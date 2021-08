Los faros y el significado de esa luz que guía el destino de los navegantes de un hemisferio al otro

“Abre en la costa, el faro, / su abanico solar. / ¿A quién busca en la noche / que gira sin cesar?”, se preguntaba Alfonsina Storni en el poema “Faro en la noche”. Mañana, a las 18, se pueden hallar algunas respuestas o “iluminaciones” sobre los faros y sus significados en el digitalizado siglo XXI.

La Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) invita a la presentación online de una nueva editorial de fotolibros digitales (o “e-ditorial”), Bosquemadura, cuyo primer título es nada menos que Pharus. Del hemisferio sur al norte, de la artista Matilde Marín, que mediante imágenes recupera espacios, tiempos e historias interoceánicas de los faros, de un polo al otro. Deliberadamente, la editorial -que toma su nombre de un verso del poeta mexicano Xavier Villarrutia- no usa papel para imprimir libros, por “respeto a los bosques, para el resguardo de las energías renovables”. Del encuentro, que se realizará por Zoom, participan la artista, la editora y profesora Adriana Musitano, la investigadora y académica Laura Malosetti Costa y la licenciada en Artes y periodista Laura Casanovas, que escribió un texto para el libro.

En la portada, una imagen del faro de San Juan de Salvamento, en la Isla de los Estados

Marín recuerda el inicio de Proyecto Pharus, cuando tomó las primeras imágenes y filmaciones en Cabo Vírgenes, el extremo austral del continente americano, frente al estrecho de Magallanes. “Durante 2005 leí en los diarios una noticia extraña que atrajo mi atención: ‘Los faros en el mundo se desconectarán pues existe el GPS’ -dice a LA NACION-. Busqué la etimología de la palabra faro y encontré que en griego antiguo Pharus significa ‘la luz que guía el destino de los hombres’. Me pareció algo intenso, quizás romántico, pero real. Imaginé esta época y este mundo actual tan complejo, sin esa luz que guio tantos destinos a través de los siglos”. Pharus es el proyecto de mayor envergadura de su carrera profesional. “Es la identificación y documentación de diez faros emblemáticos, que han dejado una marca en la humanidad -agrega-. Mi producción actual está focalizada en el rol del artista como ‘testigo’, registrando a través de la fotografía y el videorrelato el mundo que habitamos”.

Esta vista del faro San Juan de Salvamento, en el Atlántico Sur, fue tomada en 2011

La pesquisa de la artista está abierta. “Todos los faros tienen un porqué y una historia. Cada viaje de trabajo me ha servido para acercarme a algún faro que identifico, documento y filmo”. Así, “peregrinó” hasta el faro de la isla de Guernsey, “al que yo llamo el faro de Victor Hugo, porque el escritor francés se había exiliado en esa isla por problemas políticos y allí escribió sus obras más importantes”, dice. Una de las ventanas del estudio del autor de Los miserables daba al faro. “O el faro de San Juan de Salvamento en el Atlántico Sur, al que llegué luego de volar durante dos horas una mañana de noviembre de 2011 después de convencer a un piloto que antes había luchado en Malvinas y podía volar sobre nuestro territorio nacional”. En un pequeño avión, Marín y el gestor cultural y fotógrafo Jacobo Fiterman se acercaron hasta el faro mítico que motivó a Julio Verne a escribir la novela El faro del fin del mundo.

“Sin su luz el faro parece no ser nada; ella es la conexión con el mundo -escribe Casanovas en Pharus-. Guía desde la tierra y, elevándose hacia el cielo, auxilia embarcaciones que surcan el mar. Al estar llegando los faros al límite de su tiempo cronológico ponemos en perspectiva una vida de más de veinte siglos, desde la Torre escalonada -construida por Ptolomeo II en la isla de Pharus, cercana a Alejandría- hasta hoy. Una guía en proceso de extinción debido a la presencia de nuevos dispositivos tecnológicos. Sin embargo, nos preguntamos: ¿sin su luz el faro no es nada?, o más precisamente ¿cómo nos sigue iluminando?”. Aun aislados, los faros son metáforas comunitarias en el libro de Marín.

El "Faro de Victor Hugo", en la isla de Guernsey

Pharus es el primer título de la colección de ebooks de artistas argentinos del sello Bosquemadura, una editorial de arte online que no publica libros físicos. “Es algo muy nuevo para mí, que siempre edito en papel”, reconoce la artista. Además, el libro se lanza en medio de un momento, si no de naufragio, al menos de “pocas luces” en el mundo. “La humanidad atraviesa períodos de una gran incertidumbre social y económica -sostiene Marín-. Mi objetivo es que el proyecto a través de sus textos, videos e imágenes sirva como disparador de reflexiones sobre un camino posible a seguir para llegar a un puerto seguro, tal como sucedía históricamente con los faros que generalmente estaban localizados en zonas costeras de alta peligrosidad. Soy artista y se que el arte no cambiará el mundo, pero los artistas podemos y tenemos la capacidad de mostrar y señalar cosas de una manera diferente”.

Un autorretrato de la artista en el lejano sur, antes de subirse al avión para sobrevolar la Isla de los Estados

Del hemisferio sur se incluyen, entre otras, imágenes del faro de Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz; de la Torre de Ushuaia, en Tierra del Fuego, que ilumina las aguas del canal de Beagle; del faro de San Juan de Salvamento, en Isla de los Estados, el primer faro construido en el Atlántico Sur; del faro Macquarie, en Sídney, y del faro Molo de Abrigo de Iquique, en Chile (originariamente territorio peruano, conquistado en la Guerra del Pacífico), que Marín visitó en 2011.

Mapa del "Proyecto Pharus", de la artista viajera Matilde Marín

Y del norte, hay “retratos” del solitario faro de Hércules, en Galicia, que fue construido en el siglo II d. C., posiblemente bajo el mando de Trajano y diseñado a imagen del faro de Alejandría; del faro “rompeolas” de Castle Breakwater, en la isla de Guernsey, creado en respuesta a una posible invasión de las fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón, y el faro más septentrional del mundo, el Hraunhafnartangi, en Raufarhöfn, Islandia, situado a 800 metros al sur del Círculo Polar Ártico, donde la leyenda cuenta que el dios Odín escuchó las profecías de una vidente sobre la creación de un nuevo mundo que surgía de las cenizas.

PARA AGENDAR

La presentación de Proyecto Pharus se realizará por Zoom (ID de reunión: 865 1236 3236), el jueves 5 de agosto, a las 18.