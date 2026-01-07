La fotografía redefine el paisaje cultural de José Ignacio

JOSÉ IGNACIO.- Una nueva temporada y la fotografía vuelve a tomar protagonismo y desplegarse en espacios públicos del balneario esteño. Producido por FOLA y Arte x Arte, FOCUS, el Festival de Fotografía en José Ignacio 2026, propone un recorrido gratuito que invita a repensar la imagen en relación con la naturaleza y la experiencia colectiva.

“Lo importante es seguir dándole la posibilidad al público para que acceda a proyectos culturales de una calidad realmente increíble por los autores que vinieron y que sea totalmente expansible en la ciudad, en la plaza, en el faro, en las chacras, en espacios públicos, en espacios privados, en la fundación de Ama Amoedo. Sólo hay dos proyectos que se muestran en una galería de arte, todos los demás son en espacios públicos”, señala Gastón Deleau, director de Focus, en diálogo con LA NACIÓN. Esta edición lleva como título Terra cognita y cuenta con la dirección artística de Nicolás Janowski.

Nicolás Janowski, José Roca y Óscar Muñoz en la instalación de este último en el espacio Las Musas Festival Focus de Fotografía

En la Galería de las Misiones se presentan dos exposiciones de fuerte peso histórico. Por un lado, una muestra del fotógrafo colombiano Leo Matiz (1917–1998) dedicada a Frida Kahlo; por otro, una selección de obras en blanco y negro del fotógrafo brasileño Gaspar Gasparian (1899–1966), figura central en la modernización de la fotografía en Brasil.

Testigo privilegiado de la vida privada de Kahlo y Diego Rivera, Matiz tuvo acceso al ámbito doméstico y emocional de la pareja. El fotógrafo construyó un relato visual íntimo y minucioso, alejado del mito y cercano a los gestos cotidianos. Sus imágenes, capturadas desde la confianza, funcionan como un documento sensible de esa amistad compartida y revelan a una Frida ajena a la solemnidad: relajada, pensativa, recostada sobre el césped, fumando, conversando con amigos. Escenas que amplían la percepción sobre la artista y la devuelven a una dimensión vital, compleja y profundamente humana.

Frida Kahlo por Leo Matiz Leo Matiz

La plaza central de José Ignacio se convierte en escenario de intervenciones urbanas realizadas por Guadalupe Miles, Luciana Demichelis (Argentina), Matilde Campodónico (Uruguay) y Andrés Marroquín (Perú): cada artista presenta una serie de cubos gigantes con fotografías impresas que transforman poderosamente el paisaje.

Miles, artista interdisciplinaria argentina quien también presentará su libro, desarrolla una práctica que articula fotografía, artes visuales y acción cultural, estrechamente vinculada a comunidades originarias del Chaco, con quienes trabaja hace tres décadas. Su obra integra colecciones públicas y privadas en Argentina y en países como Perú, Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y se complementa con proyectos educativos orientados al fortalecimiento de las comunidades Iowaja y Wichí del Chaco salteño.

Inauguración FOCUS José Ignacio, anoche, en la galería De las Misiones Festival Focus de Fotografía

En el espacio agreste Las Musas, que hasta incluye un lago azulado, se presenta Línea del destino 2006–2025, obra emblemática del artista colombiano Óscar Muñoz, con curaduría de José Roca. A través de imágenes que aparecen y desaparecen, Muñoz, quien monitoreó cada detalle del montaje, trabaja sobre la fragilidad de la memoria y la condición efímera de la existencia. En otras piezas suyas, utilizando video y procesos de disolución, el artista transforma retratos tomados de obituarios en presencias fugaces que regresan brevemente a la vida, poniendo en tensión la relación entre imagen, recuerdo y desaparición. En José Ignacio, la experiencia es intensa: las fotos impresas en telas, sobre bastidores con soportes de pie parecen suspendidas en medio de la vegetación. Para ver las piezas, hay que atravesar una tupida vegetación que cubre una pasarela de madera: las fotos se transforman con la luz del sol.

Como novedad, el festival amplía su geografía hacia Portal de Luz (Pueblo Edén), donde se instaló una obra del fotógrafo argentino Alejandro Chaskielberg, que conjuga imagen y entorno natural. La playa, el Faro y La Panadería de José Ignacio también forman parte del circuito expositivo, con propuestas de Gihan Tubbeh (Perú), José Luis Cuevas (México) y el Grupo EnFoco (Argentina). Tubbeh, que trabaja sobre alegorías de identidades femeninas y el reino animal, presenta una instalación de fotografías sobre tela en caña de bambú, que va a ir cambiando de sitio, según los vientos y las inclemencias del tiempo.

El fotógrafo argentino Alejandro Chaskielberg es uno de los participantes de esta edición del festival Manuel Cascallar

Como en ediciones anteriores, se realizará el Programa Internacional de Revisión de Portafolios en Casa Neptuna–Fundación Ama Amoedo. El programa se completa con un taller de revelado con agua de mar dictado por Federico Ruiz Santesteban (Uruguay), una instalación de Alejandro Chaskielberg, una muestra curada de fotolibros seleccionados por Andrés Marroquín (Perú) y el Museo Itinerante, en la plaza de José Ignacio con un proyecto de fotografía contemporánea uruguaya llamado “Desde otro lugar, diez años de viajes, una misma deriva”, dedicado a la fotografía contemporánea uruguaya bajo la curaduría de Diego Vidart, con obras de Fernanda Aramuni, Martín Cerchiari, Deborah Elenter, Ignacio Iturrioz, Olivia Pérez y Martín Pérez.

Así, FOCUS 2026 consolida a José Ignacio como un territorio donde la fotografía trasciende el formato expositivo para integrarse al paisaje, al espacio público y a la experiencia cotidiana. El festival propone una mirada amplia sobre la imagen como herramienta de memoria, reflexión y encuentro. Invita al espectador a recorrer el balneario desde otra perspectiva: la de una geografía atravesada por el arte.

Para agendar

Hoy, a las 18, inauguración Oscar Muñoz en Las Musas.

Jueves 8, a las 12, instalación de Alejandro Chaskielberg en Portal de Luz (Pueblo Edén). A las 18, inauguración Grupo Enfoco en La Panadería de José Ignacio.

Viernes 9, a las 15.30, instalación en Playa Gihan Tubbeh. Taller de Revelado con agua de mar con Federico Ruíz Santaesteban. Proyecto Fotolibros con Andrés Marroquín. A las 18.30, charla Abierta de Oscar Muñoz y José Roca en Galería de las Misiones.

Sábado 10, a las 18.30, presentación del libro de Guadalupe Miles en la galería de Las Misiones.