“Oprobio e ignominia”: en una carta abierta, intelectuales repudian la invitación de Milei al primer ministro israelí

En una carta abierta que se difundió ayer en redes sociales, destacados historiadores, artistas e investigadores como José Emilio Burucúa, Graciela Fernández Meijide, Mariano Llinás, Rubén Chababo, Roy Hora, Hilda Sabato, Hugo Vezzetti y Marcela Ternavasio repudian la invitación del presidente Javier Milei al primer ministro Benjamin Netanyahu a visitar el país a inicios de septiembre. Acusan a Milei de “complicidad con la barbarie”.

En la carta, el primer ministro israelí es descripto como un “criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio” y “uno de los peores dirigentes” actuales.

“Oprobio e ignominia: no son términos del lenguaje político sino del vocabulario moral los que utilizamos para rechazar absolutamente esa invitación”, sostienen los firmantes de esta iniciativa que se da en medio del recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, mientras organismos internacionales e intelectuales denuncian que Israel lleva adelante un “genocidio” en Gaza.

La declaración está inspirada en un artículo del editor y ensayista Alejandro Katz publicado en el diario español El País y en LA NACION, “No en mi nombre, no en nuestro nombre”.

“Dio pie a la expresión de alguna gente para intervenir públicamente sobre el tema -dice Katz a este diario-. En algún momento, Rubén Chababo me envió la noticia sobre la invitación hecha a Netanyahu. Pensé que no debíamos dejar de intervenir; no es tanto, o al menos no es solamente, una cuestión política sino también, quizá sobre todo, una cuestión moral: no puede dejarse sin impugnar una invitación de esta naturaleza, porque implica convalidar las acciones del invitado. Más que convalidar, diría apoyar, entrar en complicidad”.

Katz cree que Netanhayu no viajará a la Argentina. “Aunque por supuesto esta carta no cambie ni la intención ni la decisión de Presidencia al invitarlo, debe quedar testimonio de que hay una zona de la sociedad argentina que no solo repudia los crímenes de Gaza sino también el apoyo que reciben del Gobierno”.

Lila Caimari, Mirta Zaida Lobato, Adrián Gorelik, Lucas Martin y Graciela Silvestri también firmaron la carta de repudio que se reproduce a continuación.

“Carta abierta al presidente de la República Argentina, ante la iniciativa de invitar al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a visitar nuestro país.

Oprobio e ignominia: no son términos del lenguaje político sino del vocabulario moral los que utilizamos para rechazar absolutamente esa invitación.

No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, amenazado con prisión en su propio país si pierde la impunidad que le da el cargo, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio. Así lo afirman no solo destacadas figuras del judaísmo internacional sino también dos relevantes organizaciones israelíes de protección de los derechos humanos.

La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción.

Ante este hecho aberrante, queremos expresar, con firmeza y claridad, nuestro repudio.

Señor presidente: su complicidad con la barbarie mancilla los valores de la dignidad, el respeto y la libertad que esperamos encuentren algún día el modo de volver a imperar entre nosotros”.