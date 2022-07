Un Pregonero de Honor para el gran Istvansch por promover la lectura en la infancia

La Feria del Libro Infantil y Juvenil cumple este año tres décadas de vida y las celebra con el regreso triunfal a la planta baja del Centro Cultural Kirchner hasta el domingo 31. Como ya es tradición, la Fundación El Libro entrega en el marco de la feria los premios Pregonero en reconocimiento a aquellos que trabajan por la difusión de la lectura en la infancia y adolescencia. Entre las doce categorías distinguidas está la del Pregonero de Honor, que en esta oportunidad ganó el escritor e ilustrador Istvansch.

Contento y emocionado por el premio (y por haber sido elegido por los jurados Adela Basch, Julieta Botto, Gabriela Pérez y Nora Lía Sormani), el autor integral, pionero en la creación de libros-álbum en la Argentina, dijo a LA NACION: “Este Pregonero me parece muy importante y me llena de orgullo. No puedo creer la cantidad de instituciones que me postularon; entre ellas, ADA (la Asociación de Dibujantes Argentinos). Soy ilustrador, escritor, narrador, docente, hago performances, investigación y ensayos teóricos. Pero algo que nos pasa a quienes empezamos a trabajar en el mundo editorial desde la ilustración es que resulta difícil que nos reconozcan como autores. Yo empecé ilustrando libros; mi estilo de trabajar con recortes de papel llamó la atención y me instalé en ese lugar. Muchas veces sentí que el espacio que tengo desde la ilustración como divulgador queda invisibilizado, aunque estoy constantemente haciendo promoción de la lectura. Por eso me parece tan importante el premio: reconoce a alguien que hace treinta años se dedica a difundir la imagen y el texto y cómo la imagen construye lectura. Eso es pregonar”.

Ilustración de Istvansch del libro "Manos de viento"

Ausente con aviso en el acto de este viernes a las 18.30 en el Salón de Honor del CCK porque se encuentra en Córdoba (se enteró de la buena noticia cuando ya había viajado, por primera vez desde la peor parte de la pandemia), el autor de libros como ¿Has visto? y Detrás de él estaba su nariz, hará (fiel a su estilo histriónico) una participación virtual sorpresa. Será un acto performático relacionado con el libro Avión que va, avión que llega que creó junto a Laura Devetach. Reúne poemas de la autora e ilustraciones de Istvansch en páginas que se pueden plegar para formar avioncitos de papel. Recibirán el premio (una escultura) y el diploma en su nombre Roberto Arguello, de la escuela Juan Bautista Alberdi, y Poly Bernatene, presidente de ADA, dos de las instituciones que lo postularon.

Nominado en varias oportunidades al prestigioso premio de literatura infantil y juvenil Astrid Lindgren, que otorga el gobierno de Suecia en homenaje a la autora del clásico libro para chicos Pippi Calzaslargas, Istvansch (seudónimo creado a partir de la unión de Istvan Schritter, su nombre y apellido) es descendiente de húngaros, nació en Madrid en 1968, creció en San Jorge, provincia de Santa Fe, y vive en Buenos Aires desde los 18 años. Es autodidacta, se define como autor integral y, como editor de Ediciones del Eclipse (sello pionero en libros ilustrados narrativos que cerró poco antes de la pandemia), creó la primera colección de libros álbum que salió en el país.

Imagen interior de "Abel regala soles", de Istvansch

En 2002 y 2004, fue nominado al otro premio internacional de LIJ: el Hans Christian Andersen. Autor de más de cuarenta títulos para el público infantil, escribió también textos teóricos sobre el género. Entre ellos, el ensayo La otra lectura, las ilustraciones en los libros para niños. Al igual que sus colegas Isol y Pablo Bernasconi, Istvansch suele exhibir los originales de sus ilustraciones y collages en muestras que cuentan con instalaciones y talleres que parecen stand ups.

Los otros Pregoneros 2022 son:

-Institución: Espacio de Literatura Infantil y Juvenil (EDELIJ), de Mendoza.

-Especialista: el autor, docente y director teatral Rodrigo Ures, de Buenos Aires.

-Narradora: Alejandra Alliende, de Buenos Aires.

-Periodismo gráfico: Daniela Azulay, de Buenos Aires.

-Periodismo radial: Letras inquietas, de Buenos Aires.

-Divulgación en televisión: Seguimos educando, Canal 7 TV Pública.

-Comunicación digital: Revista Catalejos, de Mar del Plata.

-Biblioteca: Ruca Trabún, de San Martín de los Andes.

-Librería: Palito, de Mar del Plata.

-Teatro: Cuentos a cuerda, de Buenos Aires.

-Especial: Canal Pakapaka