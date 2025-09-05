Palmeras en peligro

Peste. Pandemia. Plaga. Tres modos de llamar catástrofes similares (¿en esencia, un mismo desastre?) cuya posibilidad la globalización potencia y cuyas eventuales víctimas no siempre son los seres humanos. Veamos esta foto, toma aérea de una palmera moribunda en la avenida Bulevar Artigas de Montevideo. Están la palmera, su sombra y la sombra de un ejemplar similar, probablemente también afectado. Lo que padecen son los efectos de una plaga: un pequeño insecto, el picudo rojo, originario de zonas tropicales de Asia y regiones húmedas del Indo-Pacífico, se expandió globalmente a través del transporte de materias primas (sobre todo, madera y productos vegetales) y, en el caso de las palmeras uruguayas, se reveló como un suerte de asesino serial. El cambio climático, con inviernos menos severos, no habría ayudado: el picudo rojo completa hasta tres generaciones en un año, coloniza territorio y enciende las alarmas en la Argentina y Brasil.