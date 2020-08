La presidenta del Fondo Nacional de las Artes aclaró sus dichos sobre los poetas

"Jamás querría herir a nadie, menos aún a los poetas", dijo Diana Saiegh, presidenta del Fondo Nacional de las Artes Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Gutierrez / archivo

Luego de unas declaraciones realizadas en el programa de Cristina Mucci Los 7 Locos, en TV Pública, la presidenta del Fondo Nacional de las Artes (FNA), la arquitecta Diana Saiegh, aclaró esta mañana sus dichos en referencia a los poetas que se habían manifestado en contra de las bases del concurso de letras ideado por Mariana Enriquez y apoyado por todo el directorio del FNA. En conversación por vía remota con la conductora del programa y la autora de Nuestra parte de noche, Saiegh dijo el sábado que los poetas estaban acostumbrados a que el FNA los proveyera. "Los poetas se quejaron porque están acostumbrados a que el Fondo es una especie de proveedor permanente".

No pasó mucho tiempo para que los aludidos le respondieran en forma directa desde sus redes sociales, pidiendo moderación y coherencia por parte de los funcionarios de Cultura. Entre otros, se manifestaron los escritores José Villa, María del Carmen Colombo, Juan Fernando García, Mónica Tracey, Gabriel Reches y Cristian Molina. Algunos de los que tomaron la palabra o bien habían ganado premios del FNA, o bien habían ejercido como jurados en años anteriores. Esto ocurre días después de la controversia que causó entre los escritores la decisión del FNA de no convocar a los premios de la institución en su forma habitual, divididos en cuatro categorías (novela, cuentos, ensayo y poesía), sino de hacerlo en forma conjunta y con la premisa de que los concursantes se circunscribieran a los géneros de terror, ciencia ficción y fantástico. De doce premios, se pasó a nueve en 2020.

"Me acabo de enterar de que se han tomado a mal unas palabras mías que difieren de lo que quise decir y que quizás se hayan malinterpretado -dijo Saiegh a LA NACION-. Si alguien ha tomado de otro modo lo que intenté expresar, sería bueno que se me permita aclararlo. Todos estamos presionados y exigidos en estas circunstancias globales y no estoy exenta de esa presión. Lo que intenté decir es que algunos formatos los estamos adecuando y jamás querría ni quise herir a nadie, menos aún a los los poetas. Lejos está mi ser sensible de ello". A continuación, la funcionaria expresó su deseo de que se deje avanzar a las nuevas autoridades "sin tanta presión ni crítica". A su vez, adelantó que se halla en estudio un proyecto de ayuda específica a editoriales de poesía. "Si alguien se sintió ofendido, porque puedo comprenderlo, retiro esa expresión poco feliz y cuidaré mejor mis expresiones venideras -concluyó Saiegh-. Insisto: trabajamos bajo una presión que nadie puede imaginar sumado a una gran responsabilidad con la que encaro mi trabajo y que ha caracterizado toda mi carrera de gestión".

En estos días, Saiegh y el equipo del FNA están abocados a preparar y asistir a los 74 miembros del jurado de las Becas Sostener Cultura II en el proceso de selección de los beneficiarios, artistas y artesanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica por la pandemia.