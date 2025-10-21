Matemática de góndola

En las aulas argentinas hay serias deficiencias en el aprendizaje de matemática y de lengua, pero si a los alumnos los llevaran de vez en cuando a dar una vuelta por los supermercados, con rapidez aprenderían a leer los precios, a hacer cálculos y a comprar lo que le conviene a la billetera familiar. Un paseo tirando de un carro, con ruedas que se sublevan con frecuencia, puede ser un aliado en el aprendizaje de economía financiera. “Esa marca de papas fritas no vam o s a llevar”, le dice muy serio Ernesto a su hijo, Miguel, que reclama una explicación. “Fijate que esta otra marca ofrece la segunda unidad al 70%”, señala el padre y el adolescente entra en shock. “¿Y eso qué significa?“, inquiere, dejando el paquete que le gustaba en su lugar. El padre se toma unos minutos, le muestra qué debe leer primero -”las etiquetas que anuncian ofertas"-, qué debe calcular -“hacés la cuenta de cuánto te ahorrás con el descuento”- y después qué debe decidir -“llevás lo que resulte más barato”-. “Cuánto aprendí en 10 minutos de supermercado“, se maravilla el chico. ”Cuánto invierto para que no aprendas", se lamenta el padre. Toman los dos paquetes de oferta y empujan el chango hacia otra clase práctica.