Los modos de la pasión

Hacer un jardín, escribió May Sarton en Anhelo de raíces, no es un “pasatiempo apacible”, sino una pasión que “se apodera de la persona y, una vez que esta consiente, tendrá que aceptar que su vida va a cambiar radicalmente”. Aunque técnicamente no sea un jardín, lo que a fines de 1979 se lanzó a crear el cordobés Pedro Martín Ureta, sin duda es algo donde la pasión estuvo involucrada. Tras la muerte de su esposa Graciela Yraizozsta, el hombre decidió recordarla a través de una descomunal figura vegetal con forma de guitarra. Más de 7000 cipreses y eucaliptos dieron forma al homenaje, ubicado cerca de General Levalle, al sur de Córdoba, y visible únicamente desde el aire. Como muestra esta foto, la obra, rodeada de campos de maíz, hoy goza de perfecta salud y reverencia no solo a Yraizozsta, sino también a Ureta, fallecido hace unos siete años.