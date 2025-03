Las ventas de libros aumentaron en Estados Unidos y España marcó un récord histórico, pero en Argentina cayeron un 20%

Según un informe de la Asociación de Editores Estadounidenses (APP, por su sigla en inglés), en 2024 las ventas de libros en Estados Unidos aumentaron un 6,5% con respecto a 2023, con un volumen de dinero que ascendió a los 14.180 millones de dólares. El 2023, el programa StatShot de la AAP había registrado un aumento de ventas del 0,4%.

Hay varios datos llamativos en el informe. La categoría de libros religiosos fue la que tuvo un mayor un aumento de ventas, con el 18,9% (909,2 millones de dólares del total), seguida de la ficción para adultos, donde las ventas aumentaron un 12,6% (3260 millones de dólares). La no ficción para adultos tuvo un aumento del 1,3% (2880 millones de dólares). El segmento de literatura infantil y juvenil no tuvo una buena performance: el año pasado cayó un 0,3% en ficción y un 0,9% en no ficción. Las ventas de libros académicos aumentaron un 6,7% respecto de 2023, y las de editoriales universitarias, un 6%.

En la categoría de ficción para adultos, el audiolibro lideró la mejora, con un aumento en las ventas del 31,2%. Este formato representó el 16,5% de las ventas del segmento en 2024, frente al 14,1% en 2023. Las ventas de libros electrónicos registraron un aumento del 5,3% y representaron el 20% de las ventas totales, frente al 21,6% en 2023. Las ventas de libros de tapa dura, incluido el interés que tienen en Estados Unidos las ediciones de lujo (algo inimaginable en la Argentina), aumentaron un 17,8%, y las de libros de bolsillo, un 10%. A pesar de la caída respecto de 2023, el libro de bolsillo sigue siendo el formato más popular en la categoría de ficción, con una suma que supera los 800 millones de dólares.

En la categoría de no ficción para adultos, las ventas de audiolibros aumentaron un 18%, pero en todos los demás formatos hubo ganancias ínfimas o caídas. Y en la ficción para chicos y jóvenes, las ventas de audiolibros aumentaron un 15,1%; las ventas de libros de tapa dura, un 1,4% y las ventas de encuadernaciones especiales o de lujo aumentaron un 3,7%.

Las ventas de libros de bolsillo crecieron un 0,4% en el segmento de no ficción para chicos y jóvenes, mientras que las ventas de libros tapa dura cayeron un 3,6%. El formato digital sigue siendo un negocio marginal en el segmento de literatura infantil y juvenil, ya que representa el 1,7% de las ventas en 2024, frente al 1,9% de 2023.

En España, según un informe realizado por la empresa de análisis de datos GfK con la colaboración de la Cámara del Libro de Madrid y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones, el sector del libro impreso en España alcanzó en 2024 un récord histórico con unas ventas aproximadas a los 77 millones de ejemplares y una facturación que supera los 1200 millones de euros: el mercado editorial creció un 9,8 % respecto de 2023.

El análisis por géneros revela un reparto equitativo entre ficción, no ficción y literatura infantil y juvenil, con un 30% del total de las ventas por categoría. Los especialistas vincularon esta tendencia positiva con el crecimiento de los índices de lectura en España.

En la Argentina, la situación fue muy diferente. Las autoridades de la Cámara Argentina del Libro (CAL) estimaron una baja en las ventas de más del 20% respecto de 2023, que tampoco había sido un año de grandes ventas. En diciembre pasado LA NACION había informado en su balance que de los grandes grupos a los sellos independientes, la mayoría de las editoriales había comunicado una caída interanual que oscilaba entre un 10% y un 13% (como detallaron el Grupo Planeta y Penguin Random House, respectivamente) a un 40%. El aumento de los precios fue un factor importante para este resultado.

El informe anual de la CAL se conocerá en los siguientes semanas.

