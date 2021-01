La pandemia ensombrece el primer semestre: es un “acto de ingenuidad” pensar en la Feria del Libro en abril

En 2020, casi no hubo eventos culturales presenciales. Ferias del libro, exposiciones, conciertos y festivales debieron cambiar forzosamente a la modalidad virtual e imaginar alternativas ante la imposibilidad de organizar actos presenciales. Con el inicio del nuevo año, el aumento sostenido de contagios, la creciente ocupación de camas de terapia intensiva y la inquietante aparición de nuevas cepas de coronavirus, sumados a la lentitud con que avanza el plan de vacunación en el país hacen prever que los eventos culturales del primer semestre o bien se harán con aforo de público y estrictos protocolos sanitarios, o bien deberán ser postergados hasta que la pandemia comience a ser controlada. Dos de de las grandes ferias que se hacen en la ciudad en el otoño, la Feria Internacional del Libro (FIL) de Buenos Aires y arteBA, modificarían su agenda habitual. El postulado darwiniano “adáptate o muere” también rige para los asuntos culturales.

Desde la Fundación El Libro (FEL), organizadora del mayor evento cultural del país, anticipan que es poco probable que la Feria del Libro se realice a fines de abril, la fecha que era habitual hasta 2019. En 2020, no hubo Feria presencial ni en otoño ni en primavera. “No hablo de postergación ni de aplazamiento de la Feria Internacional del Libro -dijo a LA NACION Alejandro Vaccaro, presidente interino de la FEL luego de la renuncia de la titular, María Teresa Carbano-. Hablo de plan B; vistos los números de hoy de las vacunas, es muy difícil que a fines de abril estemos en condiciones de armar una feria como la nuestra. Es más, hasta es difícil que la autoridad sanitaria lo permita, en un momento de rebrote y donde cada vez hay más infectados”.

Para Vaccaro, que además preside la Sociedad Argentina de Escritores, es un “acto de ingenuidad” pensar que la Feria Internacional del Libro porteña pueda comenzar a fines de abril. “Nosotros necesitamos no menos de dos meses de anticipación para poner en marcha la maquinaria -agregó-. Y ya estamos dentro de los plazos en los que hay que tomar una decisión. Entonces, qué mejor frente a la incertidumbre que nos plantea la Feria de abril que analizar un plan B. Estamos hablando con todos los actores, con los expositores, con la ciudad invitada de honor (La Habana), con La Rural, que nos alquila el predio. Los directivos de la FEL no nos tomamos vacaciones, estamos reuniéndonos y atentos a las novedades”. Por otro lado, trascendió que las editoriales locales tampoco están dispuestas a exponer a sus trabajadores a riesgos de contagios en un espacio como el de La Rural en temporada otoñal. Una alternativa que consideran los responsables de la FEL y del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires es organizar ferias del libro temáticas y de cercanía como la Feria de Editoriales y Librerías de la ciudad de Buenos Aires (Felba), que se hizo en el Parque de la Estación a inicios de diciembre de 2020.

Al mismo tiempo, en la FEL se busca un reemplazante para el cargo de director cultural e institucional, que actualmente ocupa el escritor Oche Califa. “Es una decisión personal de él -señaló Vaccaro-. Que se jubile no quiere decir que se irá mañana. Estará hasta tanto haya un reemplazante designado y es muy probable que, independientemente de cuándo se haga la Feria, él seguirá siendo el director cultural de la FEL”. En diciembre, el autor de Cuentos más o menos contados cumplió 65 años. “Hizo un gran trabajo en todos estos años”, resume Vaccaro.

Inmediatamente después de la Feria del Libro, en el calendario cultural sigue arteBA, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América del Sur. En 2020, se hizo una edición especial online y la Fundación arteBA fue noticia por una seguidilla de renuncias. Ante la consulta de LA NACION por la edición de 2021, desde la Fundación arteBA, que ahora preside Larisa Andreani, se comunicó que si bien trabajan “enérgicamente” en continuar con los objetivos de la Fundación (fortalecer el mercado del arte, dar visibilidad al arte argentino, expandir el coleccionismo y tender puentes con la comunidad internacional), no podían confirmar ninguna fecha posible para el primer semestre. “Estamos atados a los avances y protocolos sanitarios debidos a la pandemia”, informaron. En 2021, arteBA celebrará su 30º aniversario.

El Museo Nacional de Bellas Artes continuará cerrado hasta fin de mes CARLOS LARES

Un caso testigo de los riesgos que conllevan las reaperturas de espacios culturales que convocan a gran cantidad de público es lo que ocurrió en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) apenas iniciado 2021. Por una serie de contagios entre trabajadores del área de seguridad (tercerizados y sin demasiado cuidado por parte de la empresa, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado), el MNBA debió cerrar sus puertas. Al principio, estaba previsto que el museo más importante del país se mantuviera sin acceso al público por una semana, precisamente hasta hoy. Sin embargo, debido a que se presentaron nuevos casos de contagio de Covid-19, se anunció que permanecería cerrado durante todo el mes de enero. “El Museo Nacional de Bellas Artes continuará cerrado al público en tanto hemos confirmado cinco casos positivos de Covid entre el personal de la empresa que brinda el servicio de seguridad -dijo Andrés Duprat, director del MNBA, a LA NACION-. Cuando reabrimos la planta baja, el 31 de octubre pasado, lo hicimos sabiendo que era una apertura dinámica y que debíamos estar preparados para revertirla en caso de que la situación sanitaria así lo requiriera. Reabrimos con la conciencia de que podía ser algo provisorio, de que podía ampliarse, o bien, de que podía volverse atrás. Seguimos en esa tesitura. Si las cosas mejoran volveremos a abrir y sino continuaremos así hasta que las condiciones lo permitan. Creemos que es la manera en la que hay que manejarse ante una pandemia de consecuencias imprevisibles”. Hasta nuevo aviso, las visitas al MNBA quedarán en suspenso.

Otro evento que supo ganarse un lugar en la programación cultural porteña es la Feria de Editores (FED), que en 2020 tuvo una aceptable edición virtual. El editor Víctor Malumián, uno de los organizadores de la FED, indicó que aún no está definido qué pasará en 2021.”El escenario cambia día a día; sin embargo creemos, con todo lo que implica hablar de un evento que se hará en agosto, que será mixto: presencial y online”.

También en agosto debe comenzar la nueva edición de Bienalsur, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur que organiza desde 2015 la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). La primera edición de Bienalsur tuvo lugar en 2017. “Al comenzar la pandemia nos planteamos cómo deberíamos seguir con Bienalsur -declaró a este diario Aníbal Jozami, director general de la bienal-. En este marco y con lo que está ocurriendo en el mundo, por sus objetivos de preservar el derecho a la diversidad y a la cultura, de hacer un arte que no reconoce fronteras y que no está ligado al mercado ni a la frivolidad, Bienalsur es más necesaria que nunca. Fue la opinión que recibimos de todas las instituciones que están ligadas a nosotros”. En 2020, las reuniones Sur Global, de amplia convocatoria y con invitados internacionales en tiempos prepandémicos, se hicieron por Zoom y se pueden ver en este enlace. “En lo que respecta a la tercera edición, la seguimos preparando -agregó Jozami-. Hicimos una convocatoria en la que cinco mil quinientos artistas de más de cien países presentaron sus proyectos, que fueron revisados por jurados locales e internacionales. La idea es comenzar Bienalsur a partir de agosto”. Por las circunstancias pandémicas, es probable que algunos artistas internacionales no puedan viajar para asistir a las inauguraciones. Con variantes, la Bienal se hará en una veintena de países y una “cuarentena” de ciudades.