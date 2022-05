Mauricio Macri prepara dos libros: la biografía de su padre y un manual sobre liderazgo

En la entrevista que Mauricio Macri concedió a la periodista Viviana Canosa, y que se emitió anoche por América 24, el expresidente anunció que prepara una biografía sobre su padre, Franco Macri. Según anticipó, los lectores van a conocer “la verdad” sobre la vida del empresario nacido en Roma en 1930. “Desde que llegó a los 17 años sin conocer a nadie, sin un dólar de capital, sin relaciones, sin conocer el idioma y que llegó a ser el empresario número 1 de este país y el principal productor de automóviles”.

En marzo de 2021 Macri había publicado sus memorias como primer mandatario en Primer tiempo (Planeta). Ese libro -que el expresidente escribió con la asistencia de dos exfuncionarios de su gobierno: Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa- se convirtió en uno de los best sellers del año pasado. En 2009, había presentado Pasión y gestión. Claves del ciclo Macri en Boca (Aguilar), coescrito con Alberto Ballvé y Andrés Ibarra.

En la entrevista de Viviana con vos -que tuvo lugar en un cuarto con libros, cuadros y fotografías-, Macri recurrió a una analogía literaria para describir a su padre, con el que mantuvo enfrentamientos públicos. “Estaba dividido en dos -graficó-. Doctor Jekyll y Mister Hyde. Desde una posición, me amaba incondicionalmente, y desde la otra me quería destruir sin límite”, reveló. “Él no se conocía a sí mismo. Fue mi principal maestro; aprendí de sus buenas acciones y de los errores”. Y agregó que su padre había sido un hombre con “mucho conflicto” en su historia personal. Franco Macri falleció el 2 de marzo de 2019, mientras su primogénito era Presidente. “Desde que se fue en paz, yo también me quedé en paz -dijo-. Somos un producto de nuestros padres; todos peleamos contra ellos, pero hay que tomar lo bueno y juzgarlos lo menos posible”.

Consultado por LA NACION, el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto contó que la biografía de Franco Macri que escribe el mayor de sus seis hijos aún no tiene fecha de lanzamiento, aunque es probable que salga antes de 2023.

Por otro lado, trascendió que Macri ha comenzado a trabajar en otro libro sobre liderazgo, destinado no solo a emprendedores y hombres y mujeres de empresa. Estará dirigido a un público amplio y abordará el valor que tienen los emprendedores en el desarrollo de los países, cuestión sobre la que se explayó en la entrevista de ayer. Este libro -en línea con las clases que el expresidente viene dando en universidades y encuentros en el exterior y basado en su experiencia como presidente de Boca Juniors, jefe de gobierno porteño y presidente de la nación- aún no tiene fecha estimada de lanzamiento.