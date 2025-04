El fiscal Luciani, con dos “funciones” por su libro sobre corrupción

Con un estricto operativo de seguridad, que incluyó la participación de una brigada de antiexplosivos con perros para revisar la sala antes del ingreso del público, el fiscal Diego Luciani presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires su obra Corrupción. Un atentado contra la democracia y los derechos humanos. Estuvo acompañado por el periodista de LA NACION Héctor Guyot y el ensayista Santiago Kovadloff, autor del prólogo.

Además del operativo de seguridad, otro hecho inédito sorprendió en el primer viernes de la Feria abierta al público: los organizadores de la presentación, entre ellos, el editor de Aranzadi, Enrique Gallego, y el propio Luciani, decidieron ofrecer una segunda “función” porque la capacidad de la sala Carlos Gorostiza (120 personas sentadas) se vio desbordada. Como había quedado afuera muchísima gente (un centenar de personas), al inicio del acto, el fiscal de la megacausa Vialidad anunció que la presentación volvería a empezar ni bien terminara la primera.

Y así fue: mientras adentro, Guyot comenzaba a presentar el libro y la trayectoria de su autor, afuera se seguía formando fila para esperar el turno e ingresar en la segunda tanda. Entre los invitados sentados en las primera filas estaba el procurador Julián Ercolini.

Emocionado por la cantidad de colegas, amigos y familiares que se acercaron a escuchar la charla, Luciani presentó a Kovadloff como “un amigo entrañable”. Guyot, el primero de los tres en hablar, festejó la “aparición de un libro trascendente que aborda el mal más grande del país: la corrupción”.

El fiscal Diego Luciani presentó su libro "Corrupción" en la Feria porteña Santiago Filipuzzi

“El autor -dijo el periodista- conjuga una formación teórica profunda, una experiencia práctica importante y un compromiso inquebrantable. Es un hombre que puso el cuerpo ante las amenazas en una de las causas de corrupción más importantes del país: la de Vialidad”. El libro de Luciani, según Guyot, llama “a despertar conciencias”.

A su turno, Luciani presentó a Kovadloff como “una de las mentes más brillantes” del país", un pensador “comprometido con los valores democráticos y republicanos”. Y reveló un “detalle” que conmovió a los presentes: el ensayista le leyó el primer borrador del prólogo de una manera muy especial. “Tuve un anticipo exquisito porque me lo recitó. Lo tengo guardado en mi corazón”.

Después de una gran variedad de agradecimientos a gente clave que hizo posible no solo la escritura del volumen (que fue su tesis de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona y le demandó cerca de tres años) sino también el arduo trabajo de investigación de la megacausa, Luciani dijo que no se trata de un “tratado académico” sino que su objetivo es que “llegue a toda la sociedad”.

“La corrupción es una de las principales causas de pobreza en nuestro país. El corrupto se cree un Robin Hood al revés: le roba a los pobres para enriquecer a los que son corruptos como él”, dijo el fiscal, que traza en el libro un recorrido histórico por los casos más resonantes desde la década de los 90 hacia la actualidad.

Luciani recordó durante su disertación la frase que dijo el expresidente Alberto Fernández en un programa de televisión dos días después de que el fiscal pronunciara su alegato en la causa Vialidad: “Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide”. De esa misma frase partió Kovadloff a su turno: “Sabemos que a Nisman lo mataron. El expresidente no disimuló el rasgo mafioso de su advertencia”, resaltó. “Buscaban quebrarlo pero fue inútil. Luciani no retrocedió. Reivindico la firmeza de sus creencias que ratifican su coraje”.

El libro ya salió en España y se anunció que pronto llegará a las librerías argentinas. Estuvo a la venta afuera de la sala ($32.900) y fueron muchos los que se acercaron al fiscal para felicitarlo y pedirle una firma en el entreacto antes de la segunda presentación.

Natalia Blanc Por