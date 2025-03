Lee Child: “Jack Reacher estaría en contra de muchas de las políticas de Trump porque son crueles”

Jack Reacher, o solo Reacher, es un exmayor de la policía militar del Ejército de Estados Unidos que deambula por ese país. Por elección propia, no tiene posesiones, excepto un cepillo de dientes plegable, una tarjeta de cajero automático y un pasaporte. Tiene un fuerte sentido del deber de “hacer lo correcto”, lo que lo lleva a involucrarse con personas necesitadas, aceptando trabajos ocasionales e investigando situaciones sospechosas y con frecuencia peligrosas, algunas de las cuales son de naturaleza personal.

El hombre detrás de las hazañas de Reacher es James Dover Grant, más conocido como el escritor británico Lee Child (Coventry, 70 años), quien desde hace casi 30 años se las ha ingeniado para que este personaje —aclamado por la crítica como “el héroe de acción del hombre pensante”—, no solo haya logrado vender más de 100 millones de libros en todo el mundo, sino también dar el salto al cine con Tom Cruise como protagonista y, más recientemente, incursionar en la televisión con una serie, titulada Reacher, que acaba de estrenar su tercera temporada en Prime Video.

Tras dos temporadas, que adaptaron los libros Killing Floor (1997) y Bad Luck and Trouble (2007), respectivamente, Reacher, interpretado para la televisión por el actor Alan Ritchson, retorna en una tercera entrega para adentrarse en el lado oscuro de una vasta empresa criminal cuando intenta rescatar a un informante de la DEA. Allí se encuentra con un mundo de secretos y violencia que lo harán enfrentarse a problemas de su pasado.

Child inició su carrera como escritor de una forma inusual: fue despedido de su trabajo como director de presentaciones en Granada Televisión, donde había permanecido durante 18 años. Al regresar a casa de unas vacaciones en 1995, recibió un mensaje telefónico que le informaba sobre una reestructuración en la empresa y que su cheque de indemnización estaba en el buzón del correo.

“‘¿Qué voy a hacer?’, pensé. Me preocupé un poco, como la gente normal. Pero luego se me ocurrió inventar un personaje que también había perdido su trabajo. Reacher estaba en el Ejército de Estados Unidos y, después del final de la Guerra Fría, este se redujo y lo expulsaron. Lo usé como una especie de consuelo para mí. Él no estaba preocupado. No le importaba. Estaba feliz. Era libre, ya no tenía que hacer lo que le dicen. Y yo quería sentirme mejor y que otras personas se sintieran igual”, afirma Child a través de una videollamada.

El escritor, quien tiene 29 libros sobre Reacher bajo el brazo, considera interesante la evolución que su personaje ha tenido a lo largo de las tres temporadas. Al avanzar casi de forma cronológica con las adaptaciones de los libros, el actor Ritchson estaba aprendiendo y descubriendo al personaje en esta nueva vida en la pantalla chica, así como el equipo de producción.

“En la segunda temporada ya Reacher estaba mucho más tranquilo. Más seguro. Sabía lo que estaba haciendo. Y eso continúa en la tercera temporada. Es un hombre con una enorme confianza en sí mismo. Se está poniendo en una situación muy peligrosa, pero cree que es lo suficientemente bueno para lidiar con ella”, complementa Child.

En esta tercera entrega, que consta de ocho episodios como sus antecesoras —que se basa en el libro Persuader (2003)—, el protagonista deberá enfrentar además a un personaje más imponente que él, que hace ver el porte de Reacher, con una altura de 1,95 metros y un peso entre 100 y 110 kilos de puro músculo, como el de un hombre común y corriente.

“Normalmente Reacher es el personaje dominante. Es grande, fuerte, capaz, duro. Nada lo amenaza. Así que inventé a este tipo que es un gigante, lleno de esteroides, enojado y enorme. Y pensé que ese era el desafío. En la tercera temporada, por la forma en que funcionan los thrillers, sabemos que tendrá que enfrentarse a este tipo grande en algún momento. Sabemos que se avecina una gran pelea. ¿Podrá enfrentarse a alguien mucho más grande que él? Esa es una de las tensiones en esta temporada. Tendremos que esperar y ver”, afirma.

Reacher, según contó Child en una entrevista en 2018, no solo fue resultado de un despido, sino también de un sentido de justicia que el escritor tuvo desde sus años en la escuela en Birmingham, en la década de los sesenta. Su altura y firmeza lo convertían en el defensor de los más débiles en el patio del recreo. “Siempre odié a los abusivos. Me enoja la gente arrogante que cree que puede salirse con la suya. Realmente, los odio”, dijo en ese entonces.

Décadas después, ese mismo sentimiento permanece en Child, que imagina cómo un hombre con un sentido moral sólido, que cree en la justicia y en la institucionalidad, respondería ante las acciones inconstitucionales que está adoptando el Gobierno de Donald Trump.

Reacher, al haber estado en el Ejército, explica el autor, sabe que las instituciones perdurarán, sin importar las personas que estén involucradas en ella. Child cree que su personaje pensaría lo mismo con Trump, que si bien en este momento Estados Unidos no tiene a “grandes personas” a cargo, “la institución es probablemente más fuerte que las personas que la integran”. “Reacher está siempre del lado de los más necesitados, de los que necesitan ayuda y protección. Estaría en contra de muchas de las políticas de esta Administración porque son crueles con las personas a diario. Y por naturaleza, él los defiende”, sentencia.

Por Andrés Rodríguez

EL PAIS

