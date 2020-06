"No es su problema. Es mío", dice Banksy en una declaración contra el racismo

Difundido junto con una pintura, el texto alude al duelo por la muerte reciente de George Floyd y el racismo en Estados Unidos

"Al principio pensé que solo debía callarme y escuchar a la gente negra sobre este tema. ¿Pero por qué haría eso? No es su problema. Es mío", escribió Banksy en un mensaje en su cuenta de Instagram que sorprendió por su extensión, ya que el grafitero más famoso del mundo suele expresar sus ideas políticas en contundentes imágenes. A falta de intervenciones públicas, limitadas por la cuarentena global forzada por el coronavirus , en los últimos meses la red social se convirtió en su principal vidriera .

Difundido junto con una pintura que muestra una bandera estadounidense y una vela encendida junto al retrato de una figura negra, el texto alude al duelo por la muerte reciente de George Floyd a manos de la policía y el racismo en Estados Unidos . Está presentado en letras blancas sobre fondo negro, como muchas de las declaraciones contra la discriminación racial que se hicieron esta semana.

La pintura completa publicada por Banksy, que muestra una bandera estadounidense y una vela encendida junto al retrato de una figura negra

Mientras se radicalizaban las protestas en Estados Unidos y se extendían las declaraciones de condena global , la viralizada campaña #BlackOutTuesday llevó el martes a gran parte de los usuarios de Instagram a publicar solo un cuadrado negro a modo de denuncia y gesto de solidaridad.

Todo comenzó el 25 de mayo, con el reporte de un billete falso de 20 dólares en un almacén. Floyd, un afroestadounidense de 46 años, murió tras haber sido arrestado bajo sospecha de ese caso por la policía en Minneapolis, Minnesota. Luego se difundió un video que muestra a un policía blanco con la rodilla sobre el cuello del detenido durante varios minutos, mientras estaba esposado y boca abajo en el suelo, a la vez que pedía ayuda y advertía que no podía respirar.

"La gente de color está siento traicionada por el sistema. El sistema blanco. Como un caño roto que inunda el departamento de la gente que vive abajo. Este sistema fallido está haciendo su vida miserable, pero no es su trabajo arreglarlo. No pueden: nadie los dejará entrar en el departamento de arriba", -continúa el artista anónimo, de origen británico, que no se expresaba en público desde el homenaje realizado a los médicos y enfermeros que luchan contra la pandemia . "Este es un problema blanco -agrega-. Y si la gente blanca no lo arregla, alguien tendrá que subir las escaleras y patear la puerta".

¿Quién es Banksy? Sólo se sabe que nació en Bristol, donde participó del "boom del aerosol" a fines de la década de 1980. Desde entonces fueron señalados como sospechosos, entre otros, Robin Gunningham, Remi Kabaka y Robert del Naja , líder de Massive Attack.