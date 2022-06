¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Seis libros ilustrados para compartir en familia

Mañana es el Día del Padre y, para celebrarlo con lecturas compartidas, recomendamos historias ilustradas para distintas edades que presentan distintos perfiles de papás: hay uno que “pinta palabras”, otro que construye un futuro junto a su pequeña hija, otro que parece “intermitente”. Además, la historia de un pequeño príncipe japonés y dos entregas más de la mítica historieta Los escorpiones del desierto, de Hugo Pratt, y dos propuestas culturales para el fin de semana.

Mi papá es un tlacuilo, de Sandra Siemens y Amanda Mijangos (Lecturita Ediciones). Elegido como uno de los mejores libros infantiles del año 2021, en la selección tradicional de la Biblioteca Pública de Nueva York, este cuento ilustrado acerca a los lectores hispanos a un oficio del antiguo México. “El oficio de mi padre es el más lindo del mundo, porque los tlacuilos pintan palabras”, dice la narradora al principio. Un apasionante viaje cultural que nos conduce de historia en historia y nos invita a imaginar cómo se pintan las palabras.

Una historia apasionante para grandes lectores Gentileza Lecturita

Lo que construiremos, de Oliver Jeffers (Fondo de Cultura Económica). Dedicado a su hija Mari, es un libro que mira e imagina el futuro. Y esa premisa queda clara desde el subtítulo, “Planes para nuestro futuro juntos”. “Lo que construiremos trata sobre la idea de una imaginación compartida donde yo construiré su futuro y ella construirá el mío”, dice Jeffers, que sintió “algo muy poderoso al escribir un libro para una relación futura y toda la esperanza y el potencial de todo lo que está por venir”.

Oliver Jeffers le dedicó el libro "Lo que construiremos" a su hija Prensa Filba

Un papá intermitente, de Magela Demarco y Caru Grossi (La Brujita de Papel). ¿Qué es un papá intermitente?, se pregunta la narradora. “Es un papá que a veces está y a veces no, que aparece y desaparece, que se prende y se apaga”, le contesta su amiga Marita. Y enseguida ella piensa en las lucecitas del árbol de Navidad. Para enfrentar la angustia que a veces le genera la desconexión del padre (“Cuando está en modo apagado”), Marita dibuja. Es un recurso que le enseñó la madre para los momentos en los que “la ausencia aplasta más que un elefante y ocupa todo el cuarto”. Un cuento ilustrado para pequeños lectores que habla sobre un tema muy común pero poco transitado en los libros infantiles actuales. Al final, la autora invita a dibujar lo que cada uno quiera “sacar afuera”.

Un papá con delantal, de Magela Demarco (Editorial Bellaterra). De la misma autora, este libro sobre igualdad de género, ilustrado por Andrea Bianco, cuenta una historia con humor a través de la mirada de una nena. Ya desde el título y la ilustración de tapa, donde se ve a un hombre a cargo de la limpieza del hogar familiar, el libro cuestiona los roles tradicionales sobre las tareas supuestamente femeninas y masculinas. “Me gustó esto de jugar con la idea de que sea un señor (que se llama Amador y en catalán es Salvador) a quien la mamá contrata para hacer las tareas del hogar, porque es algo que no pasa en la realidad, o al menos en la Argentina, donde las personas que uno contrata para trabajar son mujeres. Y, a decir verdad, no son muchos los hombres que barren, pasan el trapo, hacen las camas, limpian los vidrios, lavan la ropa, ordenan la casa, hacen las tareas con las hijas y los hijos, los llevan al médico... A lo sumo hacen una cosa o dos cosas de todas esas, pero la mayoría las seguimos haciendo las mujeres, además de salir a trabajar, claro”, dice la autora. “Empezar a mostrar es empezar a poder ver –agrega Demarco–. No es mía la frase, está en el libro Cómo criar hij@s no machistas. Me gusta mucho porque creo que es un paso hacia adelante para comenzar a concientizar las cosas que están naturalizadas y que, sin embargo, no tienen nada de natural”. Ideal para leer en casa y compartir en familia.

Una escena del libro "Un papá intermitente"

El puente del rey, de José Sanabria y Ayako Kato (El Ateneo). Una historia ambientada en el antiguo Japón, con un pequeño príncipe (un poco caprichoso y bastante sobreprotegido) que tiene un “probador” real que pone el cuerpo por él. Es su trabajo, claro, pero Rio se divierte y aprende con cada experiencia: desde probar la comida hasta los juegos, el agua del baño, las clases, andar a caballo. Pasa el tiempo y el príncipe Hiroshi crece, pero llegan las desgracias: guerra, destrucción, muerte. ¿Estará preparado para gobernar? Con preciosas ilustraciones de la artista japonesa Ayako Kato, este libro escrito por Sanabria (autor integral que nació en Colombia, pero reside hace tiempo en la Argentina y tiene una escuela de ilustración en Buenos Aires) nos habla mucho más allá que de antiguas tradiciones: nos habla del miedo al riesgo y a los desafíos, a afrontar las experiencias que nos propone la vida.

Los escorpiones del desierto. Tomo 2, de Hugo Pratt (Fondo de Cultura Económica). Salió el segundo volumen de la serie que rescata la mítica historieta del autor del Corto Maltés que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. La edición reúne el capítulo tercero, “Palas Dancalí”, y cuarto, “El salón del Martini seco”. No dejen pasar esta oportunidad de conocer la obra de Pratt o de volver a leer esta célebre novela gráfica por entregas.

Bonus track

Cuentos en el Bellas Artes

Este sábado y domingo, a las 17, el Museo Nacional de Bellas Artes invita a las familias a sumarse a la propuesta “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección. Gratis. Informes en este enlace.

"Varieté al Sur" Flia Ferraris

Festival de títeres y teatro en Catalinas

El Grupo de Teatro Catalinas Sur organiza su tradicional festival de títeres y teatro con espectáculos para todas las edades y entrada a la gorra (que pueden reservarse a través de Alternativa teatral). La programación está integrada por los dos espectáculos que están en cartel en el Galpón, Carpa Quemada (clásico del grupo, parte de la trilogía histórica que iniciaron Venimos de muy lejos y El Fulgor Argentino) y Con ojos de pájaro, la nueva propuesta de títeres para toda la familia, más dos espectáculos de títeres de Córdoba, Bruno Bombero (de la compañía Teatro de ilusiones animadas) y En una canasta (de Ulularia Teatro), un unipersonal de Gonzalo Guevara que combina títeres y teatro, El Lazarillo del Riachuelo, y una varieté que reunirá en una misma velada diversos artistas y números de artes circenses y escénicas. Sábado y domingo, en El Galpón de Catalinas (Av. B. Pérez Galdós 93, La Boca).