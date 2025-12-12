Hay algo extraño en esta foto, y no es tan fácil descubrir exactamente qué. Quizás sea la actitud del león, manso y tranquilo tras el vidrio desde donde observa a los visitantes del Jardín Zoológico y Botánico de la ciudad de Kazan, en Rusia. O tal vez la extrañeza radique en la actitud de las dos personas que a su vez lo miran, distendidas como si estuvieran en el living de la casa (salvo por las ropas de abrigo que sugieren que andan de paseo por lugares no precisamente calefaccionados): recostado sobre el piso el adulto, sentada la niña que -y esto es también es mera suposición- pareciera estar haciendo contacto visual con el felino. Los zoológicos tienen un hálito de tristeza similar al de los viejos circos: tal vez, por más que nadie parezca sufrir aquí, esa impronta también impregne esta foto. Una extrañeza en cierto modo lánguida, contenida, melancólica a su pesar.