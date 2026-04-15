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LeídosYa: la app que rinde tributo a la Feria del Libro e ironiza sobre la “uberización” del sector editorial

La aplicación se lanzará la próxima semana, cuando ya haya comenzado el encuentro cultural en La Rural; se podrá buscar la programación de las actividades, participar de juegos, dejar comentarios y comprar ejemplares

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LA NACIONDaniel Gigena
Editores lanzan una aplicación para comprar libros, participar de actividades y jugar en la Feria del Libro, cuyos nombre y logo remedan el de PedidosYa
Editores lanzan una aplicación para comprar libros, participar de actividades y jugar en la Feria del Libro, cuyos nombre y logo remedan el de PedidosYa

No solo de comida a domicilio viven los humanos. Un día después del inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el viernes 24, a las 18, en el stand 826 del Pabellón Verde, los editores de Milena Caserola, La Cebra, Tren en Movimiento y Bajo la Luna agasajarán a editores, colegas, autores y organizadores de la quincuagésima edición del evento con el lanzamiento de la app LeídosYa, con el lema “Libros sin espera, para toda la vida”. El nombre y el logo están inspirados en los de la aplicación PedidosYa.

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“Es para recorrer la feria con mayor comodidad y encontrar los stands de las editoriales de manera simple, ágil y dinámica -dice Matías Reck, editor de Milena Caserola-. También habrá una selección de las mejores actividades para disfrutarla a pleno e información sobre promociones, regalos y sorpresas”. Diseñada por el programador Alexander Graus, LeídosYa tiene cuenta en Instagram (@leidosya) y empezará a funcionar la semana que viene. Los lectores podrán elegir libros de cualquier editorial y pedirlos al mismo precio de venta al público; luego, un repartidor de LeídosYa llevará el libro al usuario en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Cada repartidor percibirá un 20% del valor.

LeídosYa homenajea a la Feria del Libro en su 50° aniversario, y a editores y autores
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“LeídosYa también propondrá lecturas compartidas: los libros ya leídos vuelven a circular en préstamo, regalo o trueque –anticipa Reck sobre otros usos de la aplicación libresca–. Los usuarios charlan, reseñan, se recomiendan libros y, quién sabe, quizás se arme alguna pareja o un grupo polilector”. Y proporcionará desafíos diarios y semanales de juegos de lenguaje, palíndromos, calambures y anagramas.

Los hermanos Reck promocionaron la app en el Monumental
Los hermanos Reck promocionaron la app en el Monumental

Consultado sobre el nombre al que la app alude, Reck afirma que toda la sociedad está usando aplicaciones para vivir. “Ves a los chicos de PedidosYa sin casco, yendo de contramano en una avenida para repartir una hamburguesa por muy poca plata, o a jubilados manejando autos para Didi o Uber; lo que se llama el capitalismo de aplicaciones –dice–. Nosotros hace varios años hablamos de la ‘uberización’ del libro, mandamos libros por motito, se venden por Mercado Libre o Amazon, se promocionan en redes. Pero ahora muchos editores y libreros, por la baja de ventas, tuvieron que salir a trabajar como choferes de Uber o repartidores de PedidosYa. Por un lado, con la app analizamos críticamente el mundo de las plataformas y, a la vez, la utilizamos para vender libros, informar sobre las actividades de la Feria, organizar encuentros y hablar de libros”.

La app empezará a funcionar el viernes 24
La app empezará a funcionar el viernes 24

El 24 a las 18, en el brindis de lanzamiento, los asistentes podrán hojear varios lanzamientos de las editoriales anfitrionas del stand 826. De La Cebra, La nueva internacional fascista, de Ugo Palheta; Popuelitismo, de Agustín Guerrero y Pablo Marchetti; Un historiador en Gaza, de Jean-Pierre Filiu, y La memoria política en la época de su desaparición, de Javier Lifschitz; de Tren en Movimiento, Justicias alternativas, volumen con ensayos antipunitivistas y anticarcelarios del colectivo YoNoFui; Andrestito, premiada novela gráfica de Lautaro Fiszman sobre Andresito Artigas, y Traducción. Los intercambios literarios internacionales, antología de textos de sociología de la traducción editados por Gisele Sapiro y Johan Heilbron.

Bajo la Luna llegará con La vida submarina, de la poeta brasileña Ana Martins Marques, con traducción de Agustina Roca; Las cosas comunes, de Sonia Scarabelli; La casa que quedaba chica, antología de poetas del siglo XIX en lengua inglesa, con traducción de Paula Galíndez y Sofía Yáñez, y El zen, Muni y yo, novela de Alberto Silva; y Milena Caserola, con Kim Yun Shin. Conversación en madera, de Carolina Mera; Las Muchachas. Ellas cuentan, de Alejandra Marino; Al color de una noche de verano, de Karina Macció, y Nada de lo que esperaba sucedió en este mundo de mierda, poemario de Cristina Civale.

Por Daniel Gigena
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