Mageia, la plataforma donde confluyen la literatura, el arte, el cine y la música

Aprender mediante la experiencia personal de Liliana Heker en qué consiste el oficio de narrar. Meterse en la cocina del mundo cinematográfico con Mariano Llinás. Descubrir ciertas claves y secretos de la música, la poesía, la literatura contemporánea y la obra borgeana a través de la mirada única de referentes como Rafael Cippolini, Sergio Feferovich, Alejandro Crotto y Cynthia Smart. Todo eso es ahora posible desde cualquier rincón del planeta gracias a Mageia, una nueva plataforma online que además de ofrecer cursos on demand tiene una original propuesta de suscripciones literarias y una tienda con diseños exclusivos.

Mageia, término griego del que proviene el español “magia”, parte de la idea de que todo artista es, en cierta forma, un mago pues manipula elementos cotidianos para convertirlos en objetos trascendentes. Sobre esa base comenzó este espacio su noble aventura con seis reconocidos referentes del arte vernáculo.

Filmados en altísima calidad y con una duración de entre una hora y media a cuatro horas, aproximadamente, los cursos de Mageia están editados en capítulos breves para que la experiencia sea lo más ágil y dinámica posible.

Facundo Ruiz

“En El Oficio de Narrar transmito mi experiencia. Tuve la suerte de formarme dentro de una generación en la que trabajábamos, discutíamos y nos criticábamos mucho los textos. Gracias a todo eso adquirí un cierto saber que me fascina comunicar”, cuenta la escritora Liliana Heker sobre su curso. Estructurado en diez capítulos, y con mucho material adicional descargable, El Oficio de Narrar es un puntilloso viaje por todas las facetas del proceso creador: desde cómo surgen las ideas y el rol que ocupa la supuesta “inspiración”, hasta las ventajas y desventajas de cada narrador y la importancia de los principios y los finales en un texto.

“El curso de Liliana me pareció muy enriquecedor. Me di cuenta escuchándola que esto de ir por la calle y ver una situación que sirve como disparadora de una historia no es algo que le pasa solo a una. Me motiva a estar siempre atenta a que en una anécdota o en un pensamiento puede estar escondida una historia”, opina María Florencia González, docente de una escuela primaria de Santa Fe con una clara vocación por la escritura.

Liliana Heker. Javier Biglieri

Cine, plano, guión, rodaje, montaje, actores, fantasía y realidad son las palabras clave que estructuran Ocho lecciones del cine, el curso que dicta el director, productor, guionista y actor Mariano Llinás en la plataforma de Mageia. “En general, las clases son performáticas, o sea uno da una clase y esa clase no se repite. Lo interesante de Mageia es que ese episodio único, ese encuentro con el alumno, queda registrado. La clase se convierte en algo que permite una especie de intercambio mucho más duradero y hay algo de eso que es extremadamente desafiante para el que la da. A través de mecanismos como Mageia, la idea de que una clase es una película llega a su máximo punto de verdad”, cuenta Mariano sobre su experiencia como docente.

Mariano Llinás. Javier Biglieri

Completan la oferta de cursos actuales de Mageia: Acercamiento a la Literatura Argentina Contemporánea, de la escritora y profesora de Letras Cynthia Smart; ¿Qué Es Escribir Poesía?, dictado por el poeta y traductor Alejandro Crotto; Macedonio Fernández y Xul Solar en las Estrategias de Borges. Hasta el apasionado y devoto plagio, a cargo del escritor y curador de arte Rafael Cippolini; y Entre la Música y la Palabra, un recorrido por las intersecciones entre la música y la literatura brindado por el director de orquesta Sergio Feferovich.

Además de los cursos, la propuesta artística de Mageia se complementa con un novedoso sistema de suscripción literaria que invita a reflexionar acerca de algunos de los grandes textos de la historia universal como insumo para repensar nuestra actualidad: cada mes, los suscriptores reciben un clásico de la literatura del siglo XX (desde Franz Kakfa y Virginia Woolf hasta Aldous Huxley y George Orwell, entre muchos otros) junto con un blend especial de té en hebras y dos pódcast dirigidos por Cynthia Smart en los que se analizan algunas de las ideas, preguntas y corrientes artísticas que circulaban en las sociedades que dieron luz a esas obras.

Magdalena Oxenford

La plataforma cuenta también con una tienda exclusiva de productos —libros, cuadernos, libretas, señaladores, tarjetas y postales— ilustrados por artistas como Anickanita, Roldán, Pupé y Loitt, entre otros.

Mageia es hoy un verdadero espacio de referencia para las distintas expresiones artísticas hispanas. Y, según prometen, esto es solo el comienzo.

Más información

Para conocer más sobre Mageia y todo lo que tiene para ofrecer, podés ingresar a su página web https://www.mageia.com.ar/ o seguirlos en Instagram (@mageia.ok).

Facundo Ruiz

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.