¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Por culpa de un hilo, de una hoja (y de Romeo y Julieta)

Una novela para adolescentes que cuestiona con humor la tragedia de Romeo y Julieta y otra que narra una historia con secretos y misterios. Cuentos súper breves y divertidos para leer al paso. Una historieta para chicas y chicos con desafíos insertos en la trama. Y un álbum poético que plantea hermosas contradicciones. Esta semana seleccionamos siete libros para distintas edades e intereses. En el bonus track: un club literario en el Centro Cultural de la Ciencia y un taller de dibujo inspirado en sonidos. Pasen y lean.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en la versión de "Romeo y Julieta" dirigida por Franco Zeffirrelli.

Romeo y Julieta y yo, de Paula Prengler (Cúmulus Nimbus). Una novela súper recomendada para (pre)adolescentes, que van a disfrutar de la ironía y el humor de la protagonista: Nati está en el secundario, es hija única y tiene pocos amigos. Mientras sufre en silencio porque su mamá está en tratamiento médico y su papá no puede lidiar con todo lo que eso implica, la joven empieza a leer Romeo y Julieta, de Shakespeare, obligada por la profesora de Lengua. Esa lectura, que al principio detesta y luego la lleva a plantearse distintas cuestiones personales y familiares, la acompaña en un momento difícil. Es un gran acierto de la autora hablar de temas delicados, como la enfermedad, en términos realistas sin dramatizar ni caer en golpes bajos.

En la punta de la lengua, de Iris Rivera (Alfaguara). Celebro la reedición de este libro juguetón que me encanta. Ilustrado por O’Kif, reúne un montón de relatos cortos tan divertidos como disparatados: relatos que, además, dejarán pensando a los pequeños lectores, ya que la autora plantea cuestiones como si las plantas Pensamiento se llaman así porque piensan o porque te invitan a pensar. Con escenas planteadas como viñetas sueltas, el libro incluye el cuento que le da título: es mi favorito.

"En la punta de la lengua": cuentos juguetones de Iris Rivera

Yanay, de Nella Gatica (Gerbera). Breve, tierno y con ilustraciones preciosas, este relato narra una historia de amistad en la infancia. Dos nenas de unos siete años (la narradora y Yanay) se hacen amigas y comparten tardes de juegos ente risas, árboles y barro, con el que crean animales “con ojos de piedras y pájaros cubiertos con plumas”. Un día, Yanay se va sin dejar rastro y desconcierta a la protagonista que aprende, con esa amistad fugaz, sobre trabajos temporales y migraciones.

Ilustración creada a partir de la tapa de "Yanay", de Nella Gatica

Noni y el complot de las flores, de Sole Otero (Hotel de las Ideas). Un cómic para chicas y chicas con guion y dibujos de la ilustradora argentina radicada en Francia. Está protagonizado por una joven que vive en la selva y una mañana, al despertar, advierte que está sola y que algo ha cambiado. Intrigada, sale a recorrer el terreno en busca de pistas. En el camino aparecen paisajes, flores extrañas y algunos desafíos que los lectores podrán intervenir, ya que están planteados como juegos. Hay escenas similares para encontrar siete diferencias, un laberinto para buscar la salida, una imagen subterránea repleto de objetos para identificar y un campo florido para recorrer sin aplastar las plantas, entre otras propuestas entretenidas que Otero logra incluir en la trama de la historia. Ideal para compartir en vacaciones o durante un viaje.

Soy hoja, de Angelo Mozzillo y Marianna Balducci (Abrazandocuentos). Un precioso libro creado a cuatro manos por el autor nacido en Milán y la ilustradora oriunda de Rimini. Con escenas ilustradas a toda página y frases muy breves, el narrador refleja sensaciones, estados de ánimo y contradicciones. “Un día soy viento/ Un día no sé qué siento”. “Un día descubro/ Un día me aburro”. Y así. Presten atención a las hojas de árboles que aparecen en cada escena.

Todo lo que puede pasar por culpa de un hilo (y un limón) Gentileza Lecturita Ediciones

Por culpa de un hilo, de Laura Wittner y Pablo Picyk (Lecturita Ediciones). Me fascina este disparatado cuento de Wittner ilustrado por Picyk. Todo empieza cuando se rompe el hilo de una bolsa y se cae un limón. A partir de eso, la autora cuenta con humor todo lo que puede pasar en una situación así. No les voy a adelantar nada porque no tendría gracia, pero les digo que pasa de todo. Una gran muestra de cómo se puede crear una historia genial a partir de un acontecimiento simple y cotidiano.

Los nuevos, de Norma Huidobro (Norma). Novela juvenil de la colección Zona Libre que combina un misterioso asesinato, una extraña desaparición y la llegada al pueblo de dos jóvenes que buscan, supuestamente, “historias entretenidas” para escribir artículos periodísticos. Como en las buenas tramas del género negro, nada es lo que parece. Detrás de cada personaje hay uno (o varios) secretos. La autora de la serie infantil Los casos de Anita Delmore, entre otros títulos, ofrece un relato apasionante, repleto de intrigas y descubrimientos. Es uno de esos libros que no se pueden soltar hasta el final y ahora integra la lista 2022 de los cien títulos recomendados por la Fundación Cuatrogatos.

Bonus track

Para exploradores literarios

El Centro Cultural de la Ciencia organiza un club científico de exploración literaria para participantes de 8 a 12 años. Coordinados por Alina Sarli y Cristina Macjus, los encuentros se realizan los jueves de febrero, a las 17.30 y proponen desafíos para explorar información científica sobre plantas y animales y, a través de la literatura, entrar en mundos fantásticos como la poesía, el cuento, la historieta y el fanzine. Gratis, con inscripción previa.

Los exploradores literarios en acción en el Centro Cultural de la Ciencia Pablo Dondero MINCYT

Criaturas sonoras

Este sábado, a las 16, en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (Av. San Juan 328), Isabel Orúe y Santiago Bustos coordinarán un jam de dibujo para chicos de entre 6 y 10 años. Gratuito, el taller propone crear criaturas fantásticas con la técnica de collage a partir de la experimentación con sonidos. Requiere inscripción previa en la web del MACBA.