La doble vida de Arsène Lupin: del cuento a la novela y el éxito de Netflix

“Yo mismo ya no sé quién soy. Frente a un espejo ya no me reconozco”, confiesa Arsène Lupin, el ladrón de guante blanco creado por el escritor francés Maurice Leblanc en 1905. El antihéroe culto y seductor que roba a los ricos como si fuera Robin Hood se convirtió este año en una celebridad de la pantalla, gracias a la exitosa serie de Netflix que en unos meses estrenará su segunda temporada.

Portada de "Arsene Lupin, Caballero Ladrón", primer título de una biblioteca

En Caballero ladrón, el primer título de la Biblioteca Arsène Lupin publicado este mes por el sello español Rocaeditorial, se presentan nueve relatos encadenados que se leen como una novela. Al igual que en las aventuras de Sherlock Holmes, personaje que los franceses consideran la contracara de Lupin y que Leblanc menciona en algunos episodios, el narrador es un amigo del protagonista, el único que conoce su verdadera identidad. Pero si en las novelas de Arthur Conan Doyle, el doctor Watson funciona como testigo y también como una suerte de “conciencia” del célebre detective británico, el narrador de Leblanc siente admiración por el ladrón, al que define como “el hombre de los mil disfraces”, “el escurridizo caballero”.

Leblanc (Ruan, 1864 / Perpiñán, 1941) creó al protagonista para un cuento que publicó en la revista francesa Je sais tout, del editor Pierre Lafitte, hace más de cien años. El personaje se volvió tan popular en su país que tuvo continuidad en cerca de veinte novelas y relatos que se siguieron escribiendo aún después de la muerte del autor. Mucho antes de la serie de Netflix, una adaptación de la historia original a los tiempos actuales con una vuelta de tuerca literaria, la fama de Lupin ya lo había llevado al cine y la televisión.

Los creadores de una de las series más vistas de los primeros meses del año no solo trasladaron la trama a la actualidad (con flahsbacks recurrentes para que los espectadores entiendan el contexto que desata la sed de venganza del protagonista) sino que sumaron un guiño para los lectores de Leblanc: en la ficción de la señal de streaming, el ladrón se llama Assane Diop y es fanático de las novelas de Lupin. Su padre (que se suicidó en la cárcel acusado de un robo que no cometió y que él se propone aclarar) le regaló en su infancia un libro con las aventuras de un ladrón de guante blanco que adoptó como referente de vida. Ahí entra en escena un collar muy valioso que perteneció, supuestamente, a María Antonieta y que se exhibe en el Louvre. Esa historia está inspirada en “La detención de Arsène Lupin”, el primer relato del libro Caballero ladrón. Allí aparece un viejo policía, Ganimard, declarado enemigo público de Lupin, al que el antihéroe burla una y otra vez con sus innumerables identidades falsas. Leblanc se da el gusto de compararlo con Sherlock Holmes cuando escribe “Ganimard es nuestro mejor detective. Vale casi tanto como Sherlock Holmes”.

Pero el autor francés se anima a ir más allá y ahí es donde nace la “grieta” entre los fanáticos del Lupin original y los defensores de Holmes. En el relato que cierra el libro, Leblanc se burla del famoso detective inglés con un juego de palabras en el título: “Herlock Sholmes llega demasiado tarde”.

La “enemistad” de ficción entre el ladrón y el investigador le sirve a Netflix para incluir a Holmes en la trama de las próximas temporadas (por ahora se anunció la segunda, pero en medios europeos ya se habla de que habrá, por lo menos, cinco más). En 1906, Leblanc publicó Arsène Lupin contra Herlock Sholmes, novela que integra la colección de Rocaeditorial y que se publicará este año junto con La doble vida de Arsène Lupin, de 1910.

En Arsène Lupin contra Herlock Sholmes hay un duelo a muerte entre ambos personajes a partir de un robo y una estafa en la que queda involucrada el ladrón francés y que debe investigar el detective Sholmes. Y en La doble vida de Arsène Lupin, el detective inglés vuelve a aparecer para investigar un triple asesinato del que se acusa a Lupin.

La biblioteca Lupin en español estará integrada por otros tres títulos de Leblanc. La edición en ebook de Caballero ladrón, en España, encabeza la lista de los más vendidos de Amazon y otras plataformas digitales desde el estreno de la serie de Netflix creada por George Kay (Criminal, Killing Eve). En los primeros veinte días tuvo 70 millones de reproducciones en todo el mundo y desplazó a otros tanques como Bridgerton y Gambito de dama.

Ya circula el tráiler de la segunda temporada, que tendrá cinco episodios y también estará protagonizada por Omar Sy (como Assane Diop). En la continuación, Diop se enfrenta al secuestro de su pequeño hijo, otro lector fervoroso de las aventuras de Lupin.