“Primer tiempo”. Buena exhibición en librerías, reservas anticipadas y una foto con destino de meme

Finalmente y tras un preámbulo de debate que tuvo como protagonistas a los libreros, hoy empezó a llegar a los locales el libro de memorias de Mauricio Macri. Con buena exhibición en los sucursales de las grandes cadenas (Cúspide, Yenny, Galerna, entre otras), ejemplares de Primer tiempo ocupan no solo las vidrieras sino también las primeras mesas de las librerías. “Hay mucha demanda, venta por internet y reservas”, dijo a LA NACION el encargado de Cúspide de la avenida Santa Fe. Suerte de preventa de la era predigital, las reservas se multiplicaron en todos los locales de la cadena. En El Ateneo Grand Splendid, el libro del expresidente también aparece en las vidrieras y en la mesa de novedades del “palacio de los libros” porteño.

Como si fuera un secreto de Estado, los libreros de las grandes cadenas no están autorizados a dar cifras de ventas y reservas a los medios, aunque informaron que esta mañana se habían vendido varios ejemplares y que pronto pedirían más a Planeta, casa editora de Primer tiempo. “Nos mandaron menos ejemplares de los que pedimos -dijo el encargado de Galerna en San Telmo-. Si bien el barrio no es muy afín a Macri, la gente siente curiosidad por lo que dirá”. Por ese motivo, en esa y otras librerías porteñas no habrá “pila” de libros en exhibición. Desde la editorial prevén una nueva reimpresión de 20.000, que se sumarían a los 55.000 ya publicados.

A partir de hoy, en todas las librerías. #PrimerTiempo pic.twitter.com/uLcgd8xBlz — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) March 17, 2021

Uno de los primeros tuits de la jornada dedicados a difundir el lanzamiento lo publicó en su cuenta de Twitter el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto, con una foto de la Boutique del Libro de Martínez. En la foto se ve un panel de libros con el rostro de Macri en tapa y, por encima, fotografías de personas que se llevan libros del local sin pagar en la caja. Sobre el mueble, se lee en un cartel: “Antes de entrar en esta biblioteca infinita, por favor, deje sus bolso en el mostrador”. En minutos el tuit, donde figura la palabra “bolso”, se hizo viral con bromas e ironías de opositores. También en Twitter, hay una cuenta creada en agosto de 2020 que, desde el martes, publica dos frases del libro de Macri por día.

"Como siempre, yo estaba despojado de cualquier emoción de bronca, resentimiento u odio. No la tuve nunca. No sirve, enferma." — Primer Tiempo Bot (@primertiempobot) March 17, 2021

“Me causa gracia -dijo Avelluto a LA NACION-. Evidentemente no están acostumbrados a visitar las librerías. Es una advertencia por si va Lázaro Báez o algún otro K con cuentas pendientes con la Justicia”. En otro tuit, que ocasionó nuevas respuestas, sumó a Cristina Kirchner a esa lista. Por su parte, el librero de la Boutique dijo que no era intención de la librería que la imagen se hiciera pública. Allí también varios lectores reservaron Primer tiempo.

En redes sociales, varios usuarios compartieron fotos de sus ejemplares y de la página de epígrafes del libro. Hay uno de la escritora belga-estadounidense Marguerite Yourcenar, tomado de Memorias de Adriano; otro del estadista briánico Winston Churchill, de La Segunda Guerra Mundial, y un tercero del líder sudafricano Nelson Mandela: “No hemos dado el último paso, sino el primero de un camino aún más largo y difícil”, de El largo camino hacia la libertad.

En las grandes cadenas, el libro del expresidente despertó interés y se vende con reserva; librería El Ateneo de Florida 600 Ricardo Pristupluk

El exfuncionario Avelluto es, junto con Hernán Iglesias Illia, uno de los factótums del libro. En la página de agradecimientos, se lee: “A Pablo Avelluto y Hernán Iglesias Illa, que me ayudaron a encontrar las palabras precisas para transmitir mis ideas y recuerdos”. El expresidente también menciona a su esposa, Juliana Awada, y a sus hijos, “que comprendieron desde el primer momento la importancia de este proyecto para mí”. El epílogo, titulado “Antes del segundo tiempo”, comienza con una escena de lectura: “Leo y releo este libro y me doy cuenta de que esta es la historia de muchos aprendizajes: del mío y del de una enorme cantidad de argentinos. La experiencia de 2015-2019 me deja muchos motivos de orgullo. Es el momento de ponerla en valor. Con todos sus menos. Pero sobre todo con sus más, que fueron muchos y muy valiosos”.

Un interesado en "Primer tiempo", en El Ateneo Grand Splendid (Santa Fe 1860) Ricardo Pristupluk

Las reservas de ejemplares en las librerías se hicieron días antes del lanzamiento, cuando trascendió la noticia de que el libro de Macri empezaría a distribuirse este miércoles. La inesperada campaña de promoción de las memorias del expresidente a causa de que algunas librerías habían anunciado públicamente que no venderían o no exhibirían en vidriera el libro hizo que varios lectores “se anotaran” con un ejemplar. Se presenta mañana a la tarde en el Centro de Convenciones y Exposiciones, en un encuentro del que participarán quinientos invitados.