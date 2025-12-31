Mil y un rituales para triunfar en 2026

Pasó. Acá estamos de nuevo. Llegó un nuevo 31 de diciembre, otra ocasión ideal para atorarse de garrapiñadas y Mantecol. Llegó, además, una excusa maravillosa para abrazar el pensamiento mágico. Porque al Año Nuevo hay que ayudarlo y existen varios rituales especialmente pensados para atraer la prosperidad y la abundancia.

Algunos son bastante conocidos. Por ejemplo, el de comer 12 uvas, que simbolizan deseos para la docena de meses venideros. Esta costumbre, que pensé provenía de algún antiguo rito pagano, resultó tener un origen mucho más reciente. A comienzos del siglo XX, en la región de Alicante, los productores vitivinícolas consumían una uva por cada campanada de la medianoche para celebrar el éxito de la cosecha. Para mí, que sea tan nuevo le quita un poco de su aura mágica, pero no voy a ser quien se interponga en el consumo de fruta durante las fiestas. Mejor: más Mantecol para mí.

Otros rituales involucran ropa interior: roja para llamar a la pasión, amarilla para acercar el dinero. Eso sí, no la podés comprar vos. Te la tienen que regalar y hay que estrenarla esa misma noche para que su extraño hechizo textil dé resultado. No conozco el origen de esta costumbre y no estoy seguro de querer conocerlo. En algunos países de América Latina –el nuestro incluido– se sale a dar vueltas alrededor de la cuadra con una valija para que vengan nuevos viajes, y se barre la casa para sacar las “malas energías” del año que termina.

Hasta aquí, los rituales más comunes. Pero ahora hay otros. Las redes sociales dieron lugar a una nueva generación de brujos y astrólogos digitales. Y este año, como ningún otro, invadieron nuestros feeds y Stories con todo tipo de hechizos para afrontar la temporada que comienza.

¿Querés acceder a la casa propia en 2026? Según los chamanes de Instagram, necesitás hacer el ritual de la llave. La envolvés en un billete de alta denominación y la metés en tu zapato derecho a las 23.59 de hoy. Si te sobra otra llave, podés depositarla en un plato de lentejas para que en tu casa “haya buena economía”. Eso sí: dejalo lejos de la mesa principal, así no terminás la noche buscando guardia odontológica para un invitado desprevenido.

Si lo que buscás es tener un auto nuevo, dejá en la entrada de tu casa un coche de juguete junto a una piedra de pirita –un mineral amarillo que se asemeja al oro–. Incluso podés aprovechar tu especiero: una cuenta recomienda quemar romero para atraer fortuna y prosperidad –además de la atención de los bomberos voluntarios–. Con tres hojas de laurel en un vaso con agua podés “protegerte y abrir caminos”. Dejalas en remojo hasta el final de la noche y después tiralas en la tierra.

¿Ritual para el dinero? Escribí en un papel “el dinero llega a mí con facilidad”. Poné encima tres monedas, canela y un billete. Apretalo entre tus manos y afirmá: “multiplico lo que soy, no solo lo que tengo”. Guardá ese papel en tu billetera durante todo 2026.

También podés “manifestar” un trabajo mejor. Escribí en una hoja: “Hoy declaro, con plena confianza, que el empleo perfecto para mí ya está en camino”. Es como una carta para Papá Noel, pero redactada por un adulto.

Hay instrucciones incluso para encontrar el amor: encendé una vela rosada con tu nombre escrito en la base. Junto a ella, ubicá dos cuarzos rosados atados con una cinta roja y repetí: “soy elegido, soy amado, soy correspondido”.

Si todo eso falla y arrancás 2026 con una lesión plantar por caminar demasiado tiempo con una llave en el zapato, las cortinas impregnadas de un fuerte aroma a romero quemado que ningún jabón líquido logra sacar y un incapacitante síndrome del túnel carpiano por escribir demasiadas cartas que el Universo no contesta, hay un plan B. Salí de la cama todos los días, trabajá a conciencia, reunite con gente que te haga bien, adoptá un perro o un gato, disfrutá de una película, un libro, un recital u obra de teatro. Aprovechá las oportunidades –grandes y pequeñas– que ofrece el año nuevo.

Quizá suene demasiado esotérico, pero quién sabe. Puede funcionar.