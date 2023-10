escuchar

Lionel Messi. Siempre. En cualquier contexto. Elegancia, sonrisa con un dejo de timidez y un premio en alto. En esta oportunidad ganó su octavo Balón de Oro y estableció un hecho histórico: por primera vez desde su existencia, la distinción que entrega la prestigiosa revista France Football lo recibe un futbolista que juega fuera de Europa.

La colección de premios pareciera no terminarse jamás. Pero todo tuvo un comienzo. Con apenas 19 años y flamante campeón del mundo Sub 20 con la selección argentina recibió a finales de 2005 su primer premio individual. Se trataba del trofeo “Golden Boy”, que solo dos temporadas antes había comenzado a entregar el diario italiano Tuttosport al mejor jugador menor de 21 años perteneciente a un club europeo de primera división.

Ese galardón (algo así como el Balón de Oro juvenil), fue el primero que tuvo su espacio en las vitrinas del crack rosarino. No era para menos: ese año, Leo se había consagrado campeón mundial Sub 20 con la selección argentina, y en esa competencia realizada en Países Bajos también se había quedado con el premio al mejor futbolista y al goleador. En esa elección, el podio lo completaron el inglés Wayne Rooney y el alemán Lukas Podolski. Cristiano Ronaldo (Silver boy en 2004 y Bronze boy en 2003) no logró llegar al trío final.

Desde entonces pasaron 18 años. En este lapso Messi confirmó todo lo que se presumía de él por entonces. Y el Balón de Oro que recibió esta tarde en París confirma que su plena vigencia no sabe de fronteras y es nada menos que el trofeo individual número 55.

Ningún futbolista ganó tanto como él. No solo por la cantidad de galardones, sino también por la calidad. Nadie tiene en sus vitrinas 8 Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). A ellos se le suman sus dos premios The Best (2019 y 2022). Fue 6 veces Bota de Oro (el premio al mayor goleador de Europa), y en ocho ocasiones goleador de La Liga, y en nueve, mejor futbolista de esa misma competencia.

En 2020 se erigió como el primer, y hasta ahora único, argentino reconocido con el premio Laureus, una distinción universal que excede el planeta fútbol y que volvió a recibir en mayo de este año. Incluso logró dos Balones de Oro en Mundiales de mayores, algo que tampoco nadie consiguió. Con las dos caras de la moneda: la mueca de frustración con ese reconocimiento a su calidad individual en medio del dolor por la final perdida ante Alemania en Brasil 2014, y el brillo de su rostro y el pecho inflado, al volver a recibirlo el 18 de diciembre pasado en Qatar 2022, después de ganarle a Francia la mejor final de la historia.

Algo parecido le sucedió a nivel continental. Los dos premios son idénticos, pero no tuvo el mismo significado el MVP de la Copa América que recibió en 2015, luego de perder por penales la final con Chile, que el que le entregaron en 2021, después de ganarle 1 a 0 la final a Brasil en el estadio Maracaná.

A nivel títulos, solo el brasileño Dani Alves ganó más que él. El mano a mano está 46 a 43 en favor del brasileño. Aunque esa voracidad que tanto caracteriza al crack rosarino permite imaginar que no colgará los botines hasta vulnerar esa cifra.

Todos los títulos de Lionel Messi (43)

Selección argentina (5)

Mundial Sub 20 2005.

2005. Juegos Olímpicos Pekín 2008.

Pekín 2008. Copa América 2021.

2021. Finalissima 2022.

2022. Mundial Qatar 2022.

Barcelona (34)

Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015 (tres).

2009, 2011 y 2015 (tres). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (cuatro).

2006, 2009, 2011 y 2015 (cuatro). Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015 (tres).

2009, 2011 y 2015 (tres). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (diez).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (diez). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (siete).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (siete). Supercopa de España 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018 (siete).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (dos).

2022 y 2023 (dos). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (1)

Leagues Cup 2023.

Messi y la copa del mundo, un sueño hecho realidad en Qatar 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Aunque no exista, posiblemente el mejor galardón que podría recibir Lionel Messi es el premio a la perseverancia. Cualquier otro en su lugar, hubiera bajado los brazos y se hubiera planteado: “Si no se dio en 2014, tal vez no esté escrito que tenga que ganar el Mundial”. Y lo mismo aplica con la Copa América. Pero no. Siguió intentándolo, y esa búsqueda tuvo premio.

Hay algo muy llamativo en su vida. Absolutamente todo lo que deseó a lo largo de toda su carrera, le llegó de golpe cuando el epílogo está a la vuelta de la esquina. Ningún guionista lo hubiera planificado mejor. Como dice el tango Naranjo en Flor, “Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento”.

Se repite: en 18 años de carrera Lionel Messi ganó 55 trofeos individuales y 43 títulos. El total, 98, suena a una cifra inalcanzable. Con el detalle de que es el único Golden Boy que luego reconfirmó esas expectativas de juventud alzando también el Balón de Oro.

Sonríe Lionel Messi. Con 36 años y campeón de América y del mundo vigente.

Seguramente irá por más. Porque Messi siempre va por más.