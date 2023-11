escuchar

Faltan diez días para que en la Argentina se elija al próximo presidente y las redes sociales bullen de opiniones. Desde España, el escritor y periodista Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957), uno de los autores clave de su generación, comparte frecuentemente con los seguidores su punto de vista sobre las elecciones y, en especial, sobre las propuestas del candidato de La Libertad Avanza (LLA), el economista Javier Milei.

Ayer en X difundió el podcast “Sin control. El universo de Javier Milei”, hecho en colaboración entre El País Audio y Anfibia Podcast, del diario español El País (donde Caparrós es columnista), y Revista Anfibia. “Si de verdad consideran la posibilidad de votar a @JMilei háganse un favor: escuchen este podcast sobre su vida, sus conductas, sus ideas, y así sabrán lo que están votando. Y si después siguen pensándolo, buena suerte”, escribió.

En su columna para El País del pasado jueves, titulada “Votar en contra”, sostuvo: “Somos muchos los que creemos que nada peor le podría pasar a Argentina que ser gobernada por Javier Milei. Literalmente: nada peor”. Esa afirmación es compartida por muchos otros intelectuales, artistas y escritores de la Argentina e Hispanoamérica, como atestiguan solicitadas y cartas públicas firmadas, entre otros, por Carlos Altamirano, Hugo Vezzetti, Claudia Hilb, Luis Felipe Noé, María Teresa Andruetto, Alan Pauls, Griselda Gambaro, Eduardo Stupía, Samanta Schweblin, Mariana Enriquez, Juan Villoro y Rosa Montero.

"El peligro de tener al mando a un desquiciado incontinente es tan extremo que no entiendo cómo tantos millones de compatriotas están dispuestos a asumirlo", dice Caparrós sobre el líder de La Libertad Avanza Natacha Pisarenko - AP

Consultado por LA NACION acerca de su “cruzada” en contra del político de la motosierra, Caparrós remarcó que él no hacía ninguna cruzada. “Cruzadas hará Javier Milei, que se la pasa enredado en sus peleas con el Maligno, sus ataques de ira y los debates con su perro muerto -dijo-. Yo lo único que hago es tratar de difundir todo lo posible la evidencia de que un señor en esas condiciones no puede gobernar la Argentina. Entiendo que la alternativa es casi intolerable, lo es para mí también, pero el peligro de tener al mando a un desquiciado incontinente es tan extremo que no entiendo cómo tantos millones de compatriotas están dispuestos a asumirlo”.

El escritor, Premio Ortega y Gasset de Periodismo a la trayectoria profesional 2023, cosecha elogios en España por su nuevo libro, El mundo entonces. Una historia del presente (Random House), en el que una historiadora del siglo XXII tiene la tarea de revisar los hitos del pasado: el siglo XXI. El libro, que llegará en marzo a las librerías argentinas, es una versión actualizada y aumentada con los perfiles de veinticinco personajes que definen el presente, desde Vladimir Putin y Lionel Messi hasta una pastora mongola y una obrera bengalí.

La Unión de Escritoras y Escritores se expresa en contra de Milei

El jueves pasado, la Unión de Escritoras y Escritores de la Argentina, que preside el escritor Marcelo Guerrieri y representa a unos trescientos afiliados, dio a conocer la posición oficial de la organización en el comunicado “Un voto a favor de la democracia”. Se califica a Milei como “el candidato de la ultraderecha”.

UN VOTO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA

En pocos días, los argentinos decidiremos, a través del balotaje, el futuro presidente de la nación. La opción que representa el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, reivindica la dictadura genocida, la misma que asesinó a Rodolfo Walsh,

+ — Unión de Escritoras y Escritores (@uniondeescritor) November 2, 2023

Desde la Unión, se muestran preocupados también por la “proliferación de discursos de odio que rememoran los peores fascismos que ha sufrido la humanidad y que generan violencias simbólicas que no tardarían en convertirse en persecución ideológica o por cuestiones de género y diversidad”. Días atrás, la referente libertaria Diana Mondino hizo una antipática analogía sobre el matrimonio igualitario.

