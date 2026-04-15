LeídosYa: la app que rinde tributo a la Feria del Libro e ironiza sobre la “uberización” del sector editorial

No solo de comida a domicilio viven los humanos. Un día después del inicio de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el viernes 24, a las 18, en el stand 826 del Pabellón Verde, los editores de Milena Caserola, La Cebra, Tren en Movimiento y Bajo la Luna agasajarán a editores, colegas, autores y organizadores de la quincuagésima edición del evento con el lanzamiento de la app LeídosYa, con el lema “Libros sin espera, para toda la vida”. El nombre y el logo están inspirados en los de la aplicación PedidosYa.

“Es para recorrer la feria con mayor comodidad y encontrar los stands de las editoriales de manera simple, ágil y dinámica -dice Matías Reck, editor de Milena Caserola-. También habrá una selección de las mejores actividades para disfrutarla a pleno e información sobre promociones, regalos y sorpresas”. Diseñada por el programador Alexander Graus, LeídosYa tiene cuenta en Instagram (@leidosya) y empezará a funcionar la semana que viene. Los lectores podrán elegir libros de cualquier editorial y pedirlos al mismo precio de venta al público; luego, un repartidor de LeídosYa llevará el libro al usuario en la ciudad de Buenos Aires o el conurbano. Cada repartidor percibirá un 20% del valor.

LeídosYa homenajea a la Feria del Libro en su 50° aniversario, y a editores y autores

“LeídosYa también propondrá lecturas compartidas: los libros ya leídos vuelven a circular en préstamo, regalo o trueque –anticipa Reck sobre otros usos de la aplicación libresca–. Los usuarios charlan, reseñan, se recomiendan libros y, quién sabe, quizás se arme alguna pareja o un grupo polilector”. Y proporcionará desafíos diarios y semanales de juegos de lenguaje, palíndromos, calambures y anagramas.

Los hermanos Reck promocionaron la app en el Monumental

Consultado sobre el nombre al que la app alude, Reck afirma que toda la sociedad está usando aplicaciones para vivir. “Ves a los chicos de PedidosYa sin casco, yendo de contramano en una avenida para repartir una hamburguesa por muy poca plata, o a jubilados manejando autos para Didi o Uber; lo que se llama el capitalismo de aplicaciones –dice–. Nosotros hace varios años hablamos de la ‘uberización’ del libro, mandamos libros por motito, se venden por Mercado Libre o Amazon, se promocionan en redes. Pero ahora muchos editores y libreros, por la baja de ventas, tuvieron que salir a trabajar como choferes de Uber o repartidores de PedidosYa. Por un lado, con la app analizamos críticamente el mundo de las plataformas y, a la vez, la utilizamos para vender libros, informar sobre las actividades de la Feria, organizar encuentros y hablar de libros”.

La app empezará a funcionar el viernes 24

El 24 a las 18, en el brindis de lanzamiento, los asistentes podrán hojear varios lanzamientos de las editoriales anfitrionas del stand 826. De La Cebra, La nueva internacional fascista, de Ugo Palheta; Popuelitismo, de Agustín Guerrero y Pablo Marchetti; Un historiador en Gaza, de Jean-Pierre Filiu, y La memoria política en la época de su desaparición, de Javier Lifschitz; de Tren en Movimiento, Justicias alternativas, volumen con ensayos antipunitivistas y anticarcelarios del colectivo YoNoFui; Andrestito, premiada novela gráfica de Lautaro Fiszman sobre Andresito Artigas, y Traducción. Los intercambios literarios internacionales, antología de textos de sociología de la traducción editados por Gisele Sapiro y Johan Heilbron.

Bajo la Luna llegará con La vida submarina, de la poeta brasileña Ana Martins Marques, con traducción de Agustina Roca; Las cosas comunes, de Sonia Scarabelli; La casa que quedaba chica, antología de poetas del siglo XIX en lengua inglesa, con traducción de Paula Galíndez y Sofía Yáñez, y El zen, Muni y yo, novela de Alberto Silva; y Milena Caserola, con Kim Yun Shin. Conversación en madera, de Carolina Mera; Las Muchachas. Ellas cuentan, de Alejandra Marino; Al color de una noche de verano, de Karina Macció, y Nada de lo que esperaba sucedió en este mundo de mierda, poemario de Cristina Civale.