¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? 10 historias mágicas de grandes autores para regalar en Navidad

Esperanza, el genial álbum ilustrado a partir de un poema de Gianni Rodari que publicó este año Limonero, encabeza la lista de libros recomendados para regalar a los pequeños y medianos lectores. En la selección hay títulos nuevos, recién llegados a las librerías, y también otros que me fascinan y se sumaron a mi biblioteca.

Además, un homenaje al autor e ilustrador alemán Wolf Erlbruch, que murió esta semana a los 74 años. Pasen, lean y elijan. Hay muchas propuestas para sorprender a los chicos a la hora de los regalos.

Las ilustraciones de Ballarini reflejan los trazos de acuarelas Gza. Limonero

Esperanza, de Gianni Rodari (Limonero). Esperanza es, justo, lo que todos tenemos por estos días. Esperanza y alegría porque el seleccionado argentino de fútbol, con Lio Messi a la cabeza, llegó a la final del Mundial de Qatar. Y, también, porque se acercan las fiestas de fin de año y ya estamos pensando en los regalos. No lo duden: este poema, que se publicó originalmente en italiano en 1960 como parte de una colección de rimas, canciones y juegos de palabras de tradición oral que llevaba por título Filastrocche in cielo e in terra (Canciones de cuna en el cielo y en la tierra), fue reeditado en 2020, con motivo del centenario del nacimiento de Rodari.

Este año, para la Feria del Libro de Buenos Aires, el sello Limonero lo lanzó en el país en una edición de tapa dura ilustrada por Francesca Ballarini. En la tienda web de la editorial cuesta $4.900 y ofrecen un 10 por ciento de descuento.

¿Qué vas a llevar?, lo nuevo de Pablo Bernasconi Maqueta

¿Qué vas a llevar?, de Pablo Bernasconi (La Brujita de Papel). Novedad de estos días, el nuevo libro escrito e ilustrado por el autor de El infinito fue publicado en una primera versión por Unicef en el marco de una campaña por la alimentación saludable.

Los personajes de Bernasconi preparan un viaje Gza. La Brujita de Papel

Narrado por un oso que está por emprender un viaje, cuenta (siempre con humor) qué llevan como vianda los animales que se suman a la travesía. Algunos cargan con frutas y verduras; otros, con golosinas, snacks, aderezos. Para saber qué pasa y si logran arrancar con tanto peso (o cómo logran resolver el problema en equipo) van a tener que leer el libro hasta el final. Ideal para lectores iniciales, cuesta $3.690.

El viaje especial de Aduki y sus amigos Maqueta

Aduki, de Ivanke y Mey (Catapulta). Salieron dos nuevos títulos de la serie protagonizada por mi marciano favorito. De piel color rosa chicle, en Un paseo muy especial, Aduki vive experiencias nuevas como probar el helado y, también, sentirse excluido por raro. Es que el personaje tiene una flor en la cabeza (que es el corazón, pero los terrícolas que no lo conocen no lo saben). Por suerte, al papá se le ocurre una gran idea.

Aduki: Un enojo gigante Maqueta

En Un enojo gigante, Aduki se pone súper colorado de la bronca porque uno de los chicos de la escuela lo acusa de mentiroso. Además de rojo, se vuelve gigante: es el tamaño de su enojo. Recomiendo los dos para compartir con los más chicos de la casa. Cada uno, $3290.

Sr. Unicornio, de Angélica del Campo y Alberto Montt (La Editorial Común). En su primer libro conjunto, la autora argentina y el ilustrador chileno se meten nada más y nada menos que con los unicornios. Claro que no con uno cualquiera sino con uno muy especial. Ya desde la tapa vemos que el Sr. Unicornio tiene una mirada como desbordada que refleja muchas ganas de hacer lío. Ah, me olvidaba de contarles que no interesa para nada hacer amigos. Hasta que conoce a Lucy, claro. Precio: $2800 (más barato que un unicornio de peluche, señores y señoras).

Un señor unicornio con mucho carácter Maqueta

Para allá, para allá, de Istvansch (AZ). “Sigue la flecha”, propone el nuevo libro de la serie Istvansch. Y, conociendo al autor e ilustrador, bien podría decir “andá´pá´ya”. Recomendadísimo para mentes flexibles y descontracturadas, invita a jugar con frases e ilustraciones a partir de consignas como “camina”, “vuela”, “repta”. Hay que estar bien atentos porque, por momentos, es necesario girar el libro para no “caerse” del relato. Al activar el código QR de la contratapa se puede escuchar la versión narrada. Precio: $ 1500.

Ojo al piojo con el tío Yoyo Maqueta

El tío Yoyo, de Franco Vaccarini (Sigmar). Las primeras vacaciones, en la infancia, lejos de los padres es una aventura inolvidable. Lo puede comprobar el narrador y protagonista de esta historia misteriosa narrada con maestría por Vaccarini. Entre costumbres y ruidos del campo, una antigua biblioteca repleta de clásicos universales y un cuarto secreto con acceso prohibido, Ariel y Romy (amigos desde los 3 años) inventan relatos de terror e intentan descubrir la razón del extraño comportamiento del tío Yoyo. Una novela atrapante para chicas y chicos que disfrutan de la lectura en los ratos libres. De la colección Libélula, cuesta $5600.

Serapio pierde un diente, de Verónica Álvarez Rivera (El Ateneo). ¿Sabían que a los cachorros de monstruos también se les caen los dientes de leche? Sí, aunque tengan cuatro ojos y piel rugosa, los monstruitos cambian la dentadura al igual que los humanos. Claro que tienen sus propias versiones de El ratón Perez, El hada de los dientes y demás personajes fantásticos. Todo eso lo cuenta la autora, con mucho humor, en este libro para leer a chicos valientes. Con ilustraciones monstruosas de Juan Chavetta, se consigue en librerías por $2990.

Bonus track

Homenaje a un gran autor e ilustrador

Esta semana murió, a los 74 años, el célebre escritor e ilustrador alemán Wolf Erlbruch. Colegas y admiradores de todo el mundo lamentaron en redes sociales la partida del ganador del prestigioso Premio Astrid Lindgren en 2017. Entre ellos, la argentina Isol, que escribió en su muro de Facebook:

“Amor e inspiración, el gran artista Wolf Erlbruch se nos ha ido a dibujar el cosmos. Esta foto me la mandó cuando gané el Astrid Lindgren, un mensaje muy amoroso y generoso, atesorado para siempre, ya que es el ilustrador que más me inspiró a elevar mi nivel de juego artístico en los libros. Era el 2013, y me decía que los años pasaban muy rápido, ¡y que ya era abuelo! Gracias, gracias por haber estado, querido Wolf. Una gran luz”.

Wolf Erlbruch y eso que tiene el topito en la cabeza Barbara Fiore Editora

Dos de sus mejores libros que se consiguen en el país

La gran pregunta (Libros del Zorro Rojo; $2640). Publicado en 2003, este libro álbum del autor alemán fue editado en español en 2016. Con frases cortas y simples, el escritor e ilustrador plantea respuestas sencillas a una gran pregunta filosófica: ¿para qué venimos al mundo? Lo interesante es que la respuesta cambia según el personaje: entre los que responden hay animales (un gato, un perro, un conejo, un pájaro), personas (una abuela, un soldado, un marinero, una madre) y elementos como una piedra. Una de las respuestas más interesantes la aporta la muerte: “Estás aquí para amar la vida”.

El topito que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, con texto de Werner Holzwarth e ilustraciones de Erlbruch. Un cuento desopilante de 1989, que fue traducido a muchísimas lenguas. En 1999 se estrenó en Alemania una versión en formato musical que tuvo gran éxito. La edición de Libros del Zorro Rojo que se editó en la Argentina tiene traducción de Sebastián Vargas y se consigue por $3490. La historia del topo que busca al responsable del “regalo” que le cayó en la cabeza puede resultar escatológica para algunos grandes. Pero a los chicos les resultará muy divertida.