Mucho público y ventas desiguales, en el cumple de 15 de la Feria de Editores, que sigue creciendo

Sin pedir permiso ni usar código QR, la realidad se filtró en el 15° aniversario de la Feria de Editores (FED). A diferencia de otros años, la crisis de ventas se hizo sentir en varias de las mesas de los más de trescientos expositores. Si bien el público aumentó -según informaron los organizadores, pasó de 30.800 en 2025 a casi 40.000 asistentes- en algunos casos las ventas mejoraron o “empataron” respecto del año pasado; en otros, cayeron hasta un 15%. Se solicitaron pagos en cuotas sin interés y, en especial el domingo, se hicieron promociones y descuentos que superaron la barrera del 10% en varias mesas.

“Es emocionante ver el interés del público -dice a LA NACION Víctor Malumian, uno de los organizadores del evento-. Estamos orgullosos de crear proyectos como el premio a la labor librera o entregar más de siete mil libros gratis, este año con la temática del trabajo, o de despachar sin cargo cientos de kilos de libros a librerías del país para que las editoriales pequeñas y medianas lleguen más lejos. La FED es un proyecto fruto del trabajo mancomunado de todo el sector. Sabemos que tiene mucho por mejorar, pero también que cada año da un paso adelante”. Entre los expositores se hablaba del predio que, año a año, como en una ficción ideada por César Aira, parece encogerse.

Concurrieron casi diez mil personas más que en 2025 Gentileza Matías Moyano

Guido Indij, responsable de Interzona, Factotum y La Marca, informó un 15% de aumento en las ventas, impulsadas (como pasó en la mayoría de los casos consultados) por las novedades: los cuentos completos de Sergio Bizzio; Primeras páginas, compilación de Eugenia Zicavo, y El refugio, cuentos tempranos de Edgardo Scott.

Los laureles se los llevó la editorial rosarina Beatriz Viterbo, con un 27% de aumento en las ventas. “Estamos muy contentos -dijo la editora Carolina Rolle-. Aunque no está siendo fácil sostener una editorial independiente en este contexto, la FED promueve un intercambio muy sensible en relación con los libros”.

“Las ventas mejoraron, sorpresivamente, y superamos las de 2025 -celebró Leticia Martin, de Qeja-. En librerías estamos vendiendo menos que nunca”. El director editorial de Prometeo, Raúl Carioli, contó que el sábado había vendido doscientos ejemplares de ensayos como Pibes chorros y De Rosas a Milei.

Hubo filas para ingresar a la FED desde el viernes; el jueves de tormenta quedó para la historia como "el peor día" Gentileza Matías Moyano

Vanesa Hernández, de La Crujía, dijo que las ventas crecían año a año. “Tenemos más títulos y precios por debajo de la barrera de los $ 30.000″, señaló. Las novedades de Agustín de Luca (que presentó nueva novela en Bajo la Luna, Las ilusiones) y Cynthia Edul figuraron entre los más vendidos. Natalia Peroni, de La Flor Azul, vendió decenas de ejemplares de Tañhi iyahinpho / Cuando despierta el monte, de Camilo Ballena, ganador del Premio de Poesía Indígena. El best seller de China, dijo la editora Caterina Gostisa, fue Vidas ejemplares, de Luciano Lamberti (a unos accesibles $ 16.000).

Eterna Cadencia, Siglo XXI, Mardulce, El Hilo de Ariadna y El Cuenco de Plata empataron (o casi). “El jueves fue un mal día, por la tormenta y la marcha, pero el viernes y el sábado remontamos -contó María Zorraquín, de Mardulce-. Vamos a estar emparejados con el año pasado, que nos fue muy bien”. Pablo Alessandrini, de Aurelia Rivera, llegó el domingo al “empate técnico” con 2025, gracias a novedades como Parker, ensayo de Guillermo Piro sobre el personaje creado por el prolífico Donald Westlake, y Hombres que caminan entre dioses, de Pablo Baca. Editores Argentinos dio el batacazo con Melpómene. Diario 1936-1968, de Enrique Wernicke.

El jueves concurrieron 3150 personas. Con filas de hasta dos cuadras entre las 15 y las 18, el viernes el público se triplicó: 9500; el sábado hubo más de quince mil lectores y el domingo, más de doce mil. Las compras de los libreros y los bibliotecarios (con un 50% de descuento) no fueron significativas.

Asistentes a la FED con el libro gratuito con textos sobre el trabajo Gentileza Matías Moyano

Las editoriales más chicas y alejadas de las “luces del centro” del evento son las que reportaron una mayor caída en las ventas. “Se nota que los bolsillos están vacíos”, graficó Alejandro Schmied, editor de Tren en Movimiento, que vendió menos ejemplares que en 2025. Pablo Pérez, de Piloto de Tormenta, lo explicó así: “Nos fue mejor de lo que esperábamos y pudimos empatar con las ventas del año pasado” (el best seller fue Los Corrosivos. 1984-1989, de Fellini). Alejo Carbonell, de Caballo Negro, resumió: “Apenas mejor” (llevó novedades de poesía de Laura Wittner y ensayos de Damián Ríos). Jazmín Teijeiro, de Odelia, y María Valle, de Los Lápices, coincidieron en que las ventas habían caído en un 15%. Para Sandra Buenaventura, de Metalúcida, el mejor día de ventas fue el viernes.

Ubu Ediciones y Batalla de Ideas, con ensayos de literatura y arte, y de política y feminismo, respectivamente, se mantuvieron igual que en 2025 (que no había sido un buen año en términos comerciales). Las editoras de Rara Avis ejemplificaron: “En 2025 vendíamos setenta ejemplares por día, este año vendimos cincuenta”; el best seller fue Ni bosque ni sonido. Vida, fragmentos y máscaras de Safo, de Mariana Gardella (“Como Anne Carson, pero mejor”, bromearon). Hekht tampoco pudo superar la performance del año pasado; la novedad más buscada del sello fue Queremos tanto a Ursula, con ensayos sobre Ursula K. Le Guin.

Mucho público y ventas dispares en la decimoquinta edición Gentileza Matías Moyano

Editoriales como Fruto de Dragón, Amauta & Yaguar (literatura indígena y de afrodescendientes), Fadel & Fadel (con poesía y ensayos sobre arte), Salta el Pez, Marciana, Vinilo, La Luminosa y Cía. Naviera Ilimitada, que presentó Tuve días peores, de Guido Herzovich sobre el escritor Leopoldo Brizuela, hicieron mejores ventas de sus catálogos.

Las dos editoriales convocadas por el programa “A más de 300 kilómetros” -Funga, de Santiago del Estero, y Las Guachas, de Neuquén y Río Negro- tuvieron una primera experiencia exitosa en la FED. “Tenemos ganas de volver en 2027″, dijo el editor Andrés Acuña (de Funga). “Vendimos 300 de los 350 libros que trajimos: hay un gran interés por los libros patagónicos”, contaron en el stand de Las Guachas donde uno de los más vendidos fue Cordero guacho, de Ayelén Penchulef (segundo premio del certamen de poesía indígena).

La FED, apta para todo público lector Gentileza Matías Moyano

Para los organizadores, el ticket con QR permitió ordenar el ingreso y realizar un cálculo más preciso del público, además de avisar por mail sobre las charlas del día que, en su mayoría, se hicieron a sala llena. Personas de la organización recorrieron las filas para hacer ingresar antes a embarazadas, padres con niños, discapacitados y adultos mayores, mientras entregaban el mapa de la feria y el libro gratis con la estampita de San Cayetano en la tapa.

Este domingo, la historiadora Camila Perochena brindó la conferencia “Editar el pasado para gobernar el presente”, donde se refirió a los usos políticos de las ideas por parte de los dirigentes. “Siempre ronda la pregunta de cuándo dicen Cristina o Milei que se jodió la Argentina -dijo, a lo Mario Vargas Llosa-. [...] Ambos ven la conspiración, el nosotros amenazado; con Cristina fue una conspiración antipopular y antinacional; y con Milei, la antilibertad. La contracara de la conspiración es la épica del presente; el líder que devuelve a la Argentina a la era dorada”.

En esta edición las visitas internacionales de la FED fueron la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas; la escritora francesa Violaine Bérot, y las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo; el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel, y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

El Premio a la labor librera lo obtuvo Volcán Azul, librería independiente de la ciudad de Córdoba, y Rumbo a Guadalajara, que costea los gastos de un editor para asistir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la editorial Gourmet Musical, fundada en 2005.

Los más vendidos

Algunas editoriales informaron los títulos más vendidos de sus catálogos:

Un fantasma recorre el mundo, de Pablo Stefanoni (Siglo XXI)

La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper (Sigilo)

Crear, de Mauricio Kartun (Godot)

Las palabras y los mitos, Isaac Asimov (Fiordo)

Cómo pronunciar cuchillo, Souvankham Thammavongsa (Eterna Cadencia)

Dorayaki, de Durian Sukegawa (Chai)

Norteña, de Julieta Venegas (Blatt & Ríos)

Narraciones de cine, de Andrei Tarkovski (Mardulce)

Influencio versus Fomo, de Melina Knoll y MEY (Pequeño Editor)

Caminar, de Pablo Picyk (Calibroscopio)