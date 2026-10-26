Los 35 años de arteba: “La flexibilidad es parte de nuestro ADN”

Los autos comenzaron a circular a paso de hombre este fin de semana en torno al Monumento a los Españoles, en Palermo, donde está previsto que el Papa ofrezca una misa el 9 de noviembre. Un mes atrás, apenas se anunció ese encuentro masivo, arteba decidió anticipar las fechas de esta edición en La Rural: abrirá al público desde el viernes hasta el domingo próximos. No fue fácil cambiar los planes de setenta galerías y proyectos que participarán de la feria internacional, ni de los 150 invitados que llegarán desde otros países. Pero el acceso mejorará de esa manera, si bien recomiendan llegar a pie o en transporte público.

"Construimos sobre lo que recibimos", dice Larisa Andreani, presidenta de arteba. En la foto junto a Jacobo Fiterman, impulsor de la organización sin fines de lucro Ricardo Pristupluk - La Nacion

“La flexibilidad es parte del ADN de Fundación arteba”, dijo a LA NACION su presidenta, Larisa Andreani, al mencionar junto a Federico Braun, el vicepresidente, algunas de las claves que le permitieron a esta organización sin fines de lucro proyectarse al mundo desde la Argentina en los últimos 35 años. “Cualquier institución tiene que tener solvencia o sostenibilidad y planificación –agregó-, pero también la capacidad de ser flexible y reaccionar asertivamente a cambios inesperados”.

-¿Cuáles consideran que fueron los principales logros de arteba, a lo largo de su historia?

Larisa Andreani: -Creo que uno fue ayudar a consolidar este la escena del arte en la Argentina. Fue un actor clave en el desarrollo del mercado, algo que está dentro de su misión fundacional: buscar que los artistas vivan de su trabajo. Otro logro fue la vinculación de la escena local con la internacional. También ayudó a instalar el arte contemporáneo en la conversación pública, con su capacidad de comunicar y amplificar. El hito fundamental es haber sostenido durante 35 años el compromiso comunitario. La fundación tiene como capas geológicas de cada una de las gestiones: quienes venimos, construimos sobre lo que recibimos.

Homenaje a Jacobo Fiterman, fundador de arteba, durante el lanzamiento de esta edición de la feria Gentileza arteba

-Eso dijiste en el lanzamiento: no se destruye lo anterior, sino que se construye sobre eso.

LA: -Exactamente.

-Algo que no es muy frecuente en este país.

LA: -No solamente no es frecuente en este país, sino que tiene que ver con el ADN de la fundación. Trabajamos sobre lo que recibimos y eso te ayuda a amplificar el trabajo. Es una base para seguir creciendo. Eso es muy distintivo de una ONG: es una construcción colectiva.

-¿En qué beneficia a arteba el hecho de ser impulsada por una ONG, a diferencia de otras ferias?

Federico Braun: -El hecho de trabajar sin fines de lucro, con una misión súper clara de fortalecer el ecosistema y de pensar en el colectivo te da más legitimidad cuando querés convocar a distintos actores -sector público, otras ONGs, empresas, individuos- para que se comprometan con una visión mayor. Hace que esos vínculos sean posibles o que las conversaciones se destraben mucho más fácilmente. Si el objetivo fuera comercial, creo que generaría más suspicacias.

En veinte años, gracias al Programa de Adquisiciones, 436 obras pasaron a 58 museos de nueve países Julian Bongiovanni

-¿Cuántas obras pasaron a integrar colecciones de museos gracias al programa de adquisiciones?

FB: -En veinte años, 436 obras pasaron a 58 museos de nueve países. Estos números demuestran que el programa de adquisiciones es una herramienta fundamental para fortalecer las colecciones públicas, y mejorar la presencia de artistas contemporáneos en la Argentina y en el exterior. Ese aumento de obras de artistas argentinos en instituciones permite que sean vistos por las audiencias actuales y las futuras, que conversen con otros artistas del mundo y que se generen diálogos que tal vez no se habrían dado se hubieran permanecido en el país.

-El programa de adquisiciones es bastante distintivo de arteba.

LA: -Sí, fue impulsado durante la gestión de Mauro Herlitzka, que en ese momento no era galerista sino presidente de arteba. Siempre tuvo una mirada muy desarrollista y creativa.

FB: -Es otro ejemplo de cómo articular a mecenas privados que quieran apoyar la iniciativa; empresas que también buscan acrecentar la cantidad de fondos disponibles para la compra, y los museos, tanto públicos como privados, que en algunos casos tienen que componer financiamiento. Es un programa de impacto múltiple: los museos incrementan sus acervos y los artistas ven cómo sus obras empiezan a circular por la Argentina y por el mundo. También está el networking, una parte crítica del programa, con una cantidad de directores de museos y curadores que no solo participan en la selección de la obra, sino que se vinculan con las galerías, con los artistas y conocen la escena local.

Manuel Segade, director del Reina Sofía, Nora Fisch y una obra de Alfredo Londaibere comprada en 2024 por el museo español Gentileza arteba

-Todos ganan.

LA: -Sí, además hay un montón de cosas que suceden dentro de esos viajes de relacionamiento. No solamente la venta de obra, sino que han surgido muestras. Por ejemplo, Manuel Segade ha venido muchísimas veces, ha ido conociendo la escena, y ahora el Reina Sofía tiene programadas exposiciones de Marta Minujín y de Fernanda Laguna. Ese vínculo entre lo local y lo internacional va desbordando en algo más simbólico: la potencia de este programa que no es únicamente lo que podemos mostrar en números. Pese a que el año pasado hubo un récord de recaudación y de cantidad de obras que se compraron.

-¿También fue creciendo la recaudación del Premio En Obra?

LA: -Sí, las dos cosas. Es una institución en constante crecimiento y se va sumando más gente a la escena, más miradas. Todo eso desborda en la cantidad de personas que participan en los premios. Creo que eso es lo más este virtuoso. Porque si bien la compra de la obra es importante, es el motor, se legitima la carrera de esos artistas, que empiezan a tener otras conversaciones.

La recaudación del Premio En Obra fue creciendo con los años Hernán Zenteno - LA NACIÓN

-¿Qué creen que le permitió a arteba sostenerse en el tiempo, en un país tan inestable?

LA: -Creo que esto de la construcción colectiva, lo que hace, es crear confianza. La institución tiene una red muy fuerte, sólida. Como en el 2001 y durante la pandemia, ha pasado por distintos contextos, nacionales e internacionales, y siempre tuvo la capacidad de adaptarse. Porque está cerca de su ecosistema, generando vínculos, teniendo diálogos, tomando decisiones con información. Y si bien la producción de la feria necesita un año de planificación, es bueno estar atentos.

-En los años de mayores crisis se dieron las mejores ediciones. ¿Por qué creen que pasa eso?

LA: -Creo que por lo que significa el arte: en los momentos en los que tenés mayor agresión del contexto, miedo o incertidumbre, el contacto con el arte es como un mimo. Y también, según los galeristas, en momentos de incertidumbre económica suelen venderse obras más importantes. Quienes las compran sienten que no pierden valor. La lectura de una feria exitosa es porque se vende bastante obra buena, y es lo que llama la atención.

FB: -Yo creo que logró durar 35 años por esa capacidad genuina de tener relaciones de confianza con todos los integrantes de la escena cultural y por algo en lo que estamos todavía trabajando, que es la buena gobernanza corporativa: una estructura, una forma de gobierno de la fundación que permita conservar el pasado, ser genuinos y tener la posibilidad de recambio paulatino que permite incorporar nuevas voces sin deshacer lo que ya hiciste.

LA: -Una oxigenación orgánica. Cada dos años se renueva un tercio del consejo. Es una manera de ir sumando nuevas voces y de seguir teniendo solidez. De renovarse y de acompañar esa planificación, esa mirada más de largo plazo.

arteba celebró sus treinta años en La Boca Gentileza arteBA

-¿Cuáles son los desafíos actuales de arteba?

LA: -El mundo está en un momento de transformación tecnológica y social, se están redefiniendo los vínculos. Las cosas que están sucediendo a nivel de la inteligencia artificial, cómo se están redefiniendo las organizaciones, el futuro del trabajo… Son cambios muy profundos y muy veloces. Desde arteba tenemos que seguir contribuyendo a crear las condiciones para articular a los distintos actores, generar oportunidades, acercar nuevos públicos, fortalecer el ecosistema del arte, acompañar a los artistas, diversificar fuentes de financiamientos, generar alianzas de largo plazo. En América Latina también tenemos que generarnos un lugar, para tener una voz dentro del mundo del arte. Es un desafío y una oportunidad.

FB: -Con el avance de la inteligencia artificial, hay un activo muy poderoso en esto de ser un sello de confianza. Volver a una cosa no digital, sino bien tangible. Hay un sello de credibilidad de cómo surgió esto, quién lo produjo y si es algo humano o no.

Con distintas experiencias, arteba busca llegar a nuevos públicos

-¿Cómo buscan ganar nuevos públicos?

FB: -Lo principal es generar experiencias que sean más abiertas, con un lenguaje más cercano. Bajar las barreras que una experiencia de acercamiento al arte puede llegar a tener. También impulsar programas como Conexión arteba, que permite generar diálogos con otras instituciones culturales, gobiernos, galeristas. Con Club arteba, llevamos público no especializado a talleres de artistas, galerías, colecciones privadas, museos y muestras. Después está todo el trabajo que se hace el resto del año, sin el cual la feria no se podría no podría tener el éxito que tiene. Alguien que te abre las puertas de su casa para una cena durante la feria, lo hace porque durante el año tuvo la oportunidad de varias veces. Durante la feria, también muchas empresas compran paquetes visitas guiadas con curadores, como una forma de vincularse con sus clientes o proveedores. La mayoría de ellos nunca fue a la feria. Además, el programa Primera Obra Santander ofrece la posibilidad de comprar con tarjeta en cuotas.

-Larisa, en el lanzamiento de arteba vos hiciste hincapié de que arteba no sólo organiza una feria, sino que se quiere extenderse al resto del año.

-Exactamente. Ahora estamos viendo también de generar unos cursos de acercamiento. Cuando iniciamos nuestra gestión, nos repensamos no solamente como una feria, sino como una plataforma. Una institución cultural que impulsa un montón de cosas que después redundan en lo que sucede en la feria. Es una retroalimentación.

Una vez más, Santander ofrecerá la posibilidad de comprar obras con tarjeta y en cuotas Gentileza Fundación Santander

-¿Consideran que logran un buen equilibrio entre apoyo público y privado?

FB: -Sí. Creo que la articulación público-privado es indispensable para el desarrollo de la cultura. Cada actor tiene responsabilidades y recursos distintos que puede aportar. Por ejemplo, el Estado haciendo de lo cultural un bien público y con políticas culturales; el sector privado, poniendo más recursos financieros, innovación y mirada de largo plazo, y las organizaciones como arteba, articulando esfuerzos, haciendo alianzas que permitan hacer la suma de las partes sea más grande que las partes en sí. Eso tiene mucho que ver con la condición de que es ser sin fin de lucro. Te obliga a buscar fuentes de financiamiento que te permitan tener una feria exitosa, con entradas a buen precio y cobrando lo menos posible a los galeristas.

-¿Cómo se proyectan a futuro?

LA: -Algo que venimos haciendo mucho y que está también en el ADN de la fundación es seguir abiertos a la innovación y crear nuevos programas, pero sin perder la identidad y la cultura de la fundación. Seguir siendo fieles a nuestra misión fundacional, seguir generando valor cultural. Teniendo muy en claro que el arte no solamente nos ayuda a conocer el mundo, sino que también amplía nuestra capacidad de entenderlo y de imaginar mundos posibles.

-¿Creen que potencia la escena el hecho de que coincidan en octubre otras ferias como Pinta Buenos Aires Photo y Affair?

LA: -Sí, definitivamente. Tenemos un diálogo muy cercano. Se ha ido ampliando la escena del arte, y cada feria tiene su identidad. Nosotros colaboramos con combis que van de una feria a la otra. Lo vemos como beneficioso para la feria y para el sector.

Juan y Patricia Vergez serán distinguidos este año con el Premio al Coleccionismo Gentileza Gian Paolo Minelli

-Este año, el Premio al Coleccionismo es para Juan y Patricia Vergez. ¿Cuál consideran que fue su aporte a la escena del arte argentino?

LA: -Es una colección que tiene ya tiene más de tres décadas, con un fuerte compromiso con el arte argentino, que se fue ampliando a escenas del arte latinoamericano e internacional, y con una mirada atenta a las transformaciones del arte de fines del siglo XX. Ellos crearon en Buenos Aires el Espacio Tacuarí, y tienen otro en Madrid. Es una manera de reconocer a estas grandes colecciones que empiezan a abrir sus puertas, a ser compartidas, y que contribuyen a la circulación del arte. Coleccionar implica asumir una responsabilidad con los artistas. Si alguien les interesa lo siguen, lo estudian. En su colección, los emergentes conviven con grandes nombres internacionales. Lo que buscamos con este premio es poner el ojo en distintos tipos de colecciones que tengan ese compromiso, esa proyección.

FB: -Destacar a grandes coleccionistas, para que otros se motiven a coleccionar.

Para agendar:

arteba, del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026 —con pre inauguraciones para invitados el 28 y 29— en La Rural, 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.