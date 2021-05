La escritora y periodista feminista Gloria Steinem gana el Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

MADRID.– “Si no eres feminista, estás mirando al mundo con un solo ojo. Necesitas abrir ambos y ver el mundo entero”, es una de las frases más citadas de Gloria Steinem. El jurado del Premio Princesa de Asturias le concedió hoy el galardón en la categoría Comunicación y Humanidades. La escritora, periodista y activista estadounidense es una de las máximas representantes del feminismo mundial. Su rol decisivo en la sociedad aparece retratado en la serie Mrs. América (en la Argentina se vio en Star Premium).

“Vivimos en una sociedad racista y patriarcal”, decía Steinem (Ohio, 1934) en una reciente entrevista a The New York Times. Escribió “After Black Power, Women’s Liberation” [”Después del Black Power, la liberación de las mujeres”], publicado en 1969 en New York Magazine, un artículo pionero en la lucha por la reivindicación a los derechos de la mujer que se ha convertido en un clásico. También se infiltró en el mundo de las conejitas de Playboy para escribir un artículo sobre las condiciones laborales de las mujeres. Steinem escribió en Esquire, Cosmopolitan (donde entrevistó a John Lennon) y The New York Times Magazine. En 1972 cofundó Ms., revista creada y dirigida exclusivamente por mujeres. Impulsó en Estados Unidos el National Women’s Political Caucus, la Ms. Foundation for Women, la Women’s Action Alliance, el Women and AIDS Fund y el Women’s Media Center.

Steinem es una ícono mundial de la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujeres Lars Niki - Getty Images North America

“Referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer, a partir de los años sesenta el activismo de Gloria Steinem, marcado por la independencia y el rigor, ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. A lo largo de seis décadas su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad”, explica el fallo del jurado que eligió hoy a Steinem como ganadora de este importante galardón. Steinem se impuso ante otros 35 candidatos de 16 nacionalidades en la categoría que en ediciones anteriores se distinguió a Quino, Les Luthiers, el Hay Festival y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A causa de la crisis sanitaria, el jurado, presidido por Víctor García de la Concha, se reunió telemáticamente.

“Solía mandar a la gente al diccionario a buscar la palabra «feminismo»”, decía a comienzos de este año en una conversación TED y se refería al modo en el que este movimiento fue mal interpretado en un comienzo. Steinem escribió The Beach Book (1963), Outrageous Acts and Everyday Rebellions (1983), Revolución desde dentro: un libro sobre la autoestima (en castellano editado por Anagrama, 1995), Ir más allá de las palabras : rompiendo las barreras del género, edad, sexo, poder, dinero, músculos (en castellano editado por Paidós, 1996), Marilyn (1997), Doing Sixty & Seventy (2006) y Mi vida en la carretera (en castellano editado por Alpha Decay, 2016). En este último libro narra el aborto al que se sometió en Inglaterra, cuando tenía 22 años, y explica, a través de sus memorias, la lucha y el motor que la ha mantenido en movimiento durante décadas.

“Cuando era una niña, simplemente asumí que podía hacer cualquier cosa. No tenía hermanos varones, tenía una hermana mayor y no se me ocurrió que había una profunda diferencia entre hombres y mujeres”, recuerda Steinem, quien, a los 12 años advirtió que su idea era equivocada cuando la sociedad le comenzó a imponer el rol de “Doncella de Hierro”. Ser una mujer periodista en la década del sesenta en los Estados Unidos no era una tarea sencilla y admite Steinem haber sido descalificada por entonces por unos jóvenes Saul Bellow y Gay Talese. También padeció críticas de sectores más radicales del feminismo, como los de Vivian Gornick, quienes dispararon contra su decisión de casarse [con David Bale, padre del actor de Batman, en el año 2000], cuando años antes había criticado la institución del matrimonio.

La vida y obra de Gloria Steinem ha sido varias veces llevada al cine y a la TV. La más reciente de estas versiones es la que propuso Mrs. America, donde Steinem es interpretada por Rose Byrne. También se realizó el documental Gloria: A Life, y además en The Glorias la directora Julie Taymor convocó a Alicia Vikander y a Julianne Moore para que interpreten dos momentos diferentes de la vida de Steinem.

Gloria Steinem fue interpretada por Rose Byrne en la serie de HBO

Steinem se ha opuesto a la denominada “cultura de la cancelación” en una carta firmada por ella junto con otros intelectuales y escritores, como Margaret Atwood, Salman Rushdie y J.K. Rowling. Sobre esta actitud, que ella ha padecido en carne propia y a la que califica como “hostil” en una entrevista brindada a The New York Times, explica: “En lugar de estar en contra de un acto, declaración o artículo específico, estás en contra de la persona que lo dijo, y eso no tiene sentido para mí porque eso pone fin a la conversación. Si te importa tener la conversación, seguro que quieres intentar de forma humana convencer a la otra persona, no acabar con ella”.

El Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró y cincuenta mil euros. La labor de Steinem ha sido reconocida también en 2013 por el presidente Barack Obama, quien le entregó la Medalla Presidencial de la Libertad. Además, la Universidad Rutgers creó en 2017 la Gloria Steinem Endowed Chair in Media, Culture and Feminist Studies, y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, proclamó el 31 de marzo de 2019 como Día de Gloria Steinem.

Julianne Moore también interpretó a Gloria Steinem en el cine

En la actualidad Steinem se encuentra muy ligada al movimiento Black Lives Matter, pero su lucha full-time, como ella misma define, sigue siendo el feminismo, ahora con un aliado en la lucha: la tecnología, que permite difundir el mensaje a mayor escala. En una charla TED decía en enero de 2021: “Hay veces que siento temor, pero como dice el slogan: «Sigue el temor y hazlo de todas maneras. El temor es un signo de crecimiento». Me inspiran las mujeres jóvenes. Siento con ellas como si hubiese tenido que esperar a que nacieran mis amigas. Este es un movimiento global, como siempre lo ha sido. En América Latina, en África, estamos marchando todas juntas”.