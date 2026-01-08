Nuevo reconocimiento en España para Leila Guerriero

La periodista y escritora argentina Leila Guerriero fue elegida en España como la ganadora del Premio Cálamo Extraordinario 2025, un galardón que la librería zaragozana Cálamo otorga al conjunto de una trayectoria considerada particularmente relevante en el campo de la literatura y el periodismo narrativo.

A diferencia de la categoría principal, que en esta edición fue para la novela Comerás flores, de la española Lucía Solla Sobral, el Extraordinario no premia un libro específico sino el efecto sostenido de una obra sobre el panorama cultural de habla hispana.

“Leila Guerriero sabe ver la vida y sabe contarla. Puede ser una columna, también una exhaustiva crónica. Una pequeña, hermosa y en ocasiones extraña perla semanal que te toca muy adentro. O una extensa y densa narración que atrapa tu atención de manera inevitable. Cada una de sus obras, perfectos artilugios literarios, está construida con pasión, sapiencia y curiosidad. Leila Guerriero es una periodista y escritora extraordinaria. El Premio Cálamo Extraordinario 2025 es para ella, no podía ser de otra manera”, manifestó la librería en un comunicado.

Este nuevo galardón llega en un momento de gran reconocimiento para la autora: su libro La llamada fue Mejor Libro 2024 por el Premio de la Crítica en Argentina, un galardón que se otorga durante la Feria del Libro de Buenos Aires y puso de relieve la fuerza y la ambición narrativa de ese volumen. El año pasado, Guerriero también fue distinguida con la Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo en reconocimiento a su trayectoria profesional.

Los Premios Cálamo existen desde 2001 y cuentan con tres categorías principales: Libro del Año —escogido por votación de lectores—, Otra Mirada (cuyo ganador fue para el escritor catalán Dani Porta, por su libro Empujar el sol) y Extraordinario, la última pensada para destacar trayectorias o contribuciones singulares al ámbito de la cultura escrita en castellano.

Con este nuevo galardón, Guerriero se suma a una lista de autores hispanohablantes (como el colombiano Juan Gabriel Vásquez, ganador de la edición 2024 del Extraordinario) que han convertido sus obras en referentes del periodismo narrativo contemporáneo.

La entrega de los Premios Cálamo 2025 está programada para fines de febrero en Zaragoza, en el marco de la celebración del 25° aniversario de este certamen.