Regalar libros es regalar historias, fantasía, emociones e imaginación. Con el Día del Niño en la mira, seleccionamos títulos para distintos gustos, edades y bolsillos con precios desde menos de dos mil pesos a ediciones especiales de colección.

Harry Potter edición especial, de J.K. Rowling (Salamandra; $10999). Entre todas las ediciones de la exitosa saga de Rowling que se consiguen en las librerías locales, esta es especial y limitada. Tiene ilustraciones del archivo de la autora británica, material adicional y tinta interior violeta.

A 25 años de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, que se publicó por primera vez en español en 1998, Salamandra celebra el aniversario con estos ejemplares que traen las ilustraciones de Johnny Duddle en la cubierta. Una nueva presentación para la historia del niño mago, cuya saga ha vendido más de 500 millones de ejemplares, se ha traducido a 80 idiomas y ha inspirado ocho películas súper taquilleras.

El nuevo cuento de Burundi, de Pablo Bernasconi, viene en una caja con un oso polar de regalo Gentileza Catapulta

De osos dormidos y hogares perdidos, de Pablo Bernasconi (Catapulta; $15990). Un cuento de Burundi, la serie creada por Bernasconi, que trae un regalo muy especial para los más chicos de la casa: un muñeco de peluche del protagonista de la historia, un oso polar que se queda dormido en el Polo Norte y aparece lejos, muy lejos. Por suerte, se encuentra con Mono, otro personaje ya conocido por los seguidores de la saga, que se propone ayudarlo a encontrar su casa y su familia. Para leer, jugar y seguir leyendo.

Hipo no duerme (La Brujita de Papel, $4590). También de Bernasconi, este nuevo libro que salió en agosto es una opción más económica que el anterior y vuelve a poner en escena a Hipo, un entrañable personaje creado por el autor e ilustrador hace 16 años. En esta segunda aventura, Hipo acompaña a los más chicos a la hora de dormir. Y seguro serán varios los mini lectores que se sentirán identificados con el protagonista que no quiere dormir porque dice que es aburrido. Recomendado para compartir con chicos desde los 3 años, el texto está impreso en imprenta mayúscula y con una tipografía amigable para lectores con dislexia.

Piñatas, de Isol (Fondo de Cultura Económica; $1990). La filial local de la editorial mexicana ofrece para el Día de las Infancias una serie de libros excelentes a un precio de regalo. Entre ellos, este libro de Isol narrado por un nene tímido que va a un cumple sin ganas y, sin querer, termina adentro de “la ciudad de las piñatas rotas”. “Aquí llegamos las piñatas después de haber cumplido nuestra misión: nacemos para ser rotas, y tenemos un tiempo limitado para lograrlo. Luego de rompernos, ¡venimos aquí a festejar!”, le explica. El chico le hace preguntas para tratar de entender un poco ese extraño mundo.

Otros títulos infantiles de FCE en oferta

Camino a casa, de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng ($1990). Poético y metafórico, este libro álbum de los autores colombianos ganó el concurso A la Orilla del Viento. Un león acompaña a una nena en su solitario camino de regreso a la casa familiar en una ciudad que podría ser alguna capital latinoamericana. La composición de esa familia (la ausencia, en este caso) se revela al final, a través de un portarretrato: en esa imagen feliz aparecen los dos padres con sus hijos. En las páginas anteriores, sólo hay una mamá.

¡Gracias, señor viento!, de Edouard Manceau ($1990). De la serie Los Primerísimos, este libro del autor e ilustrador francés es ideal para chicos en etapa de jardín inicial. Sencillo y entretenido, cuenta una historia breve que invita a leer, jugar e imaginar con animales y papeles de colores que mueve el viento.

Warren XIII, de Tania del Río y Will Staehle (Capicúa; $4199). Warren, el botones de un antiguo y extraño hotel que debe resolver una serie de misterios que lo rodean, volvió en dos ediciones de tapa blanda. En el primer volumen, El ojo que todo lo ve, de portada colorada, el protagonista debe encontrar un objeto con poderes mágico llamado El ojo que todo lo ve. Y lo peor del caso es que debe hallarlo antes de lo haga su tía, la villana de esta historia. En El bosque de los suspiros, de tapa verde, Warren se enfrenta a un personaje siniestro, Worrin, que quiere controlar el hotel, el único que lleva a los huéspedes a viajar por el mundo. Lástima que, por un extraño error, esta vez quedaron todos varados en un bosque tenebroso. Dos historias geniales para amantes de los libros de intrigas y misterio.

¿Dónde dejar a mi hermanita?, de Pablo Picyk (Limonero; $6800). La pregunta que da título a este nuevo libro álbum es la que se hace la narradora de la historia que está un poco celosa de la beba que acapara la atención de mamá y papá. Con muchas ganas de despejar el camino de llantos y pañales, se le ocurren muchos lugares donde podría dejar a su hermanita. Al menos, por un rato, claro.

La huerta del señor hurón y don conejo, de Elle van Lieshout, Erik von Os y Marije Tolman (Pípala, $7900). Esta novedad del sello infantil de Adriana Hidalgo es ideal para pequeños lectores. Los autores y la ilustradora nos ofrecen un cuento en rima y con humor, con dibujos sobre escenarios de colores, que va a fascinar a los más chiquitos. Se puede armar combo para la primera infancia con otro título editado por Pípala: Toto construye, de Gunilla Wodel ($3500), un libro de cartoné de formato cuadrado que nos presenta a un nene que quiere ser carpintero.

Se duerme, se despierta, de Nicolás Schuff y Mariana Ruiz Johnson (Lecturita Ediciones, $5900). Novedad de la colección Así y Asá, este libro precioso que narra con frases breves y dibujos las peripecias de algunos animales que nunca amanecen en donde se durmieron también es perfecto para los más chiquitos. Y se lleva de maravillas con De día, de noche, del mismo autor e ilustradora, que también cuesta $5900.

Mundialito Tricampeón, de Carolina Salvini (Planeta Junior, $4600). Juegos, actividades, desafíos, diseños de camisetas y mucho más en este álbum que invita a chicas y chicos a revivir los intensos días del último mundial de fútbol a través de trivias, ilustraciones para colorear y datos sobre la Scaloneta.

Elige tu propia aventura: Antártida, de Lily Simonson (Artemisa; $ 2980). Con 25 finales diferentes, el título 23 de una serie que me fascinaba en mi infancia y que volvió en los últimos años nos invita a tomar decisiones, asumir riesgos y contar(nos) distintas historias alrededor de una misma trama. Una gran opción para chicas y chicos que disfrutan de los relatos breves y de los desafíos.

Para leer y escuchar

Ana no duerme (Criatura Editora; $3800). La editorial uruguaya Criatura distribuye en la Argentina tres libros que ilustran “himnos” de autores emblemáticos de ambos lados del Río de la Plata: Ana no duerme, de Luis Alberto Spinetta; Crece desde el pie, de Alfredo Zitarrosa, y El día que me quieras, de Gardel y Le Pera. Todas las letras elegidas se leen como poesía. Y la de Spinetta, en particular, es bellísima. Es un libro ilustrado por Claudia Prezioso que propone un recorrido por la letra a partir de unos tiernos dibujos que crean un marco fantástico para la historia.

“Ana no duerme/ espera el día/ sola en su cuarto/ Ana quiere jugar/ sobre la alfombra/ toca su sombra/ cuenta las luces/ mira la gran ciudad”. Trae, además, un disco con una versión del tema interpretado por Samantha Navarro, junto a Nacho Mateu en bajo, Javier Cardellino en percusión y Juan Pablo Chapital en guitarras. Poesía para leer y cantar. Se puede escuchar en este enlace.

Bonus track

Fin de semana en la Usina del Arte

El sábado 19 y el domingo 20, en la Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca) habrá shows de música, títeres y teatro, recorridos lúdicos por el edificio para descubrir sus secretos, narraciones, actividades exclusivas para la primera infancia, talleres gastronómicos, talleres artísticos, juegos y deportes.

Actividades en el Moderno

Desde el sábado 19 al lunes 21, desde las 11.30, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350), chicas y chicos pueden disfrutar de propuestas culturales y artísticas gratuitas. El programa incluye conciertos, talleres de creación de instrumentos y títeres, de dibujo, de confección de textiles, de experimentación sensorial, recorridos por el museo, espectáculos de música y actividades accesibles, a cargo del equipo educativo del Moderno y artistas invitados.

