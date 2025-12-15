Proyecto Cyrano: la Alianza Francesa lanza un programa de formación premium que volverá a traer a Houellebecq a Buenos Aires

Magnifique: la Alianza Francesa de Buenos Aires anunció el lanzamiento de un nuevo programa anual de formación, Proyecto Cyrano, dirigido por el escritor y editor Gonzalo Garcés, con el objetivo de explorar la riqueza de la cultura francesa a través del diálogo con sus autores y los grandes temas de actualidad, del amor y el placer a las religiones y la política.

El curso –que se brindará en un sistema mixto: virtual y presencial– se extenderá de marzo a noviembre de 2026, en nueve unidades temáticas, los jueves de 18 a 20. Incluye encuentros especiales con artistas, historiadores, periodistas y académicos locales e internacionales. Ya está confirmada la visita del escritor francés Michel Houellebecq.

La Alianza Francesa lanza un ambicioso programa de formación cultural

El Proyecto Cyrano combina literatura, historia, filosofía, ciencia y arte. ¿Por qué se llama así? “No hay que olvidar que antes de ser el espadachín romántico de la obra de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac fue una persona real, el periodista y polemista que escribió Historia cómica de los Estados e imperios de la luna. Representa lo mejor de Francia: la generosidad, la curiosidad, el espíritu de aventura unido al espíritu crítico”, dice Garcés a LA NACION. El autor de El refugiado integra el consejo directivo de la Alianza Francesa.

Para participar de Proyecto Cyrano no es necesario hablar francés, aunque conviene compartir la motivación por la formación intelectual en la vida adulta, el amor por el conocimiento y el cultivo de una mirada amplia e interdisciplinaria. Serán tres clases virtuales por mes, con periodicidad semanal, y un encuentro presencial mensual en la biblioteca de la sede de la Alianza Francesa (avenida Córdoba 946) con transmisión simultánea para quienes no puedan asistir. Cuesta $ 105.000 por mes ($ 100.000 para los miembros de la comunidad de la Alianza Francesa).

Michel Houellebecq, entrevistado por Gonzalo Garcés, en una visita anterior a Buenos Aires; el autor volverá a la Argentina en 2026

En marzo, se abordará la cuestión de “Occidente y las religiones”; en abril, “La psicología del amor”; en mayo, “Democracia, autoritarismo, totalitarismo”, y en junio, “Historia del placer”. En julio se analizará la posguerra europea; en agosto, la unidad temática será “La riqueza de las naciones” y, en septiembre, “La psicología evolutiva”. En octubre será el turno de “Los relatos y la vida” (sobre los relatos que estructuran la experiencia humana, del mito a la política) y en noviembre, “El malestar en el mundo moderno”, donde entrará en escena la obra (y la persona) de Houellebecq para tratar los problemas de la tecnología, los afectos y la soledad en la modernidad tardía.

“Houellebecq cree que el proceso político de los años recientes en la Argentina forma parte de una rebelión contra las élites que se ve también en Francia, por ejemplo en el movimiento de los chalecos amarillos –revela Garcés–. Hablará de esto cuando venga. Es un gran admirador de nuestro país desde que lo visitó por primera vez y lo quiere seguir conociendo”. Mientras tanto, los anfitriones preparan un recorrido singular para el autor de El mapa y el territorio, que podría quedar registrado en páginas impresas.