáneo) y también un personaje inesperado: el narrador-aviador Antoine de Saint-Exupéry ($690).

Antes que en las librerías, adaptación del clásico Principito de Saint-Exupéry Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Violeta Parra: obra visual (Ocho Libros Editorial)

Dónde sino en el stand de Chile (1707, Pabellón Amarillo) se puede hallar este completo volumen que reúne la obra plástica de la cantante y poeta chilena Violeta Parra. Se incluyen sus conmovedores trabajos sobre arpilleras, óleos y obras en papel maché. El libro consta de dos partes: en la primera se agrupa una serie de textos sobre la vida y obra de Violeta Parra, con fotografías de ella y de algunas de sus creaciones, y en la segunda se exhibe el catálogo de obras en propiedad de la Fundación Violeta Parra ($1950). La obra poética de Parra se agotó al tercer día de la Feria: los expositores habían llevado apenas quince ejemplares al stand. Como consuelo, están los libros de la gran poeta chilena Elvira Hernández.

La obra plástica de la cantante Violeta Parra, en el stand de Chile Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

La niña que paró el tránsito, de Fabrício Valério, con ilustraciones de Burna Assis Brasil (V&R)

Cuenta la historia de una niña que, sola con su bicicleta, detiene el alud urbano conformado por autos, taxis, motos y colectivos que, en una marea en apariencia irrefrenable, avanza por calles y avenidas de una gran ciudad. ¿El motivo de ese acto de arrojo? Para conocer la respuesta hay que leer la historia escrita por Valério, que se inspiró en los niños de su barrio, en San Pablo, que juegan en las veredas, a pocos metros de calles atestadas de vehículos. En las ilustraciones de la curitibana Assis Brasil se combinan dibujos con fotografías para recrear una geografía tan caótica como las de las ciudades de América Latina ($329).