“La cordillera nos une”: la Argentina y Chile disuelven fronteras en el festival de acuarela más importante del mundo

Mientras se viraliza a nivel global el show de Bad Bunny mencionando a todos los países de América en la final del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol americano (NFL), en Estados Unidos, un equipo con acento latino se dispone a disolver a fronteras para representar a la región en el “mundial de la acuarela”, en el corazón de Europa.

"Hombre mirando al sudeste", de Paulina Werth Gentileza Grupo Patagonia

Ya están viajando hacia Italia las veinticinco obras de artistas de la Argentina y Chile que integrarán por primera vez el Grupo Patagonia, un seleccionado binacional que participará de la próxima edición del Festival Fabriano In Acquarello. Si bien no promueve la competencia, se trata del encuentro de esta técnica más importante del mundo, en el que participan más de ochenta países de todos los continentes con muestras, talleres, pintura al aire libre, demostraciones y conferencias abiertas.

"Invierno sureño", de Inge Schobitz Gentileza Grupo Patagonia

Meses después de que ambos países fueran elegidos por Qatar para su programa Years of Culture, que promueve intercambios culturales a nivel global, más de 1000 trabajos creados en este extremo del planeta se exhibirán en Fabriano, la ciudad medieval que comenzó a producir papel casi dos siglos antes de la invención de la imprenta.

Obra de Bárbara Bavdaz Gentileza Grupo Patagonia

Desde el 21 hasta el 24 de abril volverán a convivir allí y en Bologna los grandes maestros con estudiantes, profesionales y amateurs, con el fin de promover la paz, la cooperación, el sentido de comunidad, la alegría, el crecimiento y las oportunidades para nuevos artistas. Las obras, en tanto, continuarán exhibidas en Fabriano hasta junio.

"Ñandúes en la Patagonia", de Carolina Sepúlveda Gentileza Grupo Patagonia

“El Grupo Patagonia se gestó en Italia, cuando me preguntaron si quería encabezar una comunidad de artistas del sur más sur de nuestro continente. La idea quedó flotando y se materializó a mediados del 2025 cuando decidí aceptar con la condición de que fuera binacional, ya que todos sabemos que la Patagonia es una región que abarca tanto Chile como la Argentina”, dijo a LA NACION Kira Mamontoff, acuarelista que lidera el grupo y dictará uno de los talleres del festival. Junto a Isabel Solar, administradora desde el país vecino, trabajaron para invitar artistas, asistirlos y animarlos a mostrar su producción.

"El regreso", de Adriana Boni Gentileza Grupo patagonia

La respuesta superó las expectativas: se presentaron 54 acuarelistas, lo que representa uno de los grupos más numerosos del continente, con obras que incluyen fauna salvaje, caballos, senderos agrestes, rincones esteparios y urbanos, figuras humanas, frutas, flores y retratos.

"La frontera interior", de Carolina Alamos Cox Gentileza Grupo Patagonia

“Nunca imaginamos tanta convocatoria –agrega Mamontoff-. El arte sigue sumando adeptos, con acuarelas clásicas y experimentales. Al mismo tiempo notamos la dificultad que representa para muchos salir de lo convencional, actuar sin fronteras y sin los límites habituales. En este sentido, el Grupo Patagonia se gesta con el claro desafío de poner la paz en acción, desde lo más inmediato y cercano, a través de los vínculos más próximos entre artistas y colegas. Fue la mejor manera de expandir los valores de Fabriano, ya que las obras seleccionadas expresan el verdadero significado de una cordillera que nos une, en lugar de dividirnos”.