Día del Padre. Libros sin fecha de vencimiento y de todos los talles para regalar

Llega el Día del Padre y, a diferencia del bienio pandémico, en esta oportunidad la celebración presencial está asegurada. Aquellos que quieran agasajar a padres y otras figuras paternas pueden aprovechar la promoción del Banco Provincia, que este sábado ofrece hasta un 30% de reintegro y hasta 4 cuotas sin interés en librerías adheridas. También se pueden canjear los chequelibros cosechados en la reciente Feria del Libro de Buenos Aires. En la plataforma LiBooks, de LA NACION, se ofrece envío gratis de ejemplares, tres y seis cuotas sin interés y, con la primera compra, un 10% de descuento. La mayoría de los libros no tiene fecha de vencimiento y hay “talles” para todos los gustos.

Además, en las páginas web de varias editoriales argentinas -como Fiordo, Galerna, Colihue, Imaginador, Edhasa, Godot, El Ateneo, Sudestada, Corregidor, entre otras- se pueden encontrar descuentos, promociones, ofertas y packs de libros a precios muy razonables para los tiempos inflacionarios que corren. Muchas librerías hacen un 10% sobre el precio de venta al público; es cuestión de animarse a preguntar.

"Atlas mundial de camisetas", un seleccionado de imágenes y anécdotas sobre los mundiales de fútbol

Atlas mundial de camisetas (Planeta, $5900)

Cuatro periodistas -Cune Molinero, Pablo Aro Geraldes, Agustín Martínez y Sebastián Gándara- y el guionista Alejandro Turner trabajaron en este atlas donde están las camisetas de las selecciones de fútbol de todos los países del mundo que participaron en mundiales, incluso aquellos que cambiaron de nombre o dejaron de existir, como Yugoslavia y Alemania Federal. El libro, ilustrado con fotografías de los campeonatos mundiales y las camisetas (incluso las de los arqueros), está dedicado a Diego Armando Maradona y comienza con el Mundial de Uruguay en 1930, sigue con el de Italia en 1934 (bajo la supervisión de Mussolini), pasando por el de Argentina en 1978 (supervisado por la Junta Militar), hasta llegar al Mundial de Rusia 2018. “Confiamos en que a través de estas páginas hayamos logrado organizar el relato de más de 150 años de vida de los colores del fútbol mundial, atravesando la historia, las leyendas y las rarezas que les dieron vida”, se lee en las instrucciones de uso de este gol de media cancha en forma de libro. Para esperar sin ansiedad el comienzo del Mundial de Qatar.

Portada de "No salgas de noche", thriller psicológico protagonizado por la hija de un asesino serial

No salgas de noche, de Stacy Willingham (Motus, $2750)

Un debut auspicioso en el género del thriller psicológico, que se lanzó en Estados Unidos en enero de este año. La primera novela de Willingham fue elogiada por Karin Slaughter y Peter Swanson, y cuenta la historia de Chloe Davis, hija de un asesino serial que mató a seis niñas en un pueblo de Luisiana. Veinte años después, Chloe es psicóloga, adicta a los ansiolíticos, y está a punto de casarse; de pronto, en Baton Rouge empieza una sucesión de asesinatos de adolescentes, chicas a las que Chloe conoce. ¿A su padre le ha salido un imitador? “Cada asesino en serie tiene su firma. Como el nombre garabateado en un cuadro o un detalle secreto insertado en las escenas de una película, los artistas desean que su trabajo sea reconocido, inmortalizado. Recordado después de su muerte”, se lee, avanzada la novela. (Con traducción de Carmen Bordeu)

La primera novela de la serie de Easy Rawlins, "El demonio vestido de azul"

El demonio vestido de azul, de Walter Mosley (RBA, $2499)

Primera entrega de la serie protagonizada por Ezekiel “Easy” Rawlins, un veterano de guerra negro que se convierte en investigador privado, y que fue llevada al cine por Carl Franklin, con Denzel Washington como el detective. Ambientada en un barrio negro de Los Ángeles en 1948, la novela narra la búsqueda de una mujer blanca habitué de clubes de jazz. ¿Un detective como él puede ir tras la pista de sospechosos blancos? “Pensar en pagar la hipoteca me recordó el jardín delantero y la sombra de mis árboles frutales en el calor del verano. Sentí que yo valía tanto como cualquier hombre blanco; pero si ni siquiera era dueño de la puerta de mi casa la gente me miraría como a un pobre mendigo con la mano estirada”, razona el protagonista. A esta novela de Mosley le siguieron varios títulos con Rawlins como héroe. La edición de RBA, de tapas duras y sobrecubierta, merece un lugar en la biblioteca paterna. (Con traducción de Rosa Corgatelli)

Portada de "Messi. El genio completo"

Messi. El genio completo, de Ariel Senosiain (El Ateneo, $1999)

Para hacer el precalentamiento, en vísperas del Mundial de Qatar. El autor, periodista deportivo, entrevistó a más de setenta figuras -de Jorge Messi, padre del jugador, al expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, pasando por el recordado director técnico Alejandro Sabella- para componer el perfil del ídolo, capitán de la selección argentina. “De su promesa antes de la primera convocatoria al húngaro que lo hizo echar en el debut. De Blatter al querido Alejandro Sabella. Del ‘lo damos vuelta’ en Quito a las bravas tardes en Bronnitsy. Todo con el deseo de que falte el mejor capítulo”, tuiteó el autor en 2020, al presentar la primera edición de su trabajo, cuando el subtítulo era El genio incompleto. En la nueva edición ampliada, el prefijo “in” aparece tachado. Tiene un prólogo de Martín Caparrós y una entusiasta recomendación de Ezequiel Fernández Moores: “Claramente es uno de los mejores libros sobre Messi”.

"Brevísimo curso de derecho para no abogados. La Constitución explicada para entender", de Gustavo Arballo

Brevísimo curso de derecho para no abogados. La Constitución explicada para entender, de Gustavo Arballo (Siglo XXI, $2690)

Publicado en la colección Derecho y Política, el libro gira en torno a la Constitución y el “invento” de los derechos, la distribución de poderes y el universo de leyes, juicios y códigos. “El ‘no abogado’ interpelado en el título va a salir de ahí sabiendo cosas que no sabía y tal vez dándose cuenta de que cosas que ‘sabía’ en realidad no eran (tan) así -escribió el autor en su blog ‘Saber leyes no es saber derecho’-. También es un libro de confluencias, como somos nosotros: hay cameos de autores clásicos y otros modernos, hay jurisprudencia nacional y extranjera, hay teorías jurídicas y avistaje a distancia de otras que no son teorías o no son jurídicas”. Si bien la obra no es “brevísima” (tiene trescientas páginas), es “una espectacular introducción al derecho (constitucional) argentino para no abogados, pero -debemos confesarlo- sirven también, maravillosamente, para los abogados y abogadas mejor formados”, señalan Paola Bergallo y Roberto Gargarella en la introducción. Arballo es abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa y secretario coordinador del Centro de Capacitación Judicial pampeano.

Primera parte de la Trilogía Labruna

Labruna, el jugador, de Diego Borinsky (Galerna, $3390)

Uno de los éxitos de ventas en la reciente Feria del Libro porteña y la primera entrega de una trilogía dedicada el ídolo riverplatense, que completan Labruna, el técnico y Labruna, el personaje. Ángel Amadeo Labruna (1918-1983) fue el primer futbolista en ser agasajado con un partido homenaje y el que sacó a River campeón después de dieciocho años de mala racha. “Veintiún años en River, jugó un Mundial con casi cuarenta años cuando los jugadores se retiraban a los treinta o treinta y uno, es el máximo goleador en la historia de River y solo por un gol podría haber sido el máximo goleador de la historia del fútbol argentino -puntualizó Borinsky, que realizó cientos de entrevistas y un arduo trabajo de investigación archivos y en el Museo River para escribir la trilogía-. Es muy difícil que un jugador que haya tenido una carrera tan importante después la haya replicada como técnico. Son muy pocos”. En la página web de Galerna se vende la Trilogía Labruna con envío gratis y a precio lanzamiento. Obviamente, para padres hinchas del Millonario.

Humor literario contemporáneo: "Arcadia"

Arcadia, de Emmanuelle Bayamack-Tam (El Cuenco de Plata, $2290)

Ganadora del Prix du Livre Inter en 2019, Arcadia narra en clave humorística la historia de Farah, una joven que cree ser una chica pero descubre que su cuerpo carece de los atributos esperados. Así, se embarca en una pesquisa inquietante: ¿qué significa ser mujer? ¿Y hombre? ¿Es intersexual? Nadie sabe mucho al respecto. Ella y sus padres (y una abuela nudista) viven en una comunidad, Liberty House, que congrega a personas vulnerables y poco adaptadas al mundo actual, regido por las nuevas tecnologías y las redes sociales. En esa comunidad comandada por un líder, Farah observa a los adultos practicar sus principios -antiespecismo, naturismo, amor libre- que, sin embargo, encuentran un límite con la llegada de un inmigrante africano. Metáfora política de la Europa contemporánea, utopía transgénero y denuncia corrosiva, la nueva novela de la marsellesa Bayamack-Tam permite conocer a una nueva voz de las letras francesas. (Con traducción de Lil Sclavo)

Portada de "Fuego verde", de Francis Mallmann, Peter Kamisnky y Donna Gelb

Fuego verde, de Francis Mallmann, Peter Kamisnky y Donna Gelb (Sudamericana, $5999)

El célebre chef patagónico -maestro de asadores- se acerca al vegetarianismo. En vez de carne, Mallman, Kaminsky y Gelb propone un retorno a los productos de huerta para llevarlos a las brasas. En vez de cortes de carne, zanahorias, papas, duraznos, choclos, calabazas y otros vegetales y frutas pueden convertirse en platos deliciosos. “Todos debemos reducir el consumo de animales si queremos garantizar un futuro más saludable para nosotros y para el planeta -postula Mallmann-. Es hora de que el fuego se vuelva verde”. Un libro de cocina vegetariana con técnicas -al horno de barro, al rescoldo, a la chapa, al caldero, a la parrilla- y recetas con el inconfundible sello mallamanniano. Berenjenas hechas a las brasas, hojas de repollitos de Bruselas chamuscadas y servidas con nueces, milanesas de hummus con tomates cherry, zanahorias con crema y tomillos y polenta a la parrilla con radicchio y rúcula son algunos de los sabrosos menús de Fuego verde, ilustrado con imágenes.

Nueva novela política de Jorge Asís

Churrasquitos hervidos, billetes crocantes, de Jorge Asís (Sudamericana, $2799)

Con el subtítulo de La novela del poder, el reconocido escritor y analista reconstruye en esta novela política los años posteriores a la recuperación de la democracia, con la llegada de “El Providencial” a la presidencia, para luego enfocarse en la relación entre un presidente de la Argentina, Omar Masud (”Rol jactancioso de visionario profético. Correspondía históricamente al liderazgo peronista. Tendencia vocacional hacia el esoterismo”) y el gobernador de Santa Cruz, Iván Smirak, “peronista pragmático sin escrúpulos ideológicos. Dispuesto a hacer lo que fuera para mantener el poder que había conquistado”. Soraya, la pareja del gobernador patagónico, es caracterizada como “una apasionada del desconocimiento” que sueña con la patria socialista impulsada por las bases peronistas. “Cada vez que el presidente Masud llegaba a Río Gallegos el gobernador Smirak lo colmaba de homenajes. Lo elogiaba en exceso. Era casi empalagoso. Mentía con idoneidad profesional. Y la senadora Soraya de Smirak aplaudía las palabras laudatorias del marido. Pero le costaba mirarlo de frente a Omar. Ideológicamente lo detestaba. Se esmeraba en simularlo”, apunta el narrador. La historia prosigue hasta el segundo mandato de Soraya Smirak. Irreverente relato en clave protagonizado por dirigentes políticos del pasado reciente rebautizados por Asís con nombres desopilantes.

Un descubrimiento: "Nuestro universo", de la astrofísica Jo Dunkley Archivo

Nuestro universo. Una guía de astronomía, de Jo Dunkley (Fiordo, $2000)

La astrofísica y cosmóloga británica Jo Dunkley integró el equipo científico de la NASA que preparó el lanzamiento de la sonda WMAP y actualmente trabaja sobre los orígenes y la evolución del universo con el Telescopio de Cosmología de Atacama y el Observatorio Simons, en Chile. Por sus investigaciones, recibió distinciones como la Medalla Maxwell, el Premio Fowler de Astronomía y el Premio Philip Leverhulme. Gran parte del contenido de Nuestro universo se basa en un curso de astronomía que la autora dio a docentes años atrás. Mediante analogías y una escritura amena, permite comprender dimensiones y escalas del cosmos; medidas, topologías y comportamientos de los objetos espaciales, y los extraños fenómenos que suceden a miles de años luz. También se esboza una historia de la astronomía, con los experimentos realizados para probar las teorías más radicales, las tecnologías que los posibilitaron y las astrónomas que, como la autora, hicieron valiosos aportes a la disciplina. Los fans de Carlo Rovelli y Brian Greene deben regalar o regalarse el primer libro de Dunkley. (Con traducción de Daniela Bentancur)