Las reflexiones sobre la distopía empiezan a ceder ante la imaginación de utopías, al menos en el ámbito intelectual. Este fin de semana, con entrada libre y gratuita, se hace la primera edición de la Feria Utopía. El sábado y el domingo, de 15 a 21, lectores y editores utopistas se darán cita en el Club Social 911 (Julián Álvarez 1272) en la ciudad de Buenos Aires.

Participarán con sus catálogos doce editoriales, “seleccionadas por trabajar con un catálogo plural, histórico y contundente”, según informaron los organizadores, y que proponen temáticas para el debate. Se trata de Prometeo, Siglo XXI, Cienflores, Marea, Futurock, Batalla de Ideas, Madreselva, la martiniana Nuestra América, Tinta Limón, Ediciones IPS, Las Cuarenta, Utopía Libertaria (de orientación socialista, cabe aclarar) y Sudestada. Habrá títulos de ensayo, ficción, poesía, historia, política, arte, periodismo y crónica.

Nace la Feria Utopía

A las librerías se les ofrecerá un 50% de descuento en compras durante toda la feria. Y a los lectores, promociones, descuentos y pago en cuotas.

Se ideó una programación diversa, con la presencia de escritores, politólogos, antropólogos, periodistas, editores, activistas y dirigentes políticos en charlas y entrevistas. El sábado a 15.30 en “Extractivismo como política de Estado versus DDHH” darán el puntapié Darío Aranda y Naty Mazzei; a las 17, Cele Murillo y Sebastián Stavisky debatirán sobre qué pasaría si dejáramos de creer que el futuro es catastrófico; a las 18, en ”Des-Orden mundial: Imperialismo y resistencias", conversarán Kevin Bryan y Aien Nesci; a las 19.30, en “A 50 años del golpe. ¿Qué ocurre con la memoria del genocidio?“, hablarán Daniel Feierstein y Constanza Brunet. Y a las 20.30, de la charla ”Las mujeres en riesgo: Violencia estética, femicidio e impunidad", participarán Esther Pineda G. y Natalia Bericat.

A partir de las 21, comenzará el Festival de Poesía Sudversiva; serán de la partida Paula Maffía, César González, Walter Lezcano, Dolores Reyes, Nina León, Mariela Peña, Zuleika Esnal, Matías de Rioja y Pamela Terlizzi Prina, entre otros. El cierre musical correrá por cuenta de Re Signados.

El domingo a las 15.30, en “¿Por qué hacemos fotoperiodismo en épocas de represión?”, darán sus puntos de vista Doris Sanabria y Susi Maresca; a las 17, en “Sobre la urgencia de leer a Marx en la actualidad”, conversarán Christian Castillo y Andrea D’Atri; a las 18, Jose Amore y Rocco Carbone hablarán sobre la crisis de las democracias liberales y los endeudados como “sujeto político”. A las 19.30, en “Quiénes son los protagonistas de la estafa mileísta?”, debatirán Felicitas Bovavitta y Ariel Stemphelet; a las 20.30, habrá una imperdible lectura de poesía política a cargo de Juan Solá y Cristina Banegas.

La feria está impulsada por la editorial Sudestada, que este año celebra sus bodas de plata. En 2026, la editorial publicó veinte nuevos títulos y, en 2027, lanzará un número similar. Cuenta también con dos librerías, una en Tucumán 1559, donde realizan presentaciones de libros, shows musicales y obras de teatro, y otra en Gorriti 60, en Lomas de Zamora.